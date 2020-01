Ilyen autókra költöttek a leggazdagabb magyarok: tavaly is ment a rongyrázás

Rengeteg drága autót vásároltak a módos magyarok tavaly: a limuzinok között egyértelműen a Mercedes vitte a pálmát, de a legnépszerűbb sportkocsira kevesen tippeltek volna év elején. Nagyot mentek az elektromos luxusautók is: csak Teslából 100 újat regisztráltak 2019-ben Magyarországon.

Azt már kielemeztük a Datahouse adatai alapján, hogy melyek voltak a magyarok kedvenc autói a tavalyi évben: kiderült, hogy Suzukiból fogyott a legtöbb, a modellek között a TOP 3-ból kettő a japán gyártó terméke. Összességében a 2018-as rekordévet is sikerült bőven felülmúlni: 2019-ben 157 906 új autó gurult ki a magyar utakra, ami 15,6 százalékkal több, mint 2018-ban.

Nagy volt a mozgolódás az értékesebb autók piacán is: rengeteg sport, és luxusautót helyeztek forgalomba 2019-ben, a Pénzcentrum pedig most megnézte, melyek voltak a tehetősebb réteg kedvencei. Emellett mutatunk pár ritkaságot is!

Az adatokból kitűnik, hogy tevaly elég nagyot ment a Tesla, amiből 100 állt forgalomba Magyarországon 2019-ben, mialatt a megelőző években még 20 fölé sem ment a hazánkban bejegyzett elektromos szuperautók száma. Ebben vélhetően nagy szerepe van annak, hogy Budapesten megnyitott egy nem hivatalos márkaképviselet, illetve az amerikai cég hivatalos szervizt is tervez nyitni Magyarországon. A legnépszerűbb a magyar vásárlók körében a legolcsóbb Model 3-as volt, amihez már 20 millió forint alatt is hozzá lehet jutni. A cég nagyautójából, a Model S-ből nyolc újat jegyeztek be, míg a SUV-kategóriás X-ből 2019-ben 11 darab érkezett - utóbbiból a nagyon szűkösen felszerelve is kb. 34 millió forintért rendelhető.

A kb. 10 millióval kevesebbről induló, elektromos SUV, a Mercedes EQC-ből eggyel több érkezett, mint Model X-ből - igaz, a Mercit hivatalosan csak augusztustól lehetett itthon rendelni. Az Audi tisztán elektromos hajtású terepjárójából, az E-tronból 35-öt jegyeztek be (ennek alapára 28 millió forint), míg a Jaguar I-Pace-ből 20 állt forgalomba.

Magyarország kedvenc sportautója a Ford Mustang - összesen 157-et helyeztek forgalomba -, amit a második helyzetthez képest még viszonylag "olcsón" meg lehet venni, az induló listaára 12,8 millió forint. Összesen négy Mustangot lehetne venni tehát a Mercedes AMG GT 51,2 milliós indulóárából. A sokkoló árcédula sem tántorította el a csúcskocsitól a módos magyarokat: idén 108 állt forgalomba. A harmadik helyen is egy Mercedes áll, a kb. 19,5 millióról induló CLS-osztályból 81-et vettek. A legkevesebb 26 milliós AMG-változatból (ezt külön számolja a Datahouse) is elkelt 22.

A drága sport BMW-k is nagyot mentek: az alaphangon 35,5 milliós M5-ösből 41darab állt forgalomba, a 19 milliós alapárú M2-esből pedig 37. A 31 millió forintról induló, új 8-as BMW-ből is elkelt 39, a hibrid sportkocsiból, az i8-asból pedig kettőt vásároltak a módos magyarok - ezért 46 milliót kérnek "fapados" változatban.

A legkirívóbbak egzotikus sportkocsikkal róják az utakat: a 30 millió körüli Maserati Ghibliből például négyet is vettek, és valaki egy 55 millió forintos McLaren 570S-t is behozott az országba. Forgalomba állt még egy alsó hangon 50 milliós Lamborghini Huracán is, és kb. ugyanennyibe kerül az két Aston Martin DBS is, amit idén behoztak. Magyar rendszámot kapott még egy 30-40 milliós Lotus Evora is, és két Audi R8 coupe is.

Méregdrága Ferrariból 13 darabot is behoztak Magyarországra: a kb. 80 milliós Ferrari Portofinóból egyből négyet is forgalomba helyeztek, valamint jött három 812 Superfast is - ennek a Ferrarinak az ára 100 millió forint körül van. Emellett két 488-as is szerepel a listán, ez az olasz sportkocsi "csak" 80 milliót ér. A hazai gazdag-flotta gyarapodott még négy Ferrari GTC4 Lussóval is, aminek az indulóára 87 millió forint körül van.

Imádják a luxuslimuzinokat



A listából az is kiderült, hogy a 29 millió forintos alapáron kapható S-Merci volt a legnépszerűbb luxuslimuzin, 89 darabot jegyeztek be az alapváltozatból. Minden modellverziót figyelembe véve (limuzin, coupé, cabrio, AMG-k)összesen 145 csúcs-Mercedest helyeztek forgalomba 2019-ben, illetve volt még 12 darab az exklúzívabb, Maybach változatból, ami már induló áron is elég húzós, 46,6 millió forint.

A második legnépszerűbb luxusautó a 7-es BMW volt, ami szintén kb. 29 millió forinttól kapható, ebből 75 darab állt forgalomba tavaly, a harmadik legtöbbet eladott luxusautó pedig a majdnem 38 milliós alapáru Porsche Panamera lett, amiből 23-at jegyeztek be. Éppenhogy lecsúszott a dobogóról az A8-as Audi 23 forgalomba helyezett példánnyal.

A Lexsus szintén 30 millió körüli csúcsmodelljéből, az LS500H-ból 14-et vettek a magyarok, forgalomba állt még 9 darab Bentley Continental is, amit 40 és 120 millió forint között lehet megvenni. Jött még egy Maserati Quattroporte is, ami 30-40 millió forint körül kapható.