Letaszíthatatlan trónjáról Horvátország: ez a magyarok kedvenc üdülőhelye

Továbbra is hódít a horvát Adria a magyarok körében: idén júniusban már közel 100 000 magyar utazott az országba hosszúhétvégére. Miközben a Kvarner régió – a magyarok kedvence - nemcsak a legtöbb turistát vonzza, hanem frissen elnyerte a 2026-os Európai Gasztronómiai Régió címet is. Az új szállodák, autentikus vendéglátás, ez vár ránk idén Horvátországban.

A magyarok továbbra is hasítanak ha Horvátországról van szó. Június 10-ig bezárólag 97 000 magyar érkezett Horvátországba, ami 8%-kos növekedés 2024 ezen időszakához képest és 277 000 vendégéjszakát töltöttek eddig a magyarok Horvátországban, ami 1%-os növekedést jelent eddig, átlagosan 3 éjszakát töltöttek el a magyarok.

A leglátogatottabb régió továbbra is a Kvarner övezet, és ezt követi Isztria és a Zadar környéke, majd Split és Šibenik régiók. Kiemelendő, hogy Kvarner térség a legtöbb vendégéjszakát regisztrálta, így idén is jelentős előnnyel indul az első helyért. A legnépszerűbb úti célok között szerepelnek olyan ikonikus helyszínek, mint Opatija, Rovinj, Zágráb, Poreč és Crikvenica.

A 2025-ös nyári szezonban Magyarországról is elérhetőek lesznek közvetlen járatok Horvátországba, mind repülővel, mind vonattal, megkönnyítve ezzel a magyar turisták utazását. Repülővel Budapestről közvetlenül Zadarba lehet eljutni, a Ryanair kínál közvetlen összeköttetést. Heti 3 alkalommal június elsejétől szeptember végéig közlekedik. Az átlagos repülési idő Budapest és Zadar között 1 óra 15 perc. A MÁV által üzemeltetett közkedvelt Adria InterCity az idén is zakatolni fog. A járat június 19-től üzemel egészen szeptember 13-ig, júniusban hetente 2x és júliusban, augusztusban minden második napon. A vonat megáll: Székesfehérvár, Siófok, Fonyód, Balatonszentgyörgy, Nagykanizsa és Gyékényes állomásokon.

Továbbá fontos rendőrségi együttműködés is zajlik az idei évben is, 2025 július 1. és augusztus 31 között magyar rendőrök teljesítenek szolgálatot Zadar és Pula városában. A környéken nyaralók számára éjjel-nappal elérhetőek az ott szolgálatot ellátó magyar rendőrök.

Kvarner elnyerte a 2026-os Európai Gasztronómiai Régió díjat

Horvátország fenntartható turizmusa terén tett erőfeszítéseket is érdemes hangsúlyozni, ami most a gasztronómia területén is megmutatkozott. A Nemzetközi Gasztronómiai, Kulturális, Művészeti és Turisztikai Intézet (IGCAT) Kvarnernek adományozta a rangos 2026-os Európai Gasztronómiai Régió címet, elismerve a régió kivételes elkötelezettségét a helyi gasztronómia, a kulturális örökség és a fenntartható turizmus iránt.

A rangos elismerés célja a helyi gasztronómiai örökség és fenntartható turizmus előmozdítása, amelyben több mint 45 ország szakértői vesznek részt az IGCAT nemzetközi hálózatán keresztül. Kvarner térsége számos kiemelt eseménnyel készül: a „Kvarner ízei” kampány révén a Horvát Légitársaság repülőgépein is megjelennek a régió különlegességei, önálló Gault&Millau Kvarner kalauz készül, 50 kvarneri bor szerepel a rangos Decanter World Wine Awards-on, valamint a Taste the Mediterranean Fesztivál is a régió ízeit ünnepli.

Új minősítés a horvát vendéglátásban: „A Házigazda”

A Horvát Turisztikai és Sportminisztérium és a Horvát Idegenforgalmi Közösség „Helyi Házigazda” elnevezésű új vendéglátói minősítést indított. A „Helyi házigazda” címkét, amely a családok által biztosított szálláshelyek hitelességét, vendégszeretetét és minőségét ismeri el, melynek célja a hagyományos horvát vendégszeretet kiemelése, valamint a fenntartható turizmus erősítése.

„A családi szálláshelyek évtizedes hagyománnyal bírnak Horvátországban, és egyedülálló, autentikus élményt nyújtanak a turistáknak. Ez a minősítés megerősíti ezt a megkülönböztető jegyet, és további promóciót biztosít a hazai és külföldi piacokon azoknak a szállásadóknak, akik valóban „igazi, hiteles házigazdák”. A kezdeményezés hozzájárul a fenntartható turizmus fejlesztéséhez, amely a helyi lakosok és a turisták elégedettségének egyensúlyára törekszik.”– mondta Ivana Herceg a magyarországi Horvát Idegenforgalmi Közösség vezetője.

Hotelek és szállodák 2025

Horvátországban a szállodai szobák több mint 60%-a a magasabb, 4 és 5 csillagos kategóriákba tartozik, ami a minőségi turizmus iránti elkötelezettségüket tükrözi. A tervezett új szállodanyitások is hozzájárulnak a horvát turizmus további fejlődéséhez és 2025-ben számos új szálloda nyitja meg kapuit, köztük a Keight Hotel Opatija, Curio Collection by Hilton, Hotel Pullman Zagreb, Hotel Hyatt Regency Zadar, Congress & Event center Zadar, Heritage & Resort hotel Monumenti Pula, Novotel Zagreb, Arba resort Valamar 4*

"Küldetésünk, hogy Horvátország továbbra is a minőségi és fenntartható turizmus éllovasa maradjon, felejthetetlen élményeket kínálva minden utazónak. A fenntarthatóság és a kiválóság iránti töretlen elkötelezettségünk garantálja, hogy Horvátország továbbra is megőrzi vezető szerepét a világ turisztikai térképén" – mondta Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója.