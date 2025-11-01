Ilyen van? 80 éves asszonyt felejtett a szigeten a luxushajó, már csak holtan találták meg

Az országban november 1-jétől bevezették a dohányzás generációs tilalmát, amely megtiltja a 2007 januárja után születettek számára a dohánytermékek vásárlását és fogyasztását
80 éves asszonyt felejtett a szigeten a luxushajó, már csak holten találták meg
A hajó további útját törölték, az idős nő családja teljesen megdöbbent attól, amit történt - írta a The Guardian.
A Coral Adventurer luxushajó útját törölték, miután a 80 éves Suzanne Rees utas a Nagy-korallzátony Lizard-szigetén maradt, és csak másnap találták meg holtan. A hajó most visszatér Cairnsbe, miközben a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.
Mark Fifield, a Coral Expeditions vezérigazgatója közleményben jelentette be a döntést: "Az elmúlt hét eseményei miatt nyilvánvalóvá vált, hogy nem tudnánk biztosítani a megszokott minőségi élményt utasainknak."
Az eset még október 25-én történt, amikor a luxushajó Ausztrália 60 napos körülhajózásának részeként érkezett a Lizard-szigetre. Rees rosszul érezte magát egy túra során, és visszafordult, de soha nem ért vissza a hajóra. A Coral Adventurer délután 3:40-kor elhagyta a szigetet, és csak öt órával később értesítették a hatóságokat az eltűnéséről.
Katherine Rees, az áldozat lánya elmondta, hogy a család "megdöbbent és elszomorodott" amiatt, hogy a hajó az édesanyja nélkül hagyta el a szigetet a szervezett kirándulás után.
Az Ausztrál Tengerészeti Biztonsági Hatóság (AMSA) közölte, hogy megtiltotta a hajó kapitányának új utasok felvételét, és vizsgálja, miért nem vették észre az utas hiányát a beszálláskor. Fifield szerint az utasokat és a legénységet szerdán tájékoztatták, hogy "Suzanne Rees tragikus halála és korábbi műszaki problémák miatt" törlik az út hátralévő részét. Az utasok teljes visszatérítést kapnak, és a vállalat charterjáratokat szervez hazautazásukhoz.
A Mindenszentek és a halottak napja alkalmából a hazai temetők jellemzően meghosszabbított nyitvatartással készülnek.
Az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát.
