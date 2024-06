Elképesztő, ami kiderült: így tervez nyaralni a legtöbb magyar fiatal 2024-ben

Egy reprezentatív felmérés azt kutatta, mik a fő célkitűzései a nyaraló magyar fiataloknak. Sokkolóak az adatok, hiszen 83%-uk az egyszerű pihenést és kikapcsolódást választja a felfedezés helyett.

Az Y generáció tagjai fáradtak, 83%-uk másra sem vágyik, minthogy pihenhessen és lazíthasson, amikor nyaral, de a Z generáció felnőtt tagjainak háromnegyede is erre vágyik leginkább – mutatják a Kiwi.com friss, reprezentatív felmérésének adatai.

A World Travel Hacker kampány kiválasztott magyar párosának biztosan nem a pihenésről fog szólni 4 hét nyáron, hiszen két magyar fiatal 10.000 eurót kap az utazási irodától azért, hogy utazzon és kihívásokat teljesítsen. Ismerjük meg őket!

Nyaralás, az édes semmittevés, a lehetőség, hogy kapcsolódjunk a természethez és önmagunkhoz

A cég az idei World Travel Hacker kampányának meghirdetése előtt Magyarországon és a régió több országában 18 és 37 év köztieknek tette fel azt a kérdést, hogy miért szeretnének idén utazni. A reprezentatív felmérés eredményei alapján úgy tűnik, hogy hazánk fiataljai – és köztük is különösen a nők – elfáradtak. Nálunk toronymagasan a pihenés, kikapcsolódás a legfőbb cél, amire vágyunk utazás közben. Sőt, minden 20. válaszadó konkrétan behozná az alváslemaradását, amikor nyaral.

Ez szorosan összefügg azzal, hogy minden 2. magyar konkrét célok nélkül vág bele a pihenésbe. Semmittevésre vágyik és spontán csak élvezni azt, amit a helyi élet hoz. Ez egyébként a cseh és a szlovák fiatalokra még inkább jellemző. A Kiwi korábbi felmérései mindig azt mutatták, hogy nálunk különösen nagy a kulturális éhség, de úgy tűnik, hogy most tényleg elfáradtunk, hiszen ugyan idén is fontos, de csak kb. minden 2. magyar fiatalnak, hogy új helyeket és kultúrákat fedezzen fel nyaralás közben – és ezzel az aránnyal bizony most elmaradunk a többi vizsgált országtól. Sőt, csak pusztán minden harmadik magyar fiatal választ úgy célállomást idén nyáron, hogy ott legyen valamilyen kulturális látnivaló.

A nagyváros-természet versenyből a természet került ki győztesen – az Y generáció körében toronymagasan, a Z generáció felnőttjei körében pedig mindössze 7%-kal. A Z generáció felnőttjeinek 41%-a vágyik arra, hogy kapcsolódjon a természettel, 34%-a pedig nyüzsgő nagyvárosokat fedezne fel. Az Y-ok 46%-a természet, míg 23%-a a nyüzsgő nagyvárosok mellett teszi le a voksát. A mentális egészség és az utazás szorosan összefüggenek. Ennek ellenére az önmagával való kapcsolat elmélyítésére csak kb. 10-ből 3 válaszadó fog fókuszálni nyaralás közben.

Ismerjétek meg Fülöp Leventét és barátját, Pfeffer Áront, akik bekerültek a 12 kiválasztott World Travel Hacker páros közé

Levinek és Áronnak biztosan nem a pihenésről, hanem inkább az élmények gyűjtéséről fog szólni az idei nyár. Ők ugyanis tagjai 12 szerencsés World Travel Hacker párosnak. Erre egyébként elég sokan vágynának, és úgy tűnik, hogy lemondanának a vágyott pihenésről, ha pénzt kapnának azért, hogy utazzanak. A vezető cseh utazási technológiai vállalat reprezentatív felmérése szerint ez lehet az igazi nyári álommunka. Minden 2. magyar fiatal gondolkodás nélkül kivenne szabit vagy kimaradna az egyetemről, ha négy hétre elutazhatna 10 000 euró keretösszegből anélkül, hogy pontosan tudná, hova fog utazni. És a fennmaradók közül is sokaknak csábító a lehetőség: 10-ből 8-an fontolóra vennék, és csupán a válaszadók 6%-a zárkózik el ettől.

És míg a tavalyi magyar páros tovább utazott a spórolt pénzből (nem véletlenül, hiszen digitális nomádok), addig Levi a megtakarított összeget a követői között fogja kisorsolni. Az éppen Portóban tanuló Levi egyébként korábban azt gondolta, hogy csak sok pénzből lehet utazni, de már tudja, hogy ez nem igaz. Célja, hogy költségtakarékosan annyi kultúrát felfedezhessen, amennyit csak tud. Utazós barátja, Áron épp Németországban tanul, de amikor tehetik, együtt utaznak, és bizony nekik nem a pihenés, hanem az élménygyűjtés a céljuk. Tavaly nyáron hátizsákkal fedezték fel Európát, és hogy idén a 4 hetes kalandjuk során vajon egy új kontinensre is eljutnak-e együtt, az hamarosan kiderül.