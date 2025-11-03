Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
Itt a kemény fordulat az időjárásban: vége a jó időknek, senki nem fogja élvezni, ami ma érkezik
Hétfőn egy hidegfront hatására kezdetben erősen felhős, borult idő várható a térségben, és esőre is számítani kell - írja az időkép.
Hétfő délelőtt az egész országban fokozatosan megvastagszik a felhőzet, majd délután nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken. A csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okozhat esőt, záporesőt, a Tiszántúlt a déli órák környékén érheti el, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam.
Délutánra fokozatosan megszűnik a csapadék, és egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugatira forduló szél. Reggel 10 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 12 fok körüli csúcsértéket mérhetünk.
A hajó további útját törölték, az idős nő családja teljesen megdöbbent attól, amit történt.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
Tavalyhoz képest javult Magyarország megítélése a G7 országokban, a 35. helyről 32-re javítottunk.
Egy szakaszon csak pótlóbusz lesz a ráckevei HÉV-en, viszont az egyik helyi járat besegít az utazásba.
A Pénzcentrum 2025. november 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Akkora a tömegnyomor ezen az európai szigeten, hogy napi 6 ezer forintos extra adót kell fizetniük a turistáknak hamarosan
A spanyol Baleár-szigeteken napi 15 eurós turisztikai adót javasolnak a túlturizmus kezelésére és a lakhatási válság enyhítésére.
Lélegzetelállító: ez lett a világ legmagasabb temploma, amit egyszer az életben mindenkinek látni kell
162,91 méteres magasságával hivatalosan megelőzte az eddigi rekorder német Ulm Münstert.
A Mindenszentek és a halottak napja alkalmából a hazai temetők jellemzően meghosszabbított nyitvatartással készülnek.
Az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Több mint 65 millió eurót költöttek el eddig Trencsén Európa Kulturális Fővárosa címére
A tóparti települések vezetői a gyengébb turisztikai szezont az árvaszúnyoginváziónak, a kaotikus tömegközlekedésnek és a hűvösebb időjárásnak tulajdonítják.
Ennyit a vénasszonyok nyaráról, már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál hidegfront tart Magyarország felé
A hétvégén többnyire száraz, napos időre készülhetünk, hétfőn nyugat felől érkezik újabb felhőzet és csapadék, majd kedden fokozatos lehűlés kezdődik.
A Pénzcentrum 2025. október 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
40 ezer ingyen vonatjegyet osztanak szét: egész Európában érvényes lesz, csak egy kvízt kell kitölteni
Az Európai Bizottság 40 ezer fiatalnak kínál egyedülálló lehetőséget Európa felfedezésére a DiscoverEU program keretében.
A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén
A MÁV-Volán csoport nyár elején indított késési biztosítása eddig több mint 760 000 esetben nyújtott visszatérítést az utasoknak.
Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában;
A Pénzcentrum 2025. október 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön változékony időre készülhetünk: délelőtt még sokfelé napos, fátyolfelhős lesz az ég, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet,