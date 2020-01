Még mindig a nyugat roncstelepe vagyunk: ősöreg autókat hoznak be Magyarországra

14 év a magyar járműpark átlagéletkora, és ez nemigen fog javulni, hiszen továbbra is javarészt idős járműveket importálnak az országba.

Még mindig rengeteg öreg gépjárművet hoznak be külföldről Magyarországra: a tavaly importált 156 ezer jármű átlagos életkora 11 év volt, de ami még ennél is sokatmondóbb, hogy az importált kocsik 22 százaléka 16 évnél is idősebb volt - a legnagyobb csoport egyébként a 11-15 éves gépjárműveké, ezek a teljes használt import 38 százalékát tették ki.

A Vezess.hu elemzéséből kiderült, hogy a 3,6 milliós hazai járműpark nem fiatal, ebből kifolyólag nem is túl környezetbarát:

a hazai autók átlagéletkora ugyanis több mint 14 év.

A 20 legnagyobb számban behozott modell közül mindössze kettőnél volt az állomány átlagéletkora 10 év alatti, a többi 11 és 14 év között mozgott. A lap toplistát is közölt a behozott típusok alapján. Íme hát a 10 legnépszerűbb importált használt autó:

1. Opel Astra 5305 db, átlagosan 12 évesek



2. Ford Focus 5194 db, átlagosan 11 évesek



3. VW Golf 5079 db, átlagosan 13 évesek



4. VW Passat 4894 db, átlagosan 12 évesek



5. Audi A4 3696 db, 13 évesek

6. BMW 3-as 3491 db, átlagosan 14 évesek

7. Opel Corsa 2825 db, átlagosan 12 évesek

8. Opel Meriva 2787 db, átlagosan 12 évesek

9. Hyundai i30 2531 db, átlagosan 8 évesek

10. Opel Zafira 2367 db, átlagosan 13 évesek