Kedvet kaptak az idős magyarok a vállalkozáshoz: a kor nem akadály, így is belevágnak

Az elmúlt évek gazdasági hatása a vállalkozók generációs összetételén is érezteti hatását, újra növekedőben az X generációs vállalkozók száma, de még az idősebb generációk is erősítettek a koronavírust megelőző trendhez képest.

A koronavírus járványt megelőző néhány évben a hazai vállalkozók generációs cserélődése lassan, természetes módon, lényegében egyenletesen zajlott. Évről évre jöttek fel a fiatalabb korosztályok a generációs eloszlásokat vizsgálva. A teljes vállalkozói körben is egyre nagyobb szerepe jutott az 1980 és 1995 között született Y generációnak, a cégalapítók körében pedig már ez a generáció állt az élen. Ezt a tendenciát azonban, ha nem is döntötte meg, de némileg felkavarta a koronavírus járvány, és az azt követő gazdasági változások.

A koronavírus járvány hatása számtalan ponton meglátszik a hazai cégvilágban, de kevés olyan látványos változás van, mint a járvány cégtulajdonos- és cégvezető-generációk eloszlására tett hatása

– mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője. A generációkutatók 6 különböző generációra osztják a jelenleg élő magánszemélyeket születési idejük alapján. A különböző generációk jelentősen eltérő gazdasági és szociális körülmények között nőttek fel, és eltérő tapasztalatokat szereztek felnőtt korukban is. A korosztályos különbségek így természetszerűen különböző attitűddel rendelkező csoportokat határoznak meg. A személyiségi eltérések ugyan csoporton belül is jelentősek lehetnek, de mégis más jellemvonásokkal rendelkezik egy világháborút is megélt veterán, mint egy információs érába született fiatal.

Generáció Születés éve Veterán generáció 1940 előtt Baby Boom generáció 1940-1959 X generáció 1960-1979 Y generáció 1980-1995 Z generáció 1996-2007 Alfa generáció 2008 után

Az idő múlásával természetes módon tolódik a cégvezetők és tulajdonosok eloszlása a fiatalabb generációk fele. Az adatok alapján a változás nem egyenletesen zajlik a különböző szerepkörök területén. Nagy általánosságban a fiatal generációk először a cégalapítók körében kapnak nagyobb szerepet, majd később a teljes vállalati szféra menedzserei, cégjegyzésre jogosultjai körében törnek előre, legvégül pedig a tulajdonosok, különösen a nagyvállalatok tulajdonosai között kapnak utoljára szerepet a fiatalok. Ezt a tendenciát törte meg valamelyest a koronavírus járvány. Az adatok alapján

2021-ben megállt az X generáció szerepének csökkenése, de még a Baby Boom generáció visszaesése is mérséklődött a cégtulajdonosok eloszlását vizsgálva.

A cégtulajdonosok körében az X generációs vállalkozók száma 7 éve csökkenőben van, de 2021-ben újra növekedés látszik ebben a kategóriában. Jelenleg a vállalkozások tulajdonosainak közel fele az X generáció képviselője, amely mintegy 335 ezer cégtulajdonost jelent. A hatás jelentős részben a gazdasági hullámvölgyeket jellemzően kísérő kényszervállalkozásoknak, illetve a vállalkozások intenzívebb kísérletezéseinek köszönhető. Rendkívüli helyzetben általában több leány- és testvérvállalkozás jön létre, a meglévő vállalkozások fő profilja mellett.

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a fiatalabb generációk előretörése megszakadt volna. Az Y generációs vállalkozók számosságban még messze elmaradnak az X generációs társaiktól, de növekedésük jóval dinamikusabb. Az X generáció 2021-es megújult előretörésének ellenére a cégtulajdonosok körében tovább növekedett az Y generációs vállalkozók aránya az elmúlt évben is. Jelenleg a társas vállalkozások tulajdonosainak mintegy 22 százalékát adják ki az Y generáció képviselői. A cégjegyzésre jogosultak körében a szerepük még jelentősebb, ebben a kategóriában a szerepük még erősebb, mint a „Baby Boom” generáció tagjainak.

Az elmúlt évek trendjének törése még jobban meglátszik a nagyvállalatok tulajdonosi körét vizsgálva. Ebben a kategóriában az idősebb generációk szerepe erősebb volt, és még az X generáció is növekedőben volt, míg a Baby Boom generáció szerepe nagyon lassan, de csökkent. A 2021-es adatok alapján azonban az X és az Y generáció lendülete némileg megtört, ellenben a Baby Boom generáció képviselőinek számossága újra növekedőben van. A nagyvállalatok körében ugyanakkor ezt a hatást kevéssé lehet a kényszervállalkozókra fogni. Az idősebb generációk előretörése ebben a kategóriában részben annak köszönhető, hogy sok korábbi vállalkozás lépett be árbevétel növeléssel ebbe a kategóriába, illetve a befektetéseket, beruházásokat követő tulajdonoscserék is fokozhatták ezt a hatást. Az eloszlás trendtől való eltérését okozhatta a nagyobb múltú vállalkozások túlélőképességének, tőkeerősségének hatása is. Jellemzően a nagyobb múltú vállalkozások körében az idősebb generációk képviselői többen vannak, a tőkeerősség pedig komoly lehetőség is lehet gazdasági hullámvölgy esetén.

A cégalapítások körében ugyanakkor a fiatalok előretörése már megállíthatatlan. Egyrészt az Y generáció képviselői cégalapítás tekintetében már megelőzték az X generáció tagjait is, másrészt a Z generáció tagjai már a 2021-es év első 8 hónapjában közel annyi cégalapítást hoztak össze, mint 2020-ban összesen. Az Y és Z generáció tagjai közül mintegy 15 ezren alapítottak társas vállalkozást 2021 során, így látható, hogy fiatal vállalkozókból továbbra sincs hiány, és idővel szerepük természetes módon egyre erősödik majd a teljes cégbázis és nagyobb vállalkozások körében is.