2025. október 30. csütörtök Alfonz
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyr kerecsensólyom repülés közben. A kép 2018. február 15-én készült. Swindon, Wiltshire, Anglia
Utazás

Kiadták a figyelmeztetést: brutál szélviharokra készülhetünk ma

Pénzcentrum
2025. október 30. 07:29

Csütörtökön változékony időre készülhetünk: délelőtt még sokfelé napos, fátyolfelhős lesz az ég, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.

A HungaroMet előrejelzése szerint a délelőtti órákban még többnyire napos, fátyolfelhős idő várható, majd a déli órákra beborul az ég. Délutántól azonban északnyugaton és északon csökkenni kezd a felhőzet, estére ezeken a területeken akár ki is derülhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nap második felében elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szél sokfelé megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. Később a szél nyugatira, északnyugatira fordul, és fokozatosan veszít erejéből.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18–23 fok között alakul, de északkeleten ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

A Kárpát-medencébe csütörtök délután érkezik meg az a hidegfront, amely jelenleg még a Brit-szigetek térségében jár. Ez a front inkább átmeneti felhősödést és elszórtan kisebb csapadékot hozhat. Győr-Moson-Sopron vármegyében elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben a viharos széllökések miatt.

A gyenge hidegfront az érzékenyebbeknél fejfájást, görcsös panaszokat, keringési és vérnyomásproblémákat okozhat. A szeles idő tovább fokozhatja a fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot is kiválthat.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Napközben többfelé előfordulhat kisebb eső vagy futózápor, ezért a közlekedők számítsanak vizes, csúszós útszakaszokra és hirtelen csökkenő látótávolságra. Az élénk, helyenként viharos szél a járművek menetstabilitását is befolyásolhatja. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Péntekre szárazabb idő ígérkezik: éjszaka a derült tájakon pára és köd, másutt rétegfelhőzet képződik, amelynek egy része napközben is megmaradhat. Csapadék nem várható, a változó irányú szél gyenge marad.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #eső #zápor #figyelmeztetés #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
08:02
07:45
07:29
07:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 29.
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
2025. október 29.
Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
2025. október 29.
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
NAPTÁR
Tovább
2025. október 30. csütörtök
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
4 napja
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül
3
1 hete
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
4
2 hete
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
5
2 hete
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUX
A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 07:00
Sokkoló hír érkezett a mezőgazdaságról: vallottak a szakértők, örökre eltűnhet a magyar krumpli
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 06:34
Spar akciós újság: úgy vágta pofán a magyarokat a drágulás, hogy a fal adja a másikat
Agrárszektor  |  2025. október 30. 07:01
Kis befektetés, nagy lépés: érkezik az olcsó megoldás a gazdáknak