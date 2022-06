Özönvíz árasztja el éppen Magyarországot: durván lecsapott a vihar, apokaliptikus videók érkeztek

Ömlik a víz az utakon, a csatornák nem bírnak vele, üzletekbe folyik az esővíz. Közben rengeteg településen másodfokú veszélyjelzés van érvényben felhőszakadás miatt.

Ömlik a víz az utakon, a csatornák nem bírnak vele, üzletekbe folyik az esővíz - írja az Időkép. A meteorológiai portál arról számol be, hogy heves ivatarok vonulnak szerte az országban, amelyek több helyen rövid idő alatt jelentős csapadékot dobnak le kis területen, sőt apróbb szemű jég társul hozzájuk. Az oldal videói szerint rengeteg magyar városban ömlik a víz az utcákon, egy videófelvételen azt is látni, hogyan tör be a víz egy szupermarketbe, ahol körülbelül már bokáig ér a víz.

Az OMSZ hivatalos veszélytérképe jól mutatja, hogy rengeteg helyen van jelenleg másodfokú riasztás felhőszakadás miatt: