Lehúzás a magyar benzinkutakon? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat

Valóban megéri akár 30-40 forinttal is többet fizetni literenként a prémiumként kínált üzemanyagokért? Valóban van érezhető hatásuk, jót tesznek az autónak, vagy csak simán átcimkézve adják el nekünk a normál benzint, dízelt? Ennek járt utána a Pénzcentrum, illetve azt is megtudtuk, lehetséges-e, hogy a kútoszlop több benzint számlázzon ki, mint amennyi a kocsink tankjába belefér.

Gyakorta merül fel a kérdés, hogy valóban megéri-e többet fizetni a prémium üzemanyagokért, mint a sima benzinért, vagy dízelért. Sokan humbuknak, lehúzásnak tartják, mások viszont csak ilyet tankolnak. A dolog nem ennyire fekete-fehér, a Pénzcentrum utánajárt, megéri-e a prémiumok jelentette pluszköltség. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az ország legnagyobb piaci szereplői milyen üzemanyagokat kínálnak, és szerintük miért érdemes a prémiumtermékeket választani a sima benzin, vagy dízel helyett.

Kezdjük az alapoknál

Mind a benzin, mind a dízel kategóriában találkozhatunk prémium üzemanyagokkal a hazai töltőállomások döntő többségén - a két termékcsoportot pedig érdemes különválasztani egymástól.

A benzineknél korábban egyetlen prémiumnak nevezett termék volt, a 98-as oktánszámú. Ma a prémium minőségű üzemanyagok oktánszáma 100, vagy 100+, a másik fontos paraméterük pedig az, üzemanyaghoz kevert különféle adalékanyagok, amelyek a motor hatásfokát, működését javítják - ezek a prémiumtermékekben nagyobb arányban vannak jelen, mint a normál, alap 95-ös benzinekben

- magyarázta a Pénzcentrum megkeresésére Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. A szakember ismertette, hogy az említett adalékok többek között javítják a kopásállóságot, csökkentik a károsanyag kibocsátást, tehát jobb hatásfokkal működik tőlük a motor. A prémium minőségű benzinek hatása első sorban a modern, nagyteljesítményű benzinmotorok esetében érzékelhető, de többi motornak is jót tesz a magasabb oktánszámú, és adaléktartalmú benzin.

A régebbi autóknál az egyszerűbb technológiai megoldások miatt kevésbé érzékelhetők pozitív változások, de az adalékanyagok miatt ezeknek a motoroknak is jót tesz, ha időnként prémium benzint tankolunk, még ha a menetdinamikán kevésbé is fogjuk megérezni a hatását

- mondta Grád Ottó.

A gázolajok esetében a prémium termékek cetánszáma magasabb, vagyis nagyobb teljesítményűek és ezek is magasabb arányban tartalmaznak adalékokat.

Prémium dízelt különösképpen a téli időszakban szoktunk ajánlani, hiszen a hideg indíthatóságot javító adalékokból is általában többet tartalmaznak a normál termékeknél: tehát extrémebb hidegben könnyebben indul velük a dízelmotor, mint az alap üzemanyaggal

- hívta fel a figyelmet a főtitkár.

Mit mond a szaki?

A Pénzcentrum megkérdezett egy motortisztítással, és üzemanyagrendszerekkel foglalkozó szakembert is, mi a véleménye a prémium üzemanyagokról. Grád Ottóhoz hasonlóan ő is elmondta, hogy a titok az adalékanyagokban rejlik:

Már az is sokat növelhet a motor élettartamán, ha valaki bizonyos időközönként vesz egy-egy tanknyi prémium benzint, vagy dízelt. Ugyanis, bár a szennyeződések több tízezer kilométer alatt keletkeznek a motorban, a lerakódásokat már egy tanknyi ilyen üzemanyag is nagy hatékonysággal eltüntetheti, ahogy a kopásállóságon is sokat javíthat

- emelte ki a szerelő. Hozzátette, ha valaki mondjuk 2-3 havonta, tisztítás céljából tankolna prémiumot, akkor tanácsos ezt inkább egy hosszabb, főképp autópályás út előtt megtenni.

Így a feloldott lerakódások, szennyeződések el tudnak rendesen égni, mert a motor hosszabb ideig megy üzemi hőmérsékleten, mintha például csak a városban szaladgálnánk

- húzta alá.

No, de mennyi az annyi?

A statisztikákat elnézve kijelenthetjük, hogy a magyarok nagyon rákaptak a prémiumtermékekre: a Magyar Ásványolaj Szövetség legfrissebb adatai szerint 2019 első hat hónapjában több mint 657 millió liter 95-ös benzin fogyott Magyarországon, illetve 51,2 millió liter prémium benzint tankoltak a MÁSZ tagvállalatoknál. Utóbbi esetében ez 18,5 százalékos növekedést jelent 2018 hasonló időszakához képest.

Dízelből 1 milliárd 68 millió liter fogyott az első hat hónapban az említett vállalatoknál, prémium gázolajból pedig több mint 101 millió liternyit vettek. A nagyobb arányban adalékolt dízelek növekedése 4,8 százalékos volt az egy évvel korábbiakhoz képest.

Az üzemanyagok árai még az egyes hálózatok töltőállomásai között is változhatnak. Az ezeket összesítő hazai honlap, a Holtankoljak.hu adatai szerint ezen cikk megírásakor (szeptember 18-án) Magyarországon a sima 95-ös benzin átlagára 382,4 forint volt literenként, a gázolajé pedig 408,8. Ne feledjük, ebben benne vannak a diszkont kutak, illetve például az autópálya melletti, méregdrága töltőállomások is.

Ezzel szemben a prémium benzinek mintegy 35 forinttal kerülnek többe átlagosan a mezei 95-ösnél, literenként 417,4 forintot kérnek ezekért Magyarországon átlagosan. A prémium dízel és a sima között is nagyjából ekkora különbség tapasztalható - ezekért az üzemanyagokért átlagosan 444,4 forintot kell fizetni literenként. A Pénzcentrum megkérdezte a legnagyobb hazai piaci szereplőket, hogy ők milyen prémiumtermékeket kínálnak, és ezek mivel tudnak többet az általuk árult "sima" üzemanyagoknál.

Ezeket kínálják a nagy kútláncok



A MOL válaszában kifejtette, hogy az EVO 95 Benzin és az EVO Diesel mellett prémiumként az EVO 100 Benzin Plust és az EVO Diesel Plust kínálják a kutakon. Emellett 205 kúton ECO+ autógázt is lehet tankolni, bizonyos töltőállomásokon pedig a fuvarozó és mezőgazdasági haszongépjárművekre optimalizált XXL Diesel termék is megtalálható, ahogy a MOL Racing Fuel versenybenzin is.

A Pénzcentrumnak küldött tájékoztatásuk szerint az EVO Plus üzemanyagokat stabil motortisztító tulajdonságuk és csúcsteljesítményük miatt éri meg választani. Akomponensek képesek hatékonyan eltávolítani azokat a szennyeződéseket, amelyek a motorban lerakódtak a kevésbé kifinomult üzemanyagok használata miatt.

A Shellnél öt különféle üzemanyagot kínálnak: normál üzemanyagként a FuelSave 95-ös oktánszámú benzin és Shell FuelSave dízel kapható. A prémium kategóriához tartozik a Shell V-Power kétféle benzin üzemanyaga - a Shell V-Power (95-ös oktánszámú) és a Shell V-Power Racing (100-as oktánszámú), illetve a Shell V-Power diesel. Emellett LPG is kapható számos magyarországi Shell töltőállomáson.

A vállalat közölte, hogy minden Shell üzemanyag tartalmazza az úgynevezett Dynaflex-technológiát, amely megtisztítja a motort a lerakódásoktól, illetve csökkenti a súrlódást az erőforrásban. Azonban a prémium benzinekhez háromszor több ilyet adnak, mint a normál 95-öshöz - mint írják, a Scuderia Ferrari F1-es csapat 99 százalékban ugyanolyan összetételű üzemanyagot használ, mint a kutakon is kapható Shell V-Power. A vállalat prémium dízele szintén megnövel arányban tartalmaz adalékokat. Azt a Shell is külön kihangsúlyozta, hogy mind az új, mind a régi autók benzinmotorjaira jó hatással vannak a prémium üzemanyagok.

Az OMV ugyan nem válaszolt a megkeresésünkre, de a honlapjuk tanúsága szerint a normál benzin és dízel mellett háromféle prémium üzemanyagot is kínálnak a kutakon. A "sima" termékekhez ők is adnak a saját adalékanyagaikból a hatásfok javítása érdekében, de a prémium üzemanyagokban lényegesen több ilyen van. Benzinből árulnak 95-ös és 1000-as oktánszámú OMV MaxxMotiont is, amelyekről azt írják, hogy a korróziógátlás és a megnövelt motorhatásfok mellett a károsanyag kibocsátást is csökkentik. A magasabb cetánszámú MAxxMotion Diesel ismertetőjéből kiderül, hogy a többi mellett optimalizálja az égési folyamatokat, és -40 Celsius-fokig megbízhatóan indul vele a kocsi télen is.

A Lukoilnál csak négyféle terméket tüntettek fel a honlapon, a TOP 95 Benzin és a TOP Diesel mellett ugyanezek Extra változatát kínálják. A prémium üzemanyagokról azt írják, hogy a normál üzemanyagokhoz képest is dinamikusabb vezetési élményt biztosíthatnak, valamint extra védelmet a motornak.

Csalás a benzinkutakon?

Rendre szárnyra kapnak olyan történetek az interneten, amelyek szerint valakinek több üzemanyagot számlázott ki a töltőállomás, mint amennyit valójában - a kocsija órája szerint - tankolt. Erre is rákérdeztünk a piaci szereplőknél, akik szerint ez már csak a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság ellenőrzései miatt sem valószínű - az állami szervezeten kívül maguk a kúthálózatok is rendszeresen ellenőrzik a berendezéseket.

Figyelemmel követjük a tartálykészletre vonatkozó adatokat, és amennyiben eltérést tapasztalunk a kútoszlopok adataihoz képest, a karbantartóink ellenőrzik a kútoszlopokat. Az ellenőrzés során a karbantartók a hatóság által hitelesített mérőedénybe (5,20 vagy 120 literes) vesznek mintát a kútoszlopokon keresztül és összehasonlítják a kútoszlop által megjelenített mennyiséget, hogy az a meghatározott +/-0,5%-os hibahatáron belül van-e

- írta le a folyamatot a MOL. Szélsőséges esetekben leállítják a meghibásodott kútoszlopot, a javítás után pedig a hatóság újra hitelesíti a berendezést.

A Shell szerint ráadásul az autóknak nem hitelesített, hanem névleges a tank űrtartalmuk, ez tévesztheti meg sokszor az autósokat.

Ráadásul a csőrendszert, illetve a tankban található biztonsági tankot már nem számolják a tank űrtartamához, így előfordulhat, hogy többet mutat az óra és több üzemanyag fér el, mint mi azt autó kezelési útmutatója alapján gondolnánk

- tette hozzá a vállalat, majd pedig arról is tájékoztattak. hogy a fogyasztóvédelmi törvény szerint a vásárlói panaszokat az ügyfélszolgálat kezeli. Miután a panaszt kivizsgálták (erre 30 nap áll rendelkezésre), azt vagy jóváhagyják, vagy elutasítják. Ha a panaszt jóváhagyják, a Shell orvosolja a problémát.