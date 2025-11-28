Totális felfordulás jön a Hungária körútnál: senki se közlekedjen rutinból

A Budapest Közút közölte, hogy november 29-e szombattól forgalmirend-módosítás lép életbe a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban. A Rákóczi híd irányából érkezők számára megszűnik a balra kanyarodási lehetőség a Hungária körútról a Thököly útra. Az intézkedés célja a Hungária körúton az M3 bevezető felé tartó irány kapacitásának növelése, a torlódások csökkentése.

A belső városrészek forgalomcsillapítása érdekében elengedhetetlen a gyűrű irányú főutak minél intenzívebb részvétele a forgalom lebonyolódásában. A főváros legfontosabb körirányú főútja a Hungária körút. Karácsony Gergely főpolgármester úr felkérése alapján a Közút vizsgálta a Hungária körút gyűrű irányú gépjárműforgalmi kapacitásának növelési lehetőségeit.

A szűk keresztmetszetek Zuglóban a Kerepesi úti, valamint a Thököly úti csomópontok. A Kerepesi útnál kisebb jelzőlámpa programmódosításokkal már kis mértékben tudták növelni a Hungária körút kapacitását.

A Hungária körúton a Thököly úti csomópontban az M3 bevezető felé haladó irányban jellemző a torlódás. Itt a Hungária körút átbocsátóképességét csökkentő körülmény, hogy a jobbra kanyarodóknak nincs külön sávja, és a gyalogosoknak elsőbbséget adó jobbra kanyarodó jármű akadályozza a jobb szélső sáv forgalmát, így az nem teljes értékű sáv. A balra kanyarodó irány forgalma azonban igen csekély, reggel lámpaváltásonként 2-3 jármű, délután 1-2 jármű jellemző. A Hungária körúti torlódások csökkentése érdekében módosul a forgalmi rend: jobbra kanyarodó sáv és három egyenes sáv lesz kialakítva, ezzel együtt a balra kanyarodás tilos lesz.

A módosítás bevezetése után az, aki a Hungária körúton a Kerepesi út felől érkezik, már a Stefánia útnál balra kanyarodva a Stefánia úton át el tudja érni a Thököly utat. Az Egressy útról vagy Mogyoródi útról érkezők a Hungária krt. helyett a Stefánia úton át el tudnak jutni a Thököly útra. A Hungária körút Mogyoródi út – Thököly út közötti szakaszáról induló forgalom a Hungária körútról a Thököly út helyett az Ajtósi Dürer sorra kanyarodhat balra, majd a Hermina vagy Stefánia úton át juthat vissza a Thököly útra.