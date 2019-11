Ez a magyarok kedvenc autója idén: bődületesen sokat vettek belőle

Kiderült, melyek voltak a magyarok kedvenc autói az idei év első 10 hónapjában: nagy meglepetés nincs, két testhosszal vezet a Suzuki, már csak az a kérdés, hogy melyik modelljük lépi át a 10 ezres álomhatárt 2019 végére. A friss forgalomba helyezési adatokból kiderült, hogy viszont hogy októberben messze nem a japán gyártó állította forgalomba a legtöbb új autót hazánkban. Azt is megnéztük, hogy megdőlhet-e a hazai autóeladási rekord az év végére.

Ha ez így megy tovább minden bizonnyal meg fog dőlni a rekord az új autók piacán, nem is kevéssel: már az év első 10 hónapjában bő 11 ezerrel több új kocsi állt forgalomba Magyarországon, mint 2017-ben összesen, és nagyjából egyhavi átlagnyira vagyünk a tavaly egész évben forgalomba állt mennyiségtől. Összességében az első 10 hónap adatait figyelembe véve tavalyhoz képest több mint 10 százalékos a növekedés a Carinfo.hu adatai szerint.

Nagy meglepetésre nem a Suzuki volt a legtöbbet eladó autómárka Magyarországon a múlt hónapban, sőt októberben a magyarok kedvenc autója még a dobogóra sem fért fel. A Datahouse friss összegzése szerint ugyanis a 10. hónapban 1079 modell állt forgalomba, amivel a japán gyártó a negyedik lett - tavaly ilyenkorhoz képest 28 százalékkal csökkentek a forgalomba helyezések, 2017-hez képest pedig több mint 30 százalékos a visszaesés.

A hazai autópiacon egyébként sorra rekordokat döntő gyártónál már a szeptember sem volt túl erős ebben a tekintetben, és akkor még szépen fogalmaztunk. Ugyanis a kilencedik hónapban csak 308 darab (igen, nem elírás) új Suzuki állt forgalomba Magyarországon. A Portfolio akkor meg is kereste a hazai központot, hogy miért esett vissza 4441-ről egy hónap alatt kevesebb mint a tizedére a forgalomba állított Suzukik száma. Válaszukban azt írták, számoltak az eredménnyel, hiszen augusztusban, illetve egész nyáron nagyüzemben adták el és regisztrálták be a szeptemberig forgalomba helyezhető modelljeiket. Szeptemberben pedig a márkakereskedők jobbára az autók átadásával voltak elfoglalva, mintsem az új vevőkkel.

No, de vissza az októberi toplistához, amiből látható, hogy kezd visszatérni az élvonalba a Suzuki is. Ám az első a 10. hónapban a Ford lett 1442 darab forgalomba helyezett kocsival, tőle bő 200 darabbal lemaradva a Skoda lett a második, a Volkswagen pedig 1121 új autóval a harmadik a toplistán. A Toyota az 5. helyre fért fel 909 új forgalomba helyezett járművel.

Ha a tavaly októberi számokhoz viszonyítjuk a mostaniakat, akkor az átlagember számára is elérhető márkák közül nagyot ment a Seat, amely több mint 195 százalékkal tudta növelni az eladásait 2018. októberéhez viszonyítva, de szépen szerepelt a Volkswagen is a 114,3 százalékos növekedésével, és a KIA is majdnem 86 százalékot javult. Érdemes még megemlíteni a Teslát is, amiből 2000 százalékkal több állt forgalomba idén októberben, mint egy évvel korábban. Persze nem kell azt gondolni, hogy a magyarok elkezdték hanyadt-homlok vásárolni Elon Musk autóit, hiszen 1 forgalomba helyezett példányról emelkedett 21-re a szám.

Ha az első 10 hónap adatait nézzük, akkor még az utóbbi gyengécskébb hónapok ellenére is igen tetemes a Suzuki előnye: 10 hónap alatt 21470 autójuk került a magyar utakra, míg a második Ford csak 11784 darabbal büszkélkedhet. De ott lohol a nyomában a harmadik Skoda 10343-al, és a negyedik Opel is 10016 darab forgalomba helyezett gépkocsival.

Összességében a Suzuki piaci részesedése 16 százalékos.

Ha a tavalyi számokhoz hasonlítunk, akkor a Suzuki majdnem harmadával több autót adott el, mint 2018. első 10 hónapjában. Szép szám, de messze nem a százalékos arányban a legnagyobb növekedés egy év alatt. Ebben a tekintetben az "átlagember" számára is elérhető márkák közül a DS vitte a prímet, a Citroen nemrégiben piacra dobott leánymodelljeiből idén 39 újat regisztráltak, ami 225 százalékkal több, mint 2018. január és október között. A Mini eladásai 78,85 százalékkal növekedtek tavalyhoz képest, és a Ssangyong is elég szép számokat produkált (+50,64%). A top 10-ből a nyolcadik KIA növekedett a leglátványosabban, 35,19 százalékkal több új autót helyeztek forgalomba idén, mint a tavalyi első 10 hónapban.

A kategóriák között egyértelműen a SUV vezeti az idei eladási listát (is), csak ebből a fajtából 47480 újat állítottak forgalomba, népszerű még az alsó-középkategória is, amiből 35772 darabot vettek a magyarok. A harmadik a kisautó szegmens 18753 darabbal.

Ha modellenkénti toplistát nézzük, akkor kiderül, hogy a top 20 első két helyezettjét a Suzuki adja, a Vitarának már csak 251 forgalomba helyezett modell kell, hogy idén átlépje a 10 ezres darabszámot, de az átlagok alapján az SX4 S-Crossnak is minden esélye megvan erre, bár abból az októberi állás szerint 7931 került forgalomba - a "Mi autónk" egy harmadik modellt is ad a top 20-ba, a Swift a 12. helyen áll 2249 új autóval. A dobogón a harmadik a Skoda Octavia, amiből eddig 5888 fogyott, a negyedik pedig jócskán lemaradva, 3359 darabbal a Dacia Duster.

Íme a teljes top 20-as lista:

1. SUZUKI VITARA - 9749

2. SUZUKI SX4 S-CROSS - 7931

3. SKODA OCTAVIA - 5888

4. DACIA DUSTER - 3359

5. FIAT 500 - 2786

6. KIA CEED - 2670

7. OPEL CORSA - 2518

8. OPEL ASTRA K - 2510

9. RENAULT CLIO - 2505

10. FORD KUGA - 2460

11. FORD FOCUS - 2409

12. SUZUKI SWIFT - 2249

13. TOYOTA COROLLA - 2232

14. VOLKSWAGEN GOLF - 1845

15. DACIA SANDERO - 1784

16. NISSAN QASHQAI - 1612

17. KIA SPORTAGE - 1482

18. TOYOTA C-HR - 1469

19. RENAULT CAPTUR - 1448

20. TOYOTA YARIS - 1413

Hitelből jön az új kocsi

A piaci szereplők adataiból az is kideült, hogy honnan van pénze a magyaroknak ennyi új autóra: minden kétséget kizáróan a legtöbben hitelhez folyamodnak. A Magyar Lízingszövetség adatai szerint 2019 első háromnegyed évében a finanszírozott összeg megközelítette az 550 milliárd forintot, ami éves szinten 9,3 százalékos növekedést jelent.

A 9,3 százalékos növekedés ugyan elmarad a 2017-ben elért 18 százalékos, valamint a tavalyi 13 százalékos bővüléstől, de megfelel a Lízingszövetség várakozásainak, az év elején ugyanis 10 százalék körüli növekedéssel számoltunk. A magyarországi növekedés pedig bőven felülmúlja az európai lízingpiaci bővülést, ami az első félévben 3,4 százalékos volt

- jelentette ki Nyikos Katalin, a szövetség elnöke.

Az idei növekedésben az autó- és kisteherautó-finanszírozás jelentős szerepet kapott: ebben a szegmensben 10 százalékkal közel 198 milliárd forintra nőtt a kihelyezett összeg. A flottafinanszírozás is jól szerepelt, itt a finanszírozott összeg 13 százalékkal közel 66 milliárd forintra nőtt. Tóth Zoltán, a szervezet főtitkára kiemelte, hogy a járműfinanszírozás, azon belül is az autók kiemelkedő szerepét jelzi, hogy a személygépkocsi-, kisteherautó-, és flottafinanszírozás a teljes kihelyezés közel felét adja.

Az új céges autók és a kishaszongépjárművek voltak a növekedés fő motorjai eddig idén. A finanszírozott összeg 70 százalékát a céges lízingkonstrukciók adták ebben a szegmensben

- tette hozzá. Noha a magánszemélyek részére történő autó-értékesítés és autófinanszírozás az idén megtorpanni látszik, a Magyar Lízingszövetség várakozásai szerint a nagycsaládosok számára elindult program további lökést adhat ennek. Fontos azonban, hogy az utolsó negyedév autófinanszírozási eredményeit jelentősen befolyásolhatják a károsanyag-kibocsátási előírások változása miatti esetlegesen fellépő piaci zavarok.

Ez is érdekelhet! Elindult a visszaszámlálás: januártól pofáraesnek a magyar autóvásárlók Bekavar az új EU-s szabály, esélytelen lesz olcsón új kocsit venni.

De nem csak a lízing a megoldás: egy személyi kölcsön is ideális lehet, hiszen - a lízinggel ellentétben - nem kell önerőt betenned. Ha hitelre veszel autót, a legfontosabb kérdések egyike, hogy mennyibe kerül a kölcsön, amit felveszel. A példa kedvéért megnéztük a Pénzcentrum személyi köcsön kalkulátorával, hogy milyen elérhető ajánlatokból válogathatsz, ha 5 000 000 forintos kölcsönre van szükséged.

Nos, a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján - 5 millió forintos hitelösszeg, és 84 hónapos futamidő esetént - az egyik legjobb konstrukciót a CIB Bank nyújtja, 77 627 forintos törlesztőt ígér a 8,17%-os THM. De nem sokkal marad el ettől az Erste Bank ajánlata sem, ahol 77 906 forintos törlesztővel számolhatunk havonta. Emellett érdemes még megemlíteni a Budapest Bank, az MKB Bank, valamint a Raiffeisen Bank konstrukcióit is.

Most kell lépni, ha olcsón akarsz venni

Ahogyan a Lízingszövetség közleménye is kitért rá, januártól gyökeresen át fog alakulni az európai autópiac az új környezetvédelmi irányelvek miatt. A Pénzcentrumnak korábban nyilatkozó autópiaci szakértő, Várkonyi Gábor is arról beszélt, 2020-tól nem a vásrlói igények fogják alakítani a kínálatot, hanem a büntetések elkerülése. Gyakorlatilag minden autómárka többszörösen felül fogja vizsgálni a palettát, és bizonyos modelleket nem fog, vagy nem olyan mennyiségben fog kínálni a piacon, mint a szabályozás életbe lépése előtt - az új EU-s előírás szerint a gépjárművek CO-kibocsátása nem lehet több átlagosan 95 gramm per kilométernél.

Amikor jövőre érvénybe lép az EU-s kvóta, és lényegesen megdrágulnak az új autók, akkor az emberek inkább a használtpiac felé fordulnak, vagy maradnak az autóikban.

Aki új autót akarna venni az elkövetkező 1-2 évben, annak nincs sok ideje hezitálni: a szakember szerint csak

az év végéig tart a "kegyelmi állapot", januártól keményen meg fognak drágulni az új autók.

A kicsi, olcsó, egyszerű modellek el fognak tűnni a kínálatból, így pedig pont, hogy az árérzékenyebb vásárlócsoportot érinthetnek fájdalmasan az EU-s szabályok - hiszen a fenti modellekbe nagyon drága lenne beszerelni a kvóta betartásához szükséges technológiát.

Aki belépő modellt szeretne venni valamiből, vagy olcsó 4-5 millió forintos új autót, arra elég sötét jövő vár, ha nem tudja ezt elintézni az elkövetkezendő pár hónapban

- vélte a szakember.