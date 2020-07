5 titkos, természetes strand Magyarországon: olcsó és kevés a turista

Az idei évben a legtöbben belföldön, elsősorban a Balatonnál, a Velencei-tónál, vagy épp a Tisza-tónál töltik majd a nyári szabadságukat a járvány miatt. Így arra számíthatunk, hogy a legfelkapottabb strandokon komolyabb tumultusok is kialakulhatnak. Nem kell azonban lemondanod akkor sem a vízparti pihenésről, ha nem bírod a tömeget. Mutatunk 5 kevésbé felkapott, természetes partszakaszt, ahol kedvedre hűsölhetsz idén a családdal, barátokkal.

Ez az év nagyon másképp alakult, mint ahogy azt elterveztük, és a nyár sem olyan lesz, mint az eddig megszokottak. Az idő viszont jó, így aki strandolásra adja a fejét, az a megfelelő biztonsági előírások mellett, csobbanhat kedvére. Összeszedtünk pár olyan magyar vízparti nyaralóhelyet, amelyek egyelőre nem annyira népszerűek, így a balatoni árak töredékéért pihenhetünk idén nyáron. Előbb azonban térjünk ki a rendkívüli biztonsági szabályokra

Az idei év, más mint az eddigiek, a 2020 évi természetes fürdővíz idény a jogszabályi háttér és az európai uniós jelentési rendszer változása, valamint a járványügyi veszélyhelyzet miatt jelentősen eltér a korábbiaktól. Mindezek miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. május 19-én a természetes fürdőhelyek üzemeltetéséről és ellenőrzéséről szóló tájékoztatást tett közzé a honlapján.

Ennek célja a biztonságos fürdőzés elősegítése a természetes fürdővizekben a járványügyi készültség időszakában. Bizonyára már mindenki számára ismert, hogy a SARS-CoV-2 egy légúti vírus, amely elsősorban cseppfertőzéssel és közvetlen érintkezés útján terjed. A fertőzött személyekkel kapcsolatba kerülők a köhögés, tüsszögés során keletkező, vírust tartalmazó cseppek vagy aeroszol belégzésével fertőződhetnek meg. A cseppek a környezeti felületekre érkezve is hosszabb-rövidebb ideig fertőzőképesek maradhatnak és közvetíthetik a fertőzést.

Az új koronavírus túléléséről természetes vizekben nincsenek még adatok, de a fentiek alapján várhatóan rövidebb, mint a nem burkos, vízzel potenciálisan terjedő vírusoké, vagyis legfeljebb néhány napra tehető a túlélésük. A magasabb hőmérséklet és a közvetlen napfény gyorsítja a vírusok inaktiválódását.

A vírus természetes fürdővízzel való terjedésének kockázata rendkívül csekély

- tájékoztatja a lkosságot az NNK. Ám a csekély kockázat ellenére az alapvető higiénés szabályok betartása mindenki számára kötelező érvényű.

A természetes fürdőhelyeket lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti tüneteket mutatók nem látogathatják.

A fürdőzés után szappanos zuhanyzás javasolt.

A mosdók használatát követően az alapos szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés elengedhetetlen.

Fontos tudni, hogy a kijelölt fürdőhely határát a parton táblával, a vízben bójákkal jelölik - a kijelölt fürdőhely határát a parton kihelyezett 60x30 centiméter méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete figurát ábrázoló tábla jelzi. A fürdés tilalmát, illetve a veszélyes, fürdésre alkalmatlan helyeket FÜRÖDNI TILOS! táblával jelzik.

Hogy a környékünkön egészen pontosan hol lehet fürdeni, a helyi Kormányhivatalnál kaphatunk tájékoztatást, itt például megtalálható a friss Tolna megyei, itt pedig az idei Heves megyei lista az engedélyezett természetes fürdőhelyekről. De hogy ne kelljen ezzel sem bajlódnod, a Pénzcentrum alább mutat néhányat Magyarország legeldugottabb kincseiből, ahol biztosan jól érzed majd magad a családdal, barátokkal.

Bánki-tó

Bánk Nógrád megye délnyugati részén található község, a 7 hektáron elterülő, átlagosan 4 méter mély tó a fürdőzők és a horgászok körében is közkedvelt. A felnőtt belépőjegy 800 forint, a kedvezményes belépő pedig 500 forint (itt is áremelés volt, tavaly ugyanis a felnőtt jegy 750, a kedvezményes pedig 450 forintba került). Vízibicikli bérlésre is van lehetőség, ennek ára 2000 Ft/óra (tavaly még 1600 forint/óra volt). Részletes árak ITT!

D-Beach a Strand - Gödöllő, Domonyvölgy

Budapesttől 44 kilométerre, keletre elhelyezkedő Domonyvölgyben egy kifejezetten egyedi strand is található, tengerparti hangulatot idéző partszakasszal, mely 2005 óta várja a látogatókat. 14000 négyzetméter homokos plázzsal, strandröplabda és strandfoci pályákkal áll a környékbeliek és az országos bajnokságok rendelkezésére. A felnőttjegy hétköznap 2000, hétvégén 2500 forint (tavaly 1500 és 2000 volt), a szintén egész napos kedvezményes belépő pedig 1500, illetve 2000 forintba kerül (ez tavaly 1000, illetve 1500 forint volt). Részletes árak ITT!

Itató szabadstrand - Mosonmagyaróvár

Az Itató szabadstrand Mosonmagyaróváron minden igényt kielégít: nem csak strandbüfé, homokos röplabda pálya, játszótér és füves part várja a látogatókat, de tusolási lehetőség és öltözőkabin is, sőt, a parkolás is megoldható.

KIS-TÓ STRAND - Orfűi tó

Az Orfűi-tavak egy mesterséges tórendszer, amely Pécstől kb. 10 km-re északnyugatra, a Mecsek északi-lábánál helyezkedik el. A KIS-TÓ STRAND a közel 10 hektáros Orfűi tó Pécs térségének egyetlen engedéllyel rendelkező, ellenőrzött vízminőségű, homokos aljzatú, nyílt vízi strandjaként üzemel. Maga a strand körülbelül 2 hektár nagyságú, kb. 5 ezer fő befogadására alkalmas. Az egész napos felnőtt belépő 2020-ban 900 forint, míg a diákok 640 forintért fürdőzhetnek (tavaly a felnőttektől 1000 forintot, a diákoktól 640 forintot kértek). Részletes árak ITT!

Szelidi-tó

A Budapesttől 120 kilométerre fekvő Szelidi-tó 5 km hosszú, 150-200 m széles, 3-4 m mély, vízfelülete megközelítőleg 80 hektár, ezzel hazánk ötödik legnagyobb tava. A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomok területein kellemes strandok kerültek kialakításra. A vendégeket egy ingyenesen látogatható szabad strand és egy nagyobb igényesen kialakított fizetõstrand várja. A parton vízibiciklik, csónakok, kenuk, és surfök bérelhetõk, így akár rövidebb vízi túrák is tehetõk. A gyerekeket kiépített játszóterek és egy óriás vízicsúzda várja. A horgászat kedvelõi sem csalódhatnak a tóban amúr, keszeg, kárász, ponty és törpeharcsa rendszeresen akad a horgokra. A strandbelépők árai az idei évben változtak a szelidihez hasonló üdülő-zónákban alkalmazott jegyárakhoz hasonlóan. A parkolás ebben az évben is ingyenes a strand körül. Az egész napos felnőtt belépő 2020-ban 1000 forint, míg a gyermekek 600 forintért csobbanhatnak (tavaly a felnőtt belépő 800, a gyermek/diákjegy 500 forintba kerül). Részletes árak ITT!

