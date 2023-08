Egyre aggasztóbb a tanárhiány: takarító, iskolaőr vigyázhat a gyerekekre, mert nem lesz más?

Előfordult, hogy a takarítónő vagy az iskolaőr vigyázott a gyerekekre egyes iskolákban, mert éppen nem volt olyan tanár, akit órát tudott volna tartani - ezt mondta a Pénzcentrum megkeresésére a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, mikor a hamarosan kezdődő tanév felett Damoklész kardjaként lecsapni készülő tanárhiányról kérdeztük. A Nemzeti Pedagóguskar elnöke pedig azt mondta: biztosan lesznek még felmondások, és az sem elképzelhetetlen szerinte, hogy emiatt néhol rövidebb szünetet is el kell majd rendelni.

A tanárhiány évről-évre visszatérő probléma a magyar közoktatásban, 2016 óta viszont már kifejezetten súlyos a helyzet. Az éppen aktuális betöltetlen állásokról mindeddig a Közigazgatási állásportál adatai alapján tudtunk beszámolni. Itt korábban lehetett szűrni területi adatokra, így rendszeresen be tudtunk számolni augusztus végén és januárban is, hogy pontosan hányan hiányoznak a rendszerből és honnan.

Ez a portál azonban nemrég egy rövid időre elérhetetlenné vált, most azonban, más formában ugyan, de ismét működik. Ennek segítségével szedtük össze tegnapi cikkünkben, hogy melyik megyében hány pedagógus hiányzik - döbbenetes eredményeket kaptunk.

Óriási a baj a fővárosban, illetve Pest megyében, itt képződik az összes tanárhiány majdnem fele: 299 a betöltetlen álláshely az országos 635-ből. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is aggasztó a helyzet, ott összesen 59 tanár hiányzik a jelenlegi adatok szerint, és jellemzően nem nagyvárosokból, hanem inkább kistelepülésekről. Jász-Nagykun-Szolnok és Győr-Moson-Sopron vármegyében szintén nehéz a helyzet, Nógrádban, Vas vármegyében és Baranyában azonban szinte teljes a létszám – legalábbis a hivatalos adatok szerint.

Iskolaőr, takarítónő vigyáz a gyerekekre

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az adatokról azt mondta a Pénzcentrumnak: a helyzet valóban aggasztó, ráadásul egyáltalán nem lehet azt kizárni, hogy még további felmondások is lesznek majd.

Az biztos, hogy sok iskolában lehet hallani hogy nincs elég pedagógus. A kilátásaik nem lettek jobbak, mert bár ígéret van a jelentős béremelésre, de még ez mindig nem történt meg. Extrém eset lenne, ha tanszünetet kellene elrendelni, de ha szaktanárok állnak fel, akiket nem lehet pótolni (például három matematikatanár egyszerre egy tantestületben), akkor még elő is fordulhat az, hogy tanszünetet kell elrendelni, hiszen nem lesz, aki tanítsa a gyerekeket

- fogalmazott lapunk kérdésére a pedagóguskar elnöke.

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke élesebben fogalmazott: ő a Pénzcentrum kérdésére azt mondta, mivel már nem kötelező a pedagógus végzettség ahhoz, hogy valaki iskolában tanítson, az intézmények, kihasználva ezt a kiskaput, olyanokat is felvesznek, akik talán sosem tanítottak - vagy éppen igen, de akár több éve nyugdíjba mentek.

Nehezen fog elindulni a tanév. Van iskola, ahol nagyon nehezen, van, ahol találtak, ha nem is pedagógus végzettségű, de fizikus, biológus, kémikus szakembereket, akik majd megtartják az órákat. A törvényben konkrétan benne van, hogy a tanításhoz nem kell már pedagógus végzettség. Szeretnénk azt megérteni, hogy ha az oktatás irányítói szerint minden rendben van és valóban nincs tanárhiány, akkor miért van benne az új életpályatörvényben, hogy szakmai végzettség nélkül is lehet tanítani? Miért számítanak, ha nincs hiány, a nyugdíjasok visszafoglalkoztatására?

- tette fel a kérdést. Azt is hozzátette, hogy a tanárhiány korábban elképzelhetetlen helyzeteket eredményezett: előfordult olyan, hogy a takarítónő vagy az iskolaőr vigyázott a gyerekekre, akik órát természetesen nem is tudtak tartani - így tehát a gyerekek a tananyaggal sem haladtak semmit, amikor pedig kellett volna.

Az elmúlt tanévben olyanról is hallottunk, hogy a gyógypedagógia asszisztens ment be órát tartani. Extrém példa, de még takarítónő, iskolaőr is bement a terembe - nyilván órát nem tartottak, csak felügyeltek a diákokra. Ebben az esetben viszont felmerül a kérdés, hogy „a gyermek mindenek felett álló érdeke” hogyan fog érvényesülni? Hazaküldeni egyelőre nem kell diákot, hiszen, ha a lehetőségek legvégéig is, de a szükséges létszám (aki felügyelni is elég), még mindenhol adott, ám a minőségi oktatás így hogyan valósul meg? A diákok nem haladnak a tananyaggal, ha az órák jelentős részében csak a felügyeletet tudják ellátni az iskolában, és tényleges oktatás azért nem történik, mert egyszerűen nincsen szaktanár. Látszattevékenység folyik, de hogy milyen minőségben, arról senki nem számoltat el senkit

- mondta az alelnök erről.

Fontos dátum jön

A tanároknak rögtön szeptember végéig, vagyis a tanév első hónapjában meg kell hozniuk egy fontos döntést: azt kell megrágniuk magukban, hogy aláírják-e az új szerződést. A PSZ szerint ez biztosan további távozásokat okoz majd, tovább mélyítve a tanárhiány súlyos válságát.

Mindenképpen várhatóak új felmondások, szeptember 29-ig nyilatkozni kell, hogy a jogviszonyváltozásban aláírják-e a szerződéseket a pedagógusok vagy sem. Aki nem fogadja el a jogállásváltást, az megkapja pár havi bérét, de távozásával még tovább mélyül a válság az oktatásban

- fogalmazott Gosztonyi Gábor.

Horváth Péter ezt némileg máshogyan látja: szerinte bár valóban lesznek még távozók, és nem is kis számban, de szerinte inkább csak az anyagi biztonság megteremtése lehet a cél, és nem az új szerződés ellen lázadnak majd a pedagógusok.

Sokan nem fogadják el az új státuszt, emiatt könnyen lehet, hogy ezres nagyságrendben távoznak még tanárok. Ősszel lépnek majd sokan, mert akiknek fontos a végkielégítés, az addig fog kitartani. 35-40 éves pedagógus, ha talál a városában vagy a környezetében jobban fizető munkát - meg lehet ezt érteni, de persze én személyesen sem örülök majd neki. A válasz tehát itt inkább az, hogy nem annyira a szerződés ellen, mint inkább a magasabb fizetésért váltanak majd a tanárok

- mondta lapunknak a Pedagóguskar elnöke.

Dühösek a szülők, kihat a gyerekekre a tanárhiány

És mit szólnak mindehhez a szülők, vagy milyen hatással van az oktatás színvonalára, minőségére? Gosztonyi Gábor erre is szolgált információkkal: mint elmondta, mind több az olyan szülő, akinek egyre kevésbé tetszik a helyzet, nem függetlenül attól, hogy bizony észre lehet venni a gyerekek teljesítményén az, ha egyre több tanár hagyja el az iskolát vagy egyenesen a pályát.

A szülők támogatása, hozzáállása változónak mondható, de sokan vannak, akik egyre idegesebbek. Az első nagy döbbenet akkor éri őket, amikor éppen fontos lenne a központi felvételi, ám a diáknak komoly nehézséget okoz a felvételi feladatsor kitöltése. Legtöbbször azért, mert például nincs matematikatanár hónapok óta, vagy nem tudtak annyit haladni az anyaggal: ilyenkor derül ki a tanárhiány következménye

- fogalmazott lapunknak a PSZ alelnöke.

