Csúnya hetek várnak a magyar szülőkre: így még elkerülheted a teljes idegösszeomlást

A szeptember a gyermekes családok számára különösen izgalmas időszak, hiszen a tanév indulásával új napirend kezdődik. A megfelelő iskolatáska, vonalas füzet, festékkészlet beszerzése mellett az egyik legfontosabb feladat szülőként, hogy felhívjuk gyermekeink figyelmét a biztonságos közlekedés szabályainak betartására. A balesetek megelőzése érdekében felkészültségre és tudatosságra van szükség.

A tanintézmények közelében egyébként is fokozott figyelemmel kell közlekedni, a szeptemberi időszak azonban kiemelten veszélyes lehet ebből a szempontból: az addig kis forgalmú utcákban hirtelen megnő az autósok és gyalogosok száma, a nyári szünetről visszaérkező gyerekek szétszórtak lehetnek, az iskolát, óvodát éppen csak megkezdő kicsik pedig még csak most ismerkednek a biztonságos közlekedés szabályaival.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre aggasztóbb a tanárhiány: takarító, iskolaőr vigyázhat a gyerekekre, mert nem lesz más? Előfordult, hogy a takarítónő vagy az iskolaőr vigyázott a gyerekekre egyes iskolákban, mert éppen nem volt olyan tanár, akit órát tudott volna tartani.

A rég nem látott barátokat felfedezve az út túloldalán a gyerekek váratlanul az úttestre léphetnek, de egy, az óvodakezdést rosszabbul viselő kisgyermek is elszaladhat a szüleitől, vagy megszegheti azokat a közlekedési szabályokat, amiket egyébként már ismer. Ősszel emellett az időjárási körülmények is megváltoznak, emiatt pedig csúszós utakra is számítani kell, ami még inkább megnehezítheti a manőverezést egy zsúfolt utcában.

Ezt tehetjük, hogy gyermekünk biztonságosan közlekedjen

Mint annyi minden másban, a biztonságos közlekedésre nevelésben is elsődleges szerepe van a jó szülői példának. Az iskolába sétálva fordítsunk nagy figyelmet a szabályok betartására, és a gyermek életkorának megfelelően magyarázzuk is el neki a közlekedési táblák jelentését, illetve azt, hogy hol és hogyan lehet átkelni az úton. A bonyolultabb kereszteződésekben, veszélyesebb útszakaszoknál érdemes lehet minden reggel átvenni a szabályokat, sőt, megkérhetjük gyermekünket, hogy „vezessen” ő az iskolába, vagyis séta közben ő szóljon arról, hol kell megállni, hol kell szétnézni, milyen veszélyekre kell figyelni. A gyakorlással rögzülnek legjobban a biztonságos közlekedés szabályai.

A gyerekes családok számára a hétköznap reggeli időhiány bizonyára nem ismeretlen jelenség, mégis érdemes arra törekedni, hogy időben induljunk el az iskolába vagy óvodába. A kapkodás ugyanis a figyelem és a koncentráció csökkenéséhez vezethet. Ugyanilyen fontos, hogy még akkor is, ha késésben vagyunk, a tanintézménybe ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb utat válasszuk: lehet, hogy nyerünk néhány métert azzal, ha a legközelebbi zebra helyett az úttest nem átkelésre kijelölt szakaszán futunk át, ám néhány perc megspórolása nem éri meg az ezzel járó kockázatot, ráadásul gyermekünknek is rossz példát mutat.

A tanév kezdete nem csupán a családok számára hoz változást, hanem az összes közlekedésben résztvevőnek is alkalmazkodnia kell a hirtelen megváltozott forgalmi helyzethez. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy mind a gyalogosok, mind a járművezetők empátiával viseltessenek a közlekedő gyermekek iránt, különös figyelmet fordítva a legkisebbekre, akik most kezdik az iskolát, és még csak ismerkednek a szabályokkal. Hadd emlékeztessem a járművezetőket, hogy a sebességhatárokra és az elsőbbségadásra vonatkozó előírások a biztonság alapkövei. Az ősz beköszöntével a hirtelen csúszóssá váló utak és az esős idő is tovább bonyolítják a helyzetet. Olyan apróságok, mint az ablakmosó folyadék, az ablaktörlő lapátok, valamint a kereknyomás rendszeres ellenőrzése nagyban hozzájárulnak a biztonságos közlekedéshez. A gumiabroncsok futófelületének bordamélységére pedig fordítsunk kiemelt figyelmet (ez személyautók esetén minimum 1,6 mm, teherautóknál minimum 3 mm kell, hogy legyen). Kérjük, legyenek különösen elővigyázatosak, és vezessenek körültekintően az iskolák és óvodák környezetében

- mondta el Kőhalmi László, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezt tehetjük, hogy autósként biztonságosabban vezessünk

A KSH adatai szerint a közúti balesetek leggyakoribb oka az, hogy a járművezetők nem megfelelő sebességet alkalmaznak, szabálytalanul váltanak irányt vagy kanyarodnak, illetve nem adják meg az elsőbbséget. Szeptemberben az iskolák, óvodák közelében közlekedjünk nagy odafigyeléssel! Fokozottan ügyeljünk a közlekedési szabályok betartására, és mindig álljunk készen egy olyan helyzet korrigálására, amikor esetleg valaki más nem adja meg az elsőbbséget, vagy olyan helyen lépnek ki az úttestre, ahol ezt egyébként nem szabadna megtenni.

Ügyeljünk arra, hogy mindenki, aki az autóban utazik, bekösse a biztonsági övét, és a gyerekek autósülése is megfelelően legyen rögzítve. A táskákat, sportfelszereléseket, egyéb tárgyakat vagy a csomagtartóban szállítsuk, vagy rögzítsük megfelelően, mert ezek akár egy kisebb baleset vagy hirtelen fékezés esetén is komoly sérüléseket okozhatnak, ha berepülnek az utastérbe.

Csak akkor induljunk el reggel autóval, ha az műszakilag megfelelő állapotban van! Ellenőrizzük rendszeresen a fékeket és a lámpákat, és ne feledkezzünk meg a megfelelő tapadást biztosító abroncsok kiválasztásáról sem, amelyek jelentősen hozzájárulnak az autó irányíthatóságához. Így egy váratlan helyzetben is jobb esélyekkel tudjuk megállítani vagy úgy navigálni az autót, hogy elkerüljük a balesetet.

Iskolakezdés 2023

Nem sokáig tart már a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már készülni a következő tanévre. Két nagy kérdése lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért?