300 ezres bírságot kaphatnak a magyarok a tengerparton: kevesen tudják, de ez tilos!

Közel 300 ezer forintra büntetik a tengerbe pisilőket idén nyártól Spanyolországban. Ezen felül büntetik a városokban félmeztelenül vagy bikiniben flangálókat, ahogy a tengerparton sütögetőket is.

„Kisebb szabálysértésnek”, valamint „a higiéniai és egészségügyi előírások megsértésének” minősítették egy spanyol város törvényhozói a nyilvános vizelést. Éppen ezért akit idén nyáron Vigóban a tengerbe vagy tengerparton pisilésen kapnak, 645 font (297 ezer forint) pénzbírság megfizetésére kötelezhetik, írta a Daily Mail.

A város vezetése a kellemetlen jelenetek megelőzése miatt a főszezonban nyilvános illemhelyeket állít fel a strandokon. Nem ez az első törvény, amivel a spanyol városokba érkező turistákat szeretnék szabályozni. Néhány hete már az egész ország területén bírságot szabhatnak ki a rendőrök a nőkre, akik a tengerpartra menet az utcán is csak egy bikinit viselnek, és a férfiakra, akik csupasz felsőtesttel sétálnak a városokban.

Ezen felül a dél-európai országban pénzbüntetés jár a szemetelésért, de tilos gázpalackot vagy barbecue-t is a strandra vinni. A tengerben pedig nem megengedett a szappan használata. A szabályozás szerint megbüntethetik azokat is a jövőben, akik strandteniszeznek a vízparton, de azok sem ússzák meg, akik a törölközőiket hátrahagyva próbálják foglalni a helyet a strandon.

Új szabályokat léptettek életbe a buliszigeteken is: Ibiza és Mallorca napi hatra korlátozta az all inclusive nyaraláson adható italok számát. Ezek közül három az ebédhez, három pedig a vacsorához jár.

A Baleár-szigeteken is keretek közé szorították az alkoholfogyasztást: este fél tíz és reggel nyolc között tilos az boltokban az italok árusítása, míg a kocsmákban nem lehetnek egyet fizet, kettőt kap és Happy Hour akciók sem. Valamint betiltották a kocsmatúrák szervezését is.

A spanyoloknak elegük van a zajos és botrányos lány- és legénybúcsúkból is. A közeljövőben várhatóan zajfigyelők felszerelésével próbálják kordában tartani az emiatt a Costa del Solra özönlő fiatalokat.

Spanyolország a turisták szigorú szabályozásával szeretne kitörni abból, hogy sokan csak az olcsósága miatt keresik fel az országot. Céljuk, hogy a törvényeknek köszönhetően azokat a tehetős befektetőket is magukhoz csábítsák, akik eddig az elképesztő ricsaj és a kontrollálatlan tömeg miatt maradtak távol.