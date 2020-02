Újabb rekordot döntött a hazai turizmus: innen jöttek a legtöbben

2019-ben ismét rekordot döntött a magyar turizmus, a főbb mutatószámokat vizsgálva túlszárnyaltuk az előző évet - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal ma közzétett adataiból. Kiegyensúlyozott külföldi és belföldi vendégforgalom, magas bevételek, dinamikusan emelkedő Szép-kártya forgalom jellemezte 2019-ben az ágazatot. A tavaly december önmagában is rekord hónapnak nevezhető a külföldi vendégforgalom szempontjából, hiszen a korábbi évek decembereiben soha ennyi külföldi vendég nem volt még Magyarországon, mint az év utolsó hónapjában.

2019-ben a vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken elérte a 12,8 milliót, a vendégéjszakák száma pedig megközelítette a 31,3 milliót. Még mindig kiegyensúlyozott a megoszlás a külföldi és a belföldi vendég, illetve vendégéjszakaszám esetében. Tavaly az összes vendégéjszakaszám felét, 15,6 millió éjszakát a belföldi turisták, 15,7 milliót a külföldi vendégek töltötték el hazánkban - írja közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség. Jelentős növekedés látható az összesített bevételi adatok esetében is: 9,2 százalékkal nőtt a kereskedelmi szálláshelyek szállásdíj bevétele, és 2018-hoz képest 8,8 százalékos az emelkedés a szálláshelyi összbevétel esetében is, amely meghaladta az 550 milliárd forintot. A SZÉP-kártya felhasználás pedig tavaly elérte a 30 milliárd forintot, a panziókban 34,4 százalékos, a szállodákban pedig 46,4 százalékos volt a SZÉP-kártyás költések növekedése.

A korábbi évek decembereiben soha ennyi külföldi vendég nem volt még Magyarországon, mint az év utolsó hónapjában. A beutazó turisták száma 14,7 százalékkal emelkedett, akik 1,1 millió vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon. Jó hír, hogy jelentősen nő a hazánkba érkező, jellemzően magas költésű vendégek száma, tavaly decemberben ugyanis kétszámjegyű növekedést tapasztaltunk az amerikai, angol, olasz, izraeli, kínai turisták körében az előző évhez képest. Folyamatosan nő a külföldi vendégek száma, de mi magyarok is többet utazunk. A belföldi turisták az év utolsó hónapjában 2,4 milliárd forintot költöttek SZÉP-kártyáról a kereskedelmi szálláshelyeken, ami kimagasló, 93,3 százalékos növekedés az előző év ugyanezen időszakához képest.

2019-ben a 10 legfontosabb küldőpiacunk közül szinte mindenhonnan emelkedés volt tapasztalható a vendégéjszakák számában. A legnagyobb növekedés az Izraelből (10,3 százalék), a Romániából (+8,3 százalék) és az Egyesült Királyságból (+4,9 százalék) érkezők vendégéjszakái esetében volt megfigyelhető, de tovább tart a bővülés a Csehországból (+3,5 százalék), az Oroszországból (+3,5 százalék), az Egyesült Államokból (+3,0 százalék), a Lengyelországból (+2,7 százalék) és az Olaszországból (+0,1 százalék) érkező vendégforgalomban is.

2010 óta másfélszer több vendég másfélszer több vendégéjszakát töltött el a hazai kereskedelmi szálláshelyeken, amely 2,5-szer nagyobb szállásdíjbevételt eredményezett 2019-ben. A magyar turizmus erősödését az is mutatja, hogy bizonyos mutatószámok tekintetében a növekedés üteme meghaladta Ausztria teljesítményét és közelíti Csehországét is. Az elmúlt években végrehajtott és a jelenleg is zajló összehangolt ágazati fejlesztések Magyarországot vonzóbbá tették, ami tovább erősíti pozíciónkat a világ turisztikai térképén. A 2019-es eredmények igazolják a magyar turizmus versenyképességét. A lendület 2020-ban is folytatódik, közelebb kerülve ahhoz a célhoz, hogy Magyarország Közép-Európa vezető turisztikai térsége legyen.

Címlapkép: Getty Images