A Balatonra készülsz? Erről jobb ha tusz, mielőtt útnak indulsz, tönkre mehet a nyaralás

Az iskolai tanév lezárását követően, főleg hétvégenként fokozatos nő majd az M7-es forgalma, így akkor is lecsökkenhet a sebesség a zsúfolt autópályán, ha nem történik sem baleset, sem egyéb rendkívüli esemény. A telített sávokban ezzel együtt megnő a balesetek és szakaszos torlódások kockázata, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. több hasznos tippel is szolgál a közlekedőknek. A közútkezelő által összeállított tanácsokat ugyanakkor nemcsak az M7-es autópályán, hanem a többi gyorsforgalmi úton is érdemes megfogadnia a sofőröknek.

Az elmúlt években a nyári időszakban nemcsak a szokásos hétvégi csúcsidővel számolhatnak a közlekedők, ugyanis sokan már csütörtöktől egészen hétfőig tervezik belföldi nyaralásukat. Egyre jellemzőbb, hogy kánikula idején az egynapos kirándulások miatt egy-egy hétköznapon is hirtelen megnövekedhet a forgalom az autópályákon. Ezért a Velencei-tó és a Balaton felé közlekedőknek különösen érdemes megfogadni az alábbi tanácsokat: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon útnak, legyen a kocsiban ásványvíz, frissítő, arra az esetre, ha például egy baleset miatt torlódás alakulna ki vagy teljes útzár lépne életbe.

Erős forgalomban különösen figyeljen a követési távolság betartására! Ezt a sebesség függvényében válassza meg, mert ha legalább két másodperccel követi az Ön előtt haladót, akkor váratlan esetben is nagy valószínűséggel meg tud állni.

Ha torlódást észlel, akkor a fokozatos fékezés mellett kapcsolja be a vészvillogót.

A torlódás végén hagyjon távolságot az Ön előtt lévő autóhoz képesti.

Ha eltévesztett egy lehajtót vagy huzamosabb ideig kell állnia a pályán, semmiképpen se forduljon vissza, ne tolasson a gyorsforgalmi úton! Az ilyen manőver nemcsak szabálytalan, de életveszélyes is!

Torlódásban segítse a mentésben résztvevő járművek előre jutását azzal, hogy a külső forgalmi sávban jobbra, a belső forgalmi sávban pedig balra húzódik előttük.

A leállósávot csak műszaki meghibásodás esetén használja! Kiszálláskor azonnal vegye fel a láthatósági mellényt – ezért érdemes könnyen elérhető helyen tárolni.

A leállósávon a műszaki okból megállásra kényszerült vagy balesetet szenvedett gépjármű utasainak javasolt haladéktalanul a szalagkorlát mögé húzódni. Ha erre nincs lehetőség, vegyék fel a láthatósági mellényeiket, használjanak elakadásjelzőt.

Tilos a leállósávon előzni, ha a forgalom megáll vagy lépésben halad.

Ha baleset helyszíne mellett halad és már nincs szükség segítségnyújtásra, ne „bámészkodjon”, sok esetben emiatt is jelentősen lelassulhat a forgalom, akár a

szemközti oldalon is, ami újabb balesetveszélyes szituációkat eredményezhet.

szemközti oldalon is, ami újabb balesetveszélyes szituációkat eredményezhet. A nyári időszakban többször előfordulnak záporok, zivatarok, ilyenkor egyes esetekben nagyobb mennyiségű csapadék kerülhet hirtelen a burkolatra, ezzel egy időben a látótávolság is váratlanul nagymértékben csökkenhet. Fontos, hogy az út- és látási viszonyoknak megfelelően válassza meg a sebességét. A vizes útfelület és a lecsökkent látótávolság nagyobb odafigyelést és a sebesség csökkentését igényelheti.

Aki teheti, válasszon közösségi közlekedést, hiszen a népszerű turisztikai helyeket lényegesen sűrűbben kiszolgáló nyári menetrend a Volánbusznál június 16-án, a vasúti közlekedésben pedig június 18-án már életbe lépett. Több kiindulópontról még több expresszvonat fog közlekedni így a Balaton felé és az ország számos pontjáról még kedvezőbbé válik a Balaton elérése Volánbusszal is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyáron is arra kéri a közlekedőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál, illetve érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

