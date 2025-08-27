Melegebb légtömegek érkeznek Magyarországra, ami fokozatosan kiterjedő kánikulát hoz, de a hétvégén átmeneti lehűlés is várható.
Nyoma sincs annak, hogy mindjárt itt az ősz: a mai naptól brutális hőhullám tarolja le az országot
A nyár utolsó hetében visszatér a kánikula, akár 38 fokos csúcshőmérséklettel, miközben jelentős hőingással és hétvégi hidegfronttal is számolni kell.
A vakáció utolsó hetére még belelendül a nyár, szerdától kezdődik az igazi felmelegedés. A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán száraz időre és sok napsütésre számíthatunk fátyol- és kevés gomolyfelhővel, 27-33 fokos nappali csúcshőmérséklettel.
A kánikula pénteken tetőzhet, amikor a csütörtöki 35 fok után akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Az utolsó nyári hétvégén is csak néhány fokkal csökken majd a hőmérséklet, így a diákok és szüleik még strandolhatnak a szeptember 1-jei évnyitó előtt.
A hőség mellett jelentős hőingással is számolni kell. Szerda hajnalban sokfelé akár 5 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, csütörtökön pedig helyenként csak 7 fok várható, ami azt jelenti, hogy a napi hőingás elérheti a 30 fokot, ami megterhelő lehet a szervezet számára.
Szombaton egy hullámzó hidegfront érkezik, amely záporokat, zivatarokat hozhat, de országos csapadékra nem kell számítani.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Ősszel is rengetegen vágnak neki Európa nagyvárosainak, ám a zsúfolt terek, a tömegközlekedés és a népszerű turistalátványosságok a zsebtolvajok fő vadászterületei.
Budapest Főváros Kormányhivatala újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el, miután több busz is kigyulladt.
Idén szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok.
Ma reggel elindult a 274-es Csobajbusz, Budapest első igényvezérelt járata, amely a cinkotai HÉV-állomást köti össze a XVI. kerületi Csobaj-bánya térségével.
Csömörön egy pitbull terrier rátámadt egy fiatal férfira és kutyájára, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.
Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Az iskolakezdés és a munka már a küszöbön, de mielőtt teljesen elmerülnénk az őszben, miért ne zárnánk le a nyarat egy utolsó pihentető hétvégével?
A hőhullámok, erdőtüzek okozta kiesés miatt a külföldi utazások költségei az egekbe szöknek, ezért egyre kevesebben engedhetik majd meg maguknak azokat.
A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV.
A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.
A Keleti lezárása idején a BKK expresszvillamossal, sűrített járatokkal és jegyelfogadással könnyíti az utazást.
München idén ősszel ismét a világ egyik legnagyobb sörünnepévé változik: az Oktoberfestet 2025. szeptember 20. és október 5. között rendezik meg a Theresienwiesén.
