Épül az új autópálya Magyarországon: ennek sokan fognak örülni

Az év legjelentősebb fejlesztéseit, valamint azokat a folyamatban lévő projekteke szedte egy csokorba a HelloVidék.hu, amelyek várhatóan a következő évektől teszik gyorsabbá és biztonságosabbá a közlekedést.

2019 a nagy infrastruktúra-fejlesztések éve volt, számos rendkívül balesetveszélyes szakasz felújításába, hiánypótló gyorsforgalmi utak megépítésébe és vasúti vonalak korszerűsítésébe kezdtek, amelyek jelentősen megkönnyítik a magyarországi autósok és vonattal közlekedők életét.

Az összes idei beruházás közül egyértelműen kiemelkedik az M44-es Tiszakürt és Kondoros közötti teljesen új szakasz, amelynek fontos elemét képezi a mintegy 450 méter hosszú új Körös híd.

Várhatóan a következő év közepén adhatják át az Észak- és Dél-Komáromot összekötő új Duna hidat, amelynek idén decemberben emelték be az utolsó pályaelemét. A magyar-szlovák határ által kettészelt településen készülő új beruházás nemcsak a már meglévő híd forgalmát fogja csökkenteni, de ezáltal jelentős teherforgalmi útvonal is létesül a két ország között. Az egyik legnagyobb beruházás az M85-ösön, Csorna II. - Sopron-kelet - Fertőrákos csomópont között épülő új vonal építése is folyamatban van, ennek egy kis, 5 kilométeres szakasza várhatóan még idén elkészül Nagylózs és Sopron-kelet között, de a beruházás egészen 2024-ig eltart az előzetes tervek szerint.

Címlapkép: Getty Images