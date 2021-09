Meghosszabbítják a határidőt: tömegek igényelhetik még a 219 ezer forintos támogatást

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Most úgy látszik, hogy a veszélyhelyzet 2022. január 1-ig biztosan velünk marad. Ami többek között azt is jelentené, hogy tízezernyi magyar eddig még biztosan, több mint 3 hónapig igényelhetné a 219 ezres támogatást az államtól. Sőt, a veszélyhelyzetben egy sor más rendkívüli rendelkezés is életben marad: az egészségügyisek továbbra is ingyen utazhatnak, nem kell pótolni a lejáró okmányokat még jó sokáig. Ezeket, a legfontosabb velünk maradó intézkedés-csomagot is sorra vette a Pénzcentrum.

A legfrissebb kormánydöntés értelmében a veszélyhelyzet 2022. január 1-ig hosszabbodna meg. Az akarat egyértelmű, de a parlamentnek még jóvá kell hagynia a törvényt. Akárhogyan is, de mindez azt jelenti, szinte biztos, a veszélyhelyzet új határideje január 1. Egyelőre! Hiszen ezután is lehet majd tovább hosszabbítani. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mindez azt jelenti, hogy egy sor folyamat, intézkedés vagy kötelezettség időbeni teljesítése ismét jócskán kitolódik. Sőt, így hogy ismét kitolják a veszélyhelyzet határidejét, január 1-ig továbbra is 219 ezer forintos egyszeri támogatást kaphatnak az ágazati bértámogatásból munkavállaló híján kimaradt vállalkozások, önfoglalkoztatók. Ez az a támogatás, ami augusztus elején úgy nézett ki, hogy a tevékenységük átmeneti szüneteltetésére kényszerült vállalkozóktól már mintegy 70 ezer igénylés érkezett be összesen mintegy 15 milliárd forint értékben. Hozzávetőleg 60 ezer önfoglalkoztató esetében a kedvező döntések is megszülettek, a kifizetett összeg meghaladja a 13 milliárd forintot. Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásában főként azok a kiskereskedelemben, turizmus-vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban vagy szabadidő ágazatokban tevékenykedő vállalkozók részesülhetnek, akik alkalmazottak hiányában nem tudtak ágazati bértámogatásra pályázni. Az átmeneti korlátozásokkal érintett 56 főtevékenység valamelyikét folytató önfoglalkoztatók a garantált bérminimummal megegyező összeget kaphatnak. A 219 ezer forintos egyszeri támogatás mások mellett a fodrászok, kozmetikusok, idegenvezetők, előadóművészek és autósiskolai oktatók számára könnyíti meg az újraindulást. Hogyan és meddig igényelhető a támogatás? Az egyszerűen kitölthető, egyoldalas kérelem elérhető a kormányzati honlapon és a munka.hu oldalon. Az igényléseket a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaira lehet benyújtani a veszélyhelyzet megszűnéséig. A veszélyhelyzetet utoljára 2021. május 21-én éjfél előtt nem sokkal kiadott 2021. évi XL törvénnyel hosszabbították meg. Eszerint a veszélyhelyzet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napjáig lesz érvényben. Most viszont az új kormánydöntés értelmében 2022. január 1-ig szinte biztosan (ha a parlament jóváhagyja) hatályban marad. Ez pedig azt jelenti, hogy a jogosultaknak valamivel több mint 3 hónapjuk áll még rendelkezésre ahhoz, hogy megigényeljék a támogatást, ha még nem tették. Természetesen előfordulhat, hogy időközben még tovább hosszabbítják majd a veszélhelyzetet. Jelen állás szerint viszont, aki még szeretne hozzájutni a támogatáshoz, igényelje mielőbb. Biztos, ami biztos, most úgy látszik, valamivel több mint három hónapja még van rá.

A veszélyhelyzet lejártának további, fontosabb következményei A veszélyhelyzet végétől számítják jelenleg a lejárt okmányok pótlásának kötelezettségét, ezek az okmányok ugyanis a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek, azaz, ha ha most a veszélyhelzyet meghosszabbodik január 1-ig, akkor onnantól még 60 nap, azaz kb. két hónapig érvényesek lesznek még az okmányok. (Érintett főbb okmányok: személyi igazolvány, diákigazolvány, jogosítvány, forgalmi engedély)

A veszélyhelyzet végével véget ér az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók ingyenes utazása. Ez azt jelenti, hogy idén már biztos, hogy az egészségügyi dolgozóknak marad az ingyenes utazás.

Egyes gazdasági intézkedések is megmaradnak 2022-ig. Így például az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel és ital 5 %-os áfája,de például a turizmusfejlesztési hozzájárulást sem kell már idén befizetni.

Idén tehát marad az a segítő intézkedés is, ami az arra jogosultakna, ingyen biztosította a diákok és tanárok számára az internetet.

Az őszi kerti munkákat is érintheti a hosszabbítás, a levegőminőséggel összefüggő szabályokat is tárgyal a veszélyhelyzet (hulladék- és avarégetés szabályait önkormányzat írja elő).

A veszélyhelyzet végét követően 90 nappal újra emelhetők lennének az állami és önkormányzati bérleti díjak, a lakásbérletiek is. Erre tehát idén már biztosan nem kerül sor.

A veszélyhelyzet alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolása, azaz a táppénzes papír elektronikusan továbbítható a betegnek. Ez is marad tehát már 2021-ben.

A veszélyhelyzet végeztével megszűnne a max. 6 lakás, max. 1000 m2 hasznos alapterülető lakóépületek egyszerű építkezési bejelentése. De mivel a veszélyhelyzetet ki fogják tolni, ezért marad az egyszerű építkezési bejelentés.

A veszélyhelyzet végeztével megszűnne a háziorvosok oltásért kapott díjazása is, de 2021-ben ezek szerint marad a díjazás az oltások után.

Akinek lejárt a foglalkozás-egészségügyi alkalmasságija, annak a veszélyhelyzet megszüntetését követő 90 napig meghosszabbítják az alkalmasságát. A 90. napra viszont újból be kell szereznie az alkalmassági papírt. Ez tehát azt jelenti, hogy idén már senki sem lesz köteles elvégeznie az alkalmasságit, és ha veszélyhelyzet mondjuk véget is érne január 1-én, még akkor is majd 3 hónapja lenne mindez pótolni.

Címlapkép: Getty Images

