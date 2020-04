Ezt senki nem gondolta volna: sorra zárnak be a töltőállomások Magyarországon

Drasztikusan csökkent az üzemanyagok ára a koronavírus-járvány alatt (literje több mint 100 forinttal kerül kevesebbe most, mint február végén), és jóval kevesebben is tankolnak, hiszen sok embernek nem kell annyit utaznia. Ezért országszerte már több mint 13 Shell-kútnak is be kellett zárnia - írja a holtankoljak.hu

A holtankoljak.hu számolt be arról, hogy egyetlen szereplő sem számolt azzal, hogy töltőállomásokat átmenetileg be kell zárni a koronavírus járvány miatt. Pedig most a Shell is erre kényszerült, Magyarországon elsőként. Így Budapest területén 5 benzinkútjuk tart zárva átmenetileg, de olyan városokban is bezártak, mint például Eger, Szeged vagy éppen Kecskemét.

Címlapkép: Getty Images