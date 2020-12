Te is így ülsz kocsiba télen? Gondold át, szervkárosodás lehet a vége

Nem csak a mozgásunkat korlátozza, ha vastag kabátban vezetünk, hanem az eletünket is veszélyezteti a téli viselet! A német autóklub is figyelmeztet: már kisebb ütközéseknél is komoly belső sérüléseket szenvedhetünk, mivel a biztonsági öv a kabát miatt nem fog minket rendesen. Nem csak a sofőrnek, de az utasoknak sem ajánlott vastag kabátban beülni, a gyerekekre ez különösen igaz.

Aki vastag téli kabátban ül volán mögé, nem csak korlátozza a saját mozgását, nehezíti a manőverezhetőséget, hanem testi épségét is komolyan veszélyezteti. Ugyanis ilyenkor a biztonsági öv sem illeszkedik szorosan a testünkre.

A német autóklub (ADAC) letesztelte, mi történik a testünnkel, ha úgy szenvedünk autóbalesetet, hogy ugyan be voltunk kötve, de egy vastag kabátb volt rajtunk: kiderült, hogy már egy 16 kilométer per órás ütközés (ezzel egy kiseb, városi koccanást szimuláltak) is komoly hasi sérüléseket okohat a felnőtteknek, illetve azoknak a gyerekeknek is, akiket szintén téli öltözékben kötöttek be a gyerekülésbe. A kabát miatt a biztonsági öv nem a csípőnk tájékán "fog meg" minket, hanem a hasunk tájékán. És az ütközéskor, mivel még van tér a testünk és az öv között, nagyobb erővel csapódik a hasfalba: ezáltal károsodhatnak a belső szerveink, beleink, de akár még belső vérzés is kialakulhat. A veszélyt az alábbi videban is szemléltetik:

Az ADAC mindezért azt javasolja, hogy

bármennyire is hideg van, mindenki vegye le a kabátját, ha beszáll az autóba.

A gyerekekről is le kell venni a téli ruhát, inkább legyen az autóban egy takaró, hogy addig se fázzanak, ameddig a fűtés rendesen beindul a kocsiban.

Sapka, csizma? Felejtsd el!

Nem csak a vastag kabátok jelenthetnek biztonsági kockázatot, habnem a többi téli ruházatunk is! Sapkában például azért nem tanácsos vezetni, mert ha lecsúszik, akkor akadályozhatja a kilátást, kesztyűben pedig nem mindig tudjuk biztonsággal fogni a kormányt.

Nem szabad bélelt cipőben, csizmában, bakancsban sem a volán mögé ülni, mivel a vastag téli lábbeli megnehezítheti a gázpedál használatát, és a féket sem tudod olyan érzékenyen kezelni. Bár nincsenek előírások arra, milyen lábbeliben tilos vezetni, a sofőrnek mindig megfelelően kell reagálnia a veszélyes helyzetekre, ebben viszont a téli lábbelik gátolják. Baleset esetén a mentésnél is okozhat problémát a vastag csizma, bakancs - tette hozzá az ADAC.

Címlapkép: Getty Images