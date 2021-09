Harmincadik alkalommal rendezik meg a Budapest Borfesztivált

Jubileumi, 30. alkalommal rendezik meg szeptember 23-a és 26-a között a Budapest Borfesztivált, hiszen a rendezvény 1991-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt a Vörösmarty téren, az akkor még csak néhány száz kíváncsiskodó fővárosi előtt. A rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón elhangzott: az idei Borfesztivál éppen ezért ünnepi alkalom is egyben.

Az eseményen Zilahi Zoltán, a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: az az igazi ünnep, hogy itt vagyunk, a rendezvény tovább működik és szép programot kínál a vendégeknek. A fesztivál mára ismert és elismert rendezvény nemzetközi szinten is, azzal az egyre direktebb, egyre konkrétabb törekvéssel, hogy országhatárokon túlmutató brand legyen.

A cél, hogy Európa legszebb borfesztiválja legyen a Budapest Borfesztivál, amelyhez nagyban hozzájárul az ezeréves borkultúrával rendelkező Magyarország megújuló világörökségi helyszíne, a Budai Vár is. Azt gondolom, hogy ez egyedülálló Európában, amely egyaránt szolgálja az országimázs-építést, a közösségi bormarketing és Budapest turisztikai célkitűzéseit is.

Harminc évnyi változás

Zilahi Zoltán felszólalásában felidézte az elmúlt harminc év változásait és főbb állomásait, amelyet folyamatosan kísért a borkultúra erősödése, hiszen a közönség egyre inkább a minőség és az értékesebb, szebb borok felé fordult. Hangsúlyozta: a borfesztivál soha nem csak ételről és italról szólt, hanem a kezdetektől fogva kulturális programok egészítették ki a rendezvényt.

Az ügyvezető szót ejtett a rendezvény hagyományairól is. Az 1993 óta megrendezett borárverés 2000 óta tisztán jótékonysági célú esemény, amelynek kapcsán baráti kapcsolatot alakítottak ki a szervezők a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. Az érverés bevételét mindig valamilyen konkrét célra hirdetik meg és fordítják. A Budapest Borfesztivál a Jótékonysági Borárverés keretében, a hazai borászokkal karöltve már 21 éve gyűjt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legkülönbözőbb céljainak megvalósítására. A borászok mindig önzetlenül ajánlották fel legkülönlegesebb tételeiket, a licitáló vendégek pedig minden évben alázattal és jó hangulatban versengtek egymással a kikiáltott tételekért. Az idei cél egy vadonatúj mentőautó megvásárlása.

Régi partnerek

Fontos állomás volt az is, amikor 2007-ben főtámogató lett a Spar – tette hozzá. A kereskedelmi lánc minőséget képvisel, a szövetségünk ezért egymást erősíti, a megjelenésük pedig gazdasági hátteret adott, stabilitást jelentett – fogalmazott Zilahi Zoltán.

Idén is koncertet ad a fesztiválon a Csík zenekar, a régi fellépő az idei alkalommal is különleges programmal, vendégművészekkel készül. Számos más program is lesz, szeptember 25-e a Magyar Jazz Napja lesz – együttműködve a Magyar Jazzszövetséggel.

Az idei rendezvényen a vendégrégió a Somlói borvidék, amely nagyon értékes, kicsi borvidék, önálló, saját arculattal, közös üzenetekkel – mondta el Zilahi Zoltán. Ezzel jó példát mutatnak a hazai borszakmának az összefogás terén – tette hozzá.

A Pénzcentrum kérdésére válaszolva Zilahi Zoltán elmondta: a hazai borkultúra fejlődése, a vásárlók egyre inkább erősödő minőségi elvárását a járvány sem tudta megtörni, hiszen az a trend, hogy a fogyasztók a közép- és felsőközép kategóriájú borok felé fordulnak, évek óta folyamatