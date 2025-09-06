2025. szeptember 6. szombat Zakariás
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Heves zivatar és szakadó eső közeledik egy lakóközösséghez. Canon 5D MarkII
Utazás

Itt a drámai fordulat az időjárásban: viharos szél és brutál zivatar mossa el a nyárias időt

Pénzcentrum
2025. szeptember 6. 07:20

Szombaton napos időjárás várható, de az ország keleti részén záporok, zivatarok is előfordulhatnak, miközben nagy területen erős, helyenként viharos szél fúj.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton kora délelőttig a Dunántúlon egyre kevesebb helyen várhatók záporok, zivatarok. Napközben az ország nagy részén napos idő lesz kevés fátyol- és gomolyfelhővel, bár az északkeleti, keleti harmadán kialakulhatnak záporok, zivatarok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, a reggeli órákban még viharos lökések kísérhetik. A nappali hőmérséklet 24 és 32 Celsius-fok között alakul, a legmelegebb a délkeleti országrészben várható. Késő estére 15-23 fokra hűl le a levegő.

A HungaroMet Facebook-oldalán közzétett videós előrejelzés szerint egy feloszló hidegfront hoz gyenge lehűlést és szelet, de az ország nagyobb részén nem valószínű csapadék.

Vasárnap folytatódik a napos idő fátyol- és gomolyfelhőkkel, csak északkeleten és a Tiszántúlon fordulhat elő néhol zápor vagy zivatar. A szél többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 26-31 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
#szél #zivatar #ősz #szeptember #meleg #időjárásjelentés #meteorológia #csapadék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:20
06:36
05:42
20:27
20:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 6.
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
2025. szeptember 5.
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
2025. szeptember 5.
Így portyáznak a nyomor vámszedői: íme az emberkereskedők rejtett hálózata az EU-ban
2025. szeptember 5.
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
2025. szeptember 5.
Torz tükörben a magyar tinik: miért látja magát kövérnek minden második lány?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 6. szombat
Zakariás
36. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
2 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
3 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
5 napja
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
5
1 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
PÉNZÜGYI KISOKOS
Cash pooling
egy ügyfél számláit egy főszámlára vonja össze a bank, így kedvezőbb kondíciókkal vezeti a számlát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 6. 06:36
Írország-Magyarország: ma indul az utazás, Dublinban játszik selejtezőt a magyar válogatott
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 6. 05:42
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
Agrárszektor  |  2025. szeptember 6. 06:01
Nem mindegy, mivel és hogyan öntözöl a kertben: mutatjuk, mire figyelj