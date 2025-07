Extrém olcsón kínálnak idén tengetparti utakat az irodák: ennyiért a Balatonra sem lehet lejutni

A közel 40 éves Unitravel utazási iroda fizetésképtelenséget jelentett, ami jól szemlélteti a hazai turisztikai piacon kialakult példátlan árverseny következményeit. A külföldi hátterű szereplők, különösen a lengyel tulajdonú ITAKA rendkívül alacsony áraival olyan versenyt generál, amit a kisebb, hagyományos cégek nehezen tudnak állni.

"Megölték az Unitravelt" - ezzel a drámai mondattal zárta közleményét a július 10-én fizetésképtelenséget bejelentő utazási iroda. A cég nem tudta teljesíteni a leszerződött utakat, ezért Budapest Főváros Kormányhivatala törölte az utazási vállalkozók nyilvántartásából és egy évre eltiltotta az utazásszervezői tevékenységtől.

A hazai utazási piac jelentős átalakuláson megy keresztül. Az Unitravel közleményében kifejtette, hogy a cég bukásának fő oka a piaci helyzet, amelyben "néhány új külföldi cég korlátlan pénzzel érkezett Magyarországra és hihetetlenül alacsony árakat és nagyon agresszív marketinget kínálva elkezdte meghódítani a piacot", így a hagyományos magyar cégek számára szinte lehetetlenné vált a túlélés.

Bár az Unitravel nem nevezte meg konkrétan, de egyértelműen utalt a lengyel tulajdonú ITAKA-ra, amely alig három év alatt komoly árversenyt indított a magyar piacon. Az ITAKA kínálatában találhatók olyan görögországi utak, amelyeknél a feltüntetett megtakarítás nagyobb, mint az út tényleges ára. Egy piaci szereplő szerint "ennyiért még a Balatonra se nagyon lehet eljutni."

Vytautas Kaikaris, az ITAKA Hungary ügyvezetője a Portfolio megkeresésére reagálva elutasította azt a vádat, hogy önköltségi ár alatt értékesítenének. Kifejtette: "Bizonyos helyzetekben, például a last minute kedvezmények esetén, valóban előfordulhat, hogy az árak az önköltség alá esnek. Miért? Mert amikor repülőgépet bérlünk, vagy szállodai szobákra szerződünk, ezek a költségek akkor is fixek, ha végül nem tudjuk eladni az utat. Egy last minute értékesítés – még ha alacsony áron is történik – csökkenti a veszteségünket az adott ülőhelyen."

Az ITAKA vezetője hangsúlyozta, hogy cégük teljes mértékben fizetőképes. "Voltak a cég indulásához kapcsolódó veszteségeink – ez azonban teljesen megszokott egy olyan cég esetében, amely belép egy új piacra. Ezeket a veszteségeket teljes mértékben fedezték a részvényeseink által adott tőkejuttatások" – magyarázta. Idén 1 milliárd forintos törzstőke-emelést hajtottak végre, ami elegendő a tőkehelyzetük rendezésére.