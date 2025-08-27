Nyoma sincs annak, hogy mindjárt itt az ősz: a mai naptól brutális hőhullám tarolja le az országot

A nyár utolsó hetében visszatér a kánikula, akár 38 fokos csúcshőmérséklettel, miközben jelentős hőingással és hétvégi hidegfronttal is számolni kell.

A vakáció utolsó hetére még belelendül a nyár, szerdától kezdődik az igazi felmelegedés. A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán száraz időre és sok napsütésre számíthatunk fátyol- és kevés gomolyfelhővel, 27-33 fokos nappali csúcshőmérséklettel.

A kánikula pénteken tetőzhet, amikor a csütörtöki 35 fok után akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Az utolsó nyári hétvégén is csak néhány fokkal csökken majd a hőmérséklet, így a diákok és szüleik még strandolhatnak a szeptember 1-jei évnyitó előtt.

A hőség mellett jelentős hőingással is számolni kell. Szerda hajnalban sokfelé akár 5 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, csütörtökön pedig helyenként csak 7 fok várható, ami azt jelenti, hogy a napi hőingás elérheti a 30 fokot, ami megterhelő lehet a szervezet számára.

Szombaton egy hullámzó hidegfront érkezik, amely záporokat, zivatarokat hozhat, de országos csapadékra nem kell számítani.