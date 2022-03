A járvány után a háború is kiüti a magyar turizmust? Sok helyen fájhat az orosz utazók hiánya

Éppen csak kilábalt a magyar turisztikai szektor a koronavírus okozta válságból, most azonban újabb katasztrófával kell szembenéznie. Ugyanis az orosz-ukrán háború nagyban ki fog hatni arra, hogy ki látogat el hozzánk a nyáron. Első körben a tőzsdék, és a valuták borultak be, azonban a spekulációk már most elkezdődtek, hogy milyen hosszútávú hatása lesz az oroszok elleni szankcióknak a többi ágazatra. Magyarországon van olyan hely, ahol 10 százalék körüli az orosz vendégek aránya, akik a szankciók miatt sorra mondják le a nyaralást.

Bár a járvány ötödik hulláma már leszállóban van, a hazai turisztikai szektort eléggé megrázhatja az orosz és ukrán turisták elmaradása. Az eddigi években az orosz szó a Balaton környékén, vagy Hajdúszoboszlón nem számított újnak, idén azonban a háború miatt ez változhat.

Mint arról itt a Pénzcentrumon is beszámolunk, február 24-én, a csütörtök hajnali órákban Oroszország megtámadta Ukrajnát, ezzel pedig megkezdődött az orosz invázió - arról, hogy mi vezetett idáig, ebben a cikkünkben írtunk 10 pontban.

A lépést az EU és szövetségesei nem hagyták annyiban, komoly szankciókkal sújtotta az oroszokat, a gazdasági lépések mellett utazási korlátozás alá is vetik az országot. A jelenleg érvényben lévő szabályozásról mi is írtunk, ami szerint március 6. éjfélig Magyarország légterébe nem repülhet be orosz repülőgép. A Budapestről korábban elérhető, orosz célállomású járatok törlése heti húsz, az ukrán repterekre induló gépek törlése pedig heti tizenöt járatot érint. A tiltás elrendelése előtt többek között a Air Baltic, a Finnair, a LOT Polish Airlines, az Air France-KLM és Austrian Airlines is beszüntette orosz járatait az Airportál.hu információi szerint. Vasárnap törölte oroszországi járatait a Wizz Air is.

Az EU tiltására Oroszország szintén tiltással válaszolt, már szombaton a tranzitjáratokra vonatkozóan kitiltotta légteréből a lengyel, a bolgár, és a cseh légitársaságokat. Hétfőn pedig 36 ország, köztük Nagy-Britannia, Németország, Spanyolország, Olaszország, és Magyarország légitársaságait is kitiltotta az orosz légtérből.

Hány turista hiányozhat Magyarországról?

Mivel nem tudni, meddig tartanak a szankciók, az orosz turisták idei érkezése teljesen bizonytalanná vált. Akik nem kevesen vannak: a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének éves trendriportjából kiderült, hogy Decemberben országos szinten a 10 legnagyobb beutazó piacunk Oroszország, Románia, Izrael, Németország, Franciaország, Csehország, Ausztria, Ukrajna és az Egyesült Királyság volt.

Oroszországból mintegy 48 ezer vendégéjszakát regisztráltak, Ukrajnából 23 ezret.

A KSH adatai szerint 2021-ben Európából összesen 3 132 ezer, ezen belül az EU tagországokból 2 452 ezer szállodai vendégéjszakát regisztráltak a hazai hotelekben. A múlt évhez képest Európából 25 százalékkal, míg az EU tagországokból 31,8 százalékkal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma. Budapesten – az országos átlagtól eltérően – a legnagyobb beutazó piacunk a vendégéjszakák számát tekintve 2021-ben szintén Oroszország volt 40 ezer éjszakával, őket követte Izrael, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság, Románia valamint Ukrajna, utóbbi 16 ezer vendégéjszakával.Decemberben a hazai szállodákban az országos szinten regisztrált 480 ezer külföldi vendégéjszakából 356 ezer (74,2%) a budapesti hotelekben realizálódott. Január és december között a fővárosi szállodák részesedése a külföldi vendégéjszakákból 58 százalék volt.

