A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Itt a drámai fordulat az időjárásban: viharos szél és brutál zivatar mossa el a nyárias időt
Szombaton napos időjárás várható, de az ország keleti részén záporok, zivatarok is előfordulhatnak, miközben nagy területen erős, helyenként viharos szél fúj.
A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton kora délelőttig a Dunántúlon egyre kevesebb helyen várhatók záporok, zivatarok. Napközben az ország nagy részén napos idő lesz kevés fátyol- és gomolyfelhővel, bár az északkeleti, keleti harmadán kialakulhatnak záporok, zivatarok.
Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, a reggeli órákban még viharos lökések kísérhetik. A nappali hőmérséklet 24 és 32 Celsius-fok között alakul, a legmelegebb a délkeleti országrészben várható. Késő estére 15-23 fokra hűl le a levegő.
A HungaroMet Facebook-oldalán közzétett videós előrejelzés szerint egy feloszló hidegfront hoz gyenge lehűlést és szelet, de az ország nagyobb részén nem valószínű csapadék.
Vasárnap folytatódik a napos idő fátyol- és gomolyfelhőkkel, csak északkeleten és a Tiszántúlon fordulhat elő néhol zápor vagy zivatar. A szél többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 26-31 fok között alakul.
