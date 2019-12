Két és félszeres áron adják a szállodai szobákat karácsonykor

30 százalékkal nő a közvetített forgalom karácsonykor friss adatok szerint és 24 százalékkal nő a foglalások száma tavalyhoz képest. Az átlagos foglalási érték 97 ezer forint, de akadnak kirívó esetek is. Hajdúszoboszló, Hévíz és Gyula mellett Zalakaros, Eger és Szeged a legcsábítóbb úti célok.

Bár a karácsonyt hagyományosan otthon töltjük meghitt családi körben, évről évre nő a vendégforgalom ilyenkor a szálláshelyeken. "Itthon 2016-ról 2017-re 120 százalékkal, míg 2017-ről 2018-ra 85 százalékkal nőtt a közvetített forgalom a december 22-26 közötti időszakban - mondta Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója. - A foglalási adatok szerint idén ez további 30 százalékkal gyarapszik."

Annak ellenére, hogy ilyenkor a szállásadók gyakran másfélszeres vagy akár két és félszeres árral dolgoznak, a foglalások darabszáma 24 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. "Romániában is egyre többen választják a szállásadók nyújtotta kényelmet az ünnepekre. 2017-ről 2018-ra két és félszeresére nőtt a foglalások száma, most újabb 22 százalékkal gyarapodik" - ismertette a Cégcsoport román tagjának, a Travelminit International SRL eredményeit Szigetvári József.

A legtöbben az apartmanok (27%), vendégházak (19%) és panziók (18%) közül választanak, de fokozott az érdeklődés a három (17%) és négycsillagos (14%) hotelek iránt is. Az átlagos foglalási érték 53 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva, idén 97 ezer forintot kóstál. A legtöbben (36%) 50 ezer forint alatt költenek szálláshelyükre, a vendégek kevesebb mint harmada szán 50-100 ezer forintot a karácsonyi kikapcsolódásra. Jóval kisebb tábort alkotnak (17%), akik 100-150 ezer forintot is befektetnek az ünnepi feltöltődésre, 8 százaléknak ez viszont 200 ezer forintot is megér. Mindössze a foglalások 10 százaléka 200 ezer forint feletti. Vannak kirívó esetek is, például a legnagyobb összegű foglalás 1 millió 250 ezer forint értékű és Hévízre szól, a legolcsóbb foglalás pedig 5000 forint, Parádon.

Hajdúszoboszló, Hévíz és Gyula fürdői és szálláshelyei nagy érdeklődésre számíthatnak

Megyéink közül Heves (12%), Zala (11,9%) és Pest (10,8%) részesülnek legnagyobb arányban a forgalomból. A legnépszerűbb úti célok a karácsonyt otthonuktól távoltöltők körében Hajdúszoboszló, Hévíz, Gyula, Zalakaros és Eger. A toplistára még Szeged, Budapest, Siófok, Harkány és Miskolctapolca kerültek fel.

A statisztikák szerint 3 hónappal előre érdemes tervezni és cselekedni, ugyanis ilyenkor már a legtöbb szállásadónál szinte teljes a kapacitások kihasználtsága. A legtelítettebb nap december 26-a, csütörtök lesz. A foglalások harmada 3 éjszakára, másik harmada 2 éjszakára, 15 százalékuk 4 éjszakára, tízből egy pedig egy éjszakára szól. Egy szálláshelyen átlagosa 3 fő osztozik. A legtöbb szállásadó mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a karácsonyi hangulatot. Ez visszaköszön a dekorációban, a felszolgálandó fogásokban és sok esetben egyéb szórakoztató programokban is. Az ünnepi vacsorán számos helyen gusztálhatunk kacsamájat, halászlevelet, töltött pulykát, bejglit mindezt élőzene és forralt bor kíséretében is megtehetjük.



A legnépszerűbb úti célok a magyarok körében karácsonykor, belföldön

1. Hajdúszoboszló

2. Hévíz

3. Gyula

4. Zalakaros

5. Eger

6. Szeged

7. Budapest

8. Siófok

9. Harkány

10. Miskolctapolca

A legnépszerűbb úti célok a magyarok körében karácsonykor, külföldön

1. Zakopane (Lengyelország)

2. St Michael im Lungau (Ausztria)

3. Székelyudvarhely (Románia)

4. Heiligenblut am Großglockner (Ausztria)

5. Sankt Georgen am Kreischberg (Ausztria)

6. Nová Lesná (Szlovákia)

7. Ružomberok (Szlovákia)

8. Prága (Csehország)

9. Szováta (Románia)

10. Ždiar (Szlovákia)

Címlapkép: Getty Images