Cikkünkben tehát azért kapnak kiemeltebb figyelmet az orosz turisták, mert Ukrajnából amúgy is jóval kevesebb utazó szokott jönni Magyarországra.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke a közelmúltban azt prognosztizálta, hogy 2022 végére a vendéglátóhelyek 25-30 százaléka mond csődöt, vagy vált teljesen más profilra. Az orosz turisták is eltűntek 2020 márciusában, és a következő másfél évben nagyon kevesen jöttek, már amikor éppen a szabályok ezt megengedték. Az oltások magas számának köszönhetően bevezetett tavaly őszi lazítást követően viszont tömegesen tértek vissza az orosz vendégek, és 2021 utolsó negyedévében a pandémia előtt október-decemberi számok köszöntek vissza.

Az elmúlt öt év legjobbjának számító 2019-es negyedik negyedévhez képest csak nagyjából 10 százalékos volt az elmaradás. Miután a budapesti vendégek döntő része külföldi, az oroszok kiesése különösen a fővárosi vállalkozásoknak fog fájni. Feltételezve, hogy a tavalyi negyedik negyedéves folyamatok folytatódhattak volna a járvány elültével, az idén akár 500-600 ezer vendégéjszakát is itt tölthettek volna az orosz turisták, ami ugyan a pandémia előtti 750-800 ezres számtól vélhetőleg elmaradt volna, ám így is sokmilliárdos bevétellel járhatott volna. Az ukrajnai háború így csak az orosz vendégek kiesése miatt 12-15 milliárd forint kieséssel járhat a hazai szállodáknak, írta a Turizmus Online.

Van, ahol 10 százalékos elmaradásra számítanak

Bár már javában elkezdődtek a foglalások a nyárra, most sokan kényszerülnek ezeket lemondani, amit tovább ronthatnak az ukrán-orosz helyzet beláthatatlan következményei. Az online magazin másik cikkében már kitér arra, hogy mi várható idén utazás terén. A járványt követi a háború, amely egész Európát érinti, különösen az Ukrajnával és Oroszországgal határos országokat.

A budapesti Utazás kiállításon számos poszt-szovjet köztársaság is részt vesz, valamint a Türk Államok szervezete is, azonban ők sem számíthatnak idén túl sok jóra. Sőt, azok az északi országok sem, akiket Oroszország megfenyegetett. Az idei szezon nyertesei az észak-afrikai országok lehetnek, ugyanis egzotikusak, ismeretlenek és távol vannak az európai háborútól.

A magyar turisták is valószínűleg zömmel ezekre a területekre tartanak majd nyaralni. De mi a helyzet azokkal, akik hozzánk készültek volna? Dr. Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnöke lapunknak elmondta, hogy bár az orosz és ukrán turisták elmaradása a teljes szegmensre vetítve, csak pár százalék, de ahol gyakori az e helyekről származó vendég, ott 10 százalék körüli elmaradásra számítanak.

Bizony, jó kilátásaink voltak, de most nem tudni, hogy az orosz-ukrán konfliktus hogy rendezi át a turisztikai térképet. Ezekről a területekről az idén nyilvánvalóan nem számíthatunk vendégekre, pedig Keszthelyen, Hévízen és környékén nem volt ritka az orosz szó. Az is egészen bizonyos, hogy a várható szankciók érinteni fogják a szektort is

- hívta fel a figyelmet az elnök.

A nagyobb szállodaláncok is érzik már a konfliktus hatását. Bogár Zoltán, Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója lapunknak is megerősítette, hogy a jelenlegi háborús helyzet hatással van a magyarországi turizmusra is.

Az elmúlt öt hónapban a Danubius Hotels szállodáiban jelentős volt az orosz turisták aránya, összforgalmunk 4-5 százalékát kitéve, a Top5 küldőország között volt. Az ukrán piacról ugyan kisebb arányban, de érkeztek vendégeink, nagyjából fele ennyien. Ezekből az országokból már hétvégén megindult a lemondási hullám

- mondta Bogár Zoltán, aki hozzátette, hogy jelenleg rövid távon látják előre a konfliktus hatását, azonban úgy gondolják, hogy a térséget érintő bizonytalan helyzet az idei évi turizmusra egészében is hatással lehet.

A Hunguest Hotelstől Labossa Lajos marketing és kommunikációs igazgató válaszolt a kérdéseinkre: elmondta, hogy bár a Hunguest szállodái alapvetően a belföldi vendégkörre építenek, de a koronavírus-járvány kitörése után gyakorlatilag megszűnt külföldi vendégforgalom lassan, de folyamatosan épül újra 2021 nyara óta.

Ez viszont nem vonatkozik az oroszországi beutazó turizmusra, amely nem jellemző a jelenleg üzemelő szállodáinkban. Hajdúszoboszlói szállodánk népszerű a csehek, a lengyelek, a németek mellett az ukrán turisták körében is, az orosz-ukrán háború múlt heti kitörésekor ukrán vendégeink hamarabb elutaztak, illetve bent lévő foglalásaikat lemondták

- tette hozzá a kommunikációs igazgató.

A hévízi Hotel Európa Fit ****superior kifejtette: a környező nyugat- és közép-európai országokban is aktív értékesítési munkát folytatnak, bár az ukrán háborús helyzet ezen országok lakosságát is aggodalommal és bizonytalansággal tölti el, ami sajnos nem kedvez a nemzetközi turizmusnak.

Szállodánk számára mindig is fontos küldőországok voltak Oroszország és Ukrajna. A koronavírus megjelenése előtti években a vendégéjszakáink több mint negyede ezekből az országokból realizálódott, és az elmúlt két évben is, amikor a járványhelyzet és az emiatt bevezetett hatósági intézkedések lehetővé tették, szívesen keresték fel a szállodánkat. Az orosz és az ukrán vendégek jellemzően hosszú tartózkodást foglaltak, sokféle szolgáltatást vettek igénybe, és főként a nemzetközileg is elismert hévízi gyógyászat miatt érkeztek hozzánk

- fejtette ki lapunknak a szálloda vezérigazgató-helyettese, Molnár Ágnes, aki azt is elmondta, hogy a háborús helyzet, és annak következményei nagy veszteséget jelentenek szállodának

Az orosz vendégeket a szankciók, az ukránokat pedig a háborús körülmények gátolják jelenleg az utazásban és a foglalásban. Az elmúlt két évben folyamatosan a koronavírus hullámai miatti bizonytalanságokkal és veszteségekkel kellett szembenéznünk. A járvány csillapodásával kezdtünk végre reménykedni, hogy a vendégfogadás körülményei ismét kedvezővé válhatnak. Mint derült égből a villámcsapás ért bennünket az orosz katonai invázió híre, most ismét kihívások előtt állunk a fontos küldőpiacaink kiesése és a bizonytalan nemzetközi helyzet miatt

- mondta Molnár Ágnes, aki kiemelte, hogy mint oly sokszor az elmúlt időszakban újra kellett tervezniük az értékesítési politikájukat, és a szállodai működésüket. Marketing és értékesítési aktivitásaik során főként a hazai piacra fókuszált a szálloda, és további céluk is a hazai vendégköz igényeinek kielégítése.

Ukrajnába nem ajánlott az utazás

Aki Ukrajnába tartana, annak most nem ajánlott az utazás. A Konzuli Szolgálat felhívta az állampolgárok figyelmét, hogy ha az utazás mellett döntenek, vagy a térségben tartózkodnak, regisztráljanak konzuli védelemre.

Az alábbi közlemény a Konzuli Szolgálat honlapján jelent meg, és iránymutatást ad az Ukrajnában tartózkodó vagy az országba induló magyaroknak is: Az Ukrajna és Oroszország között az utóbbi napokban kialakult feszültségre tekintettel kérjük, hogy utazásuk szükségességét fontolják meg és lehetőség szerint halasszák későbbre.

Ismét felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy ha mégis az utazás mellett döntenek, vagy a térségben tartózkodnak, kérjük regisztráljanak konzuli védelemre. Az utazóknak és az országban tartózkodó honfitársainknak azt tanácsoljuk, hogy szorosan kövessék figyelemmel a helyi híreket és a közösségi médiát, és tartsák be a hatóságok utasításait

- kéri a közlemény a Konzuli Szolgálat honlapján, ami iránymutatást ad az Ukrajnában tartózkodó vagy az országba induló magyaroknak is.