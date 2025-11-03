2025. november 3. hétfő Győző
Budapest
Nő az esernyő alatt. Esős időjárás
Utazás

Itt a kemény fordulat az időjárásban: vége a jó időknek, senki nem fogja élvezni, ami ma érkezik

Pénzcentrum
2025. november 3. 07:35

Hétfőn egy hidegfront hatására kezdetben erősen felhős, borult idő várható a térségben, és esőre is számítani kell - írja az időkép.

Hétfő délelőtt az egész országban fokozatosan megvastagszik a felhőzet, majd délután nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken. A csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okozhat esőt, záporesőt, a Tiszántúlt a déli órák környékén érheti el, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam.

Délutánra fokozatosan megszűnik a csapadék, és egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugatira forduló szél. Reggel 10 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 12 fok körüli csúcsértéket mérhetünk.
Címlapkép: Getty Images
