Kiadták a figyelmeztetést: brutál szélviharokra készülhetünk ma
Csütörtökön változékony időre készülhetünk: délelőtt még sokfelé napos, fátyolfelhős lesz az ég, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
A HungaroMet előrejelzése szerint a délelőtti órákban még többnyire napos, fátyolfelhős idő várható, majd a déli órákra beborul az ég. Délutántól azonban északnyugaton és északon csökkenni kezd a felhőzet, estére ezeken a területeken akár ki is derülhet.
A nap második felében elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szél sokfelé megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. Később a szél nyugatira, északnyugatira fordul, és fokozatosan veszít erejéből.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18–23 fok között alakul, de északkeleten ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
A Kárpát-medencébe csütörtök délután érkezik meg az a hidegfront, amely jelenleg még a Brit-szigetek térségében jár. Ez a front inkább átmeneti felhősödést és elszórtan kisebb csapadékot hozhat. Győr-Moson-Sopron vármegyében elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben a viharos széllökések miatt.
A gyenge hidegfront az érzékenyebbeknél fejfájást, görcsös panaszokat, keringési és vérnyomásproblémákat okozhat. A szeles idő tovább fokozhatja a fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot is kiválthat.
Napközben többfelé előfordulhat kisebb eső vagy futózápor, ezért a közlekedők számítsanak vizes, csúszós útszakaszokra és hirtelen csökkenő látótávolságra. Az élénk, helyenként viharos szél a járművek menetstabilitását is befolyásolhatja. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.
Péntekre szárazabb idő ígérkezik: éjszaka a derült tájakon pára és köd, másutt rétegfelhőzet képződik, amelynek egy része napközben is megmaradhat. Csapadék nem várható, a változó irányú szél gyenge marad.
