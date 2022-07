Tovább tombol a hőség: nem kell sokat várni, hogy visszatérjen az őrült kánikula

Visszatér a forróság a ránk váró napokban, egyes megyékben pedig a hétvégére viharok is kialakulhatnak - derül ki az OMSZ jelentéséből.

A mai időjárás Budapesten meglehetősen napos lesz, kevés gomolyfelhővel az égen. Csapadék nem várható, az északnyugati szél viszont megélénkül, és időnként erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 30, késő este 22 fok körül várható.

Az ország többi részén is általában derült, napos lesz az ég, csak északkeleten lehet kicsit gomolyfelhősebb. Az északnyugati szél nagy területen lesz élénk, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-32 fok között alakul, estére 15-22 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtökön a sok napsütést több-kevesebb gomolyfelhő zavarja meg. Csapadék nem lesz, az északnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30-36 fok között várható.

Fotó: met.hu

Pénteken az ország északi felében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délen azonban inkább napos, csapadékmentes idő lesz. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarokban pedig viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagy részén 29-35 fok között várható, északnyugaton azonban csak 26-28 fok lesz – írja a met.hu.