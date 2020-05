Gulyás Gergely: megszűnik a rendkívüli jogrend, új törvény jön Magyarországon

Jövő hét kedden megszűnik a rendkívüli jogrend, és egy új törvény lép életbe - mondta el a mai napon tartott Kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, az eddig járványügyi intézkedés sikeres volt, de ez az eredmény törékeny, ezért fontos, hogy a védekezési szabályokat betartsuk.

Gulyás Gergely szerint az eddig járványügyi intézkedés sikeres volt, de ez az eredmény törékeny, ezért fontos, hogy a védekezési szabályokat betartsuk. Felhívta a figyelmet, hogy meglátásuk szerint ugyan a fertőzöttek száma vitatott a tesztelések miatt, de a halálozási adatok objektív tényezők, így szerinte még Közép-Európán belül is jól állunk.

Jövő kedden érkezik egy törvény, amelyben megszűnik a rendkívüli jogrend

- jelentette be Gulyás. Hozzátette: "A szükséges intézkedések azonban maradnak, így például az Operatív Törzs is folytatja működését." Kiemelte, hogy számtalan intézkedés van, ami túlmutat a rendkívüli jogrenden. Ehhez kell egy törvény, ami fenntartja ezeket (például az okmányok meghosszabbításának határidejének kitolása). Azt viszont újságírói kérdésre kiemelte Gulyás, hogy "A különleges jogrend visszatérhet, de nem szeretnénk, hogy így legyen." Mint mondta, nem tudhatjuk egyelőre, hogy a járványhelyzet ezt szüskégessé teszi-e, de csak akkor lépik meg, ha erre szükség lesz.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy az egészségügyi védekezés után a munkahelyek megőrzése a legfontosabb szempont. Kiemelte, hogy a legfrissebb adatok szerint 101 447-en részesülnek álláskeresési járadékban, összesen pedig 172 ezer körül van azok száma, akik keresnek munkát, de nem találnak.

A miniszter hozzátette: Kurzarbeitre 106 ezer munkavállalóra nyújtottak be eddig kérelmet, 99%-ban meg fogják kapni, K+F munkakörben dolgozókra 9300 kérelem érkezett, a beruházás-ösztönzésben résztvevő vállalatok pedig vállalták 96 ezer munkahely fenntartását. Gulyás Gergely bejelentése szerint, összesen 221 ezer munkahelyet óvtak meg, illetve 5000 munkahelyet a közfoglalkoztatásban hoztak létre.

3000 új állást hoznak létre a Honvédgségnél, ahol a jelentkezők már a szerződés aláírásakor 100 ezer forintot kapnak

- tette hozzá miniszterelnökséget vezető miniszter.

Kérdésre reagálva Gulyás kifejtette, hogy továbbra is a munkáltató szabad döntése, hogy biztosítja-e az otthoni munkavégzés lehetőségét a dolgozóknak. Gulyás Gergely szerint fontos, hogy Magyarországon eddig alacsony volt a távmunkában dolgozók aránya, és azt reméli Gulyás, hogy az elmúlt 2 hónap pozitív tapasztalatai ezen változtatnak.

Kijöttek a hibák, szükséges az egészségügy átszervezése

Az egészségügy átszervezése indokolt - válaszolt kérdésre Gulyás, kiemelve, hogy egy egészségügyi válsághelyzet után ez fel kell, hogy merüljön. Szerinte látszottak a hibák az alacsony finanszírozástól a rossz készletgazdálkodáson át.

Ha valamikor meg kell tenni, akkor azt most tegyük meg

- mondta Gulyás Gergely.

A járványügyi készültséget fenn kell tartani - mondta el Gulyás Gergely. Az operatív törzs is fennmarad, ezt pedig Pintér Sándor vezeti, válaszolta arra a kérdésre, hogy miért egyeztet gyakran kórházi vezetőkkel Pintér Sándor. Gulyás szerint a kórházparancsnoki rendszer is marad egyelőre. Elmondta azt is, hogy a sikeres járványügyi védekezés után az egészségügyért felelős miniszternek köszönetet kell mondani, nem pedig támadni - válaszolta meg a Kásler Miklós jövőjére vonatkozó kérdést.

3 százalékos recesszió jöhet



Hétfőn bólint rá a kormány a költségvetésre - emelte ki Gulyás. Elmondta, a Pénzügyminisztérium továbbra is 3%-os recessziót jósol, és benne lesz az inflációs várakozás is. Szerinte június végére fogadhatja el a parlament az javaslatot.

Augusztus 15-ig nem lesznek fesztiválok!

Gulyás bejelentése szerint azért volt szükség a konkrét határidőre, mivel nagyon sok fesztiválszervező kérte ezt a lemondások polgárjogi következményei miatt. Kiemelte, azt a kormány folyamatosan vizsgálja, hogy a kisebb rendezvényeket meddig kell tiltani, Gulyás szerint ő személyesen örülne annak, ha június elejétől ezt meg lehet tartani. Itt figyelembe veszik a virológiai szakemberek véleményét, de egyelőre nincs döntés. De arról döntés van, hogy

ugusztus 15-ig az 500 főnél nagyobb rendezvényeket biztosan nem tartják meg.

Gulyás kitért arra is, hogy azt javasolják, hogy a lakosság várjon ki a külföldi utazásokkal. Szerinte bár a környező országokban már jó a járványügyi helyzet, ettől függetlenül még körültekintésre kérik a lakosságot.

Mi lesz az idei tanévvel?



A tanév végéig érvényben marad a digitális oktatás, de június 2-ától lehetővé teszik a kiscsoportos konzultációkat az iskolákban - mondta el Szentkirályi Alexandra. Kiemelte: engedélyezik a pedagógiai szakszolgálatok ellátását is. Június 2-tól megváltoztatják a gyermekek felügyeletének rendjét is - tette hozzá. Ezt június 26-ig kérik megszervezni az intézményektől, majd kezdődhet a következő tanévre való felkészülés.

Csak június 29-től állnak majd át az étkeztetésnél a nyári rendre. A ballagást az intézmények ne szervezzék a hagyományos módon - kéri Szentkirályi Alexandra. Csak kisebb létszámban szervezzék meg ezeket. Ez az irányadó a bizonyítványok kiosztásánál is. Június 26-tól a nyári táborok és napközik egyaránt megtarthatók - tette hozzá.

