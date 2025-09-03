Hiába a fájdalmas infláció, belföldi nyaralásra idén többen mentek idén, mint tavaly

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,9%-kal több, a vendégéjszakáké 1,4%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–júliusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,1, a külföldieké 11%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

2025. júliusában A vendégek száma összességében 1,9%-kal nőtt, a vendégéjszakáké 1,4%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,9%-kal bővült, a vendégéjszakáké 0,7%-kal mérséklődött 2024 júliusához képest. A vendégek 65%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 1,7%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 2,5%-kal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 0,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,7%-kal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 1,5%-kal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,9%-kal csökkent 2024 júliusához képest. Az 1,3 millió belföldi vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 850 ezer vendéget és 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 62%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 2,1%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2,3%-kal elmaradt a 2024. júliusitól. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben2 nőtt a legnagyobb mértékben (7,8%-kal), a leginkább pedig a Győr–Pannonhalma és a Sopron–Fertő térségben csökkent (egyaránt 9,7%-kal). Budapesten 12%-kal nagyobb, a Balatonnál 5,3%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 5,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,5%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 8,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,3%-kal nőtt 2024 júliusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 1,1 millió külföldi vendég közel 2,9 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 736 ezer vendéget és mintegy 1,8 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 74%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 4,0%-kal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 9,1%-kal meghaladta a 2024. júliusit. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a legerőteljesebben (16%-kal) Szegeden és térségében, illetve a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben bővült, a leginkább (9,2%-kal) pedig a Mátra–Bükk térségben csökkent. Budapesten 10%-kal több, a Balatonnál 3,2%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 38 357 turisztikai szálláshely, ezen belül 3045 kereskedelmi, illetve 35 312 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.

A kereskedelmi szálláshelyek közül 1028 szálloda és 1187 panzió volt nyitva július egy részében vagy egészében

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 139,9 milliárd forint volt, folyó áron 1,9%-kal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 1,1%-kal kevesebbet, 7,3 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken. 2025. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest A turisztikai szálláshelyeken 6,4%-kal több, összesen közel 10,7 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 2,1, a külföldieké 11%-kal több (közel 5,4 millió, illetve 5,3 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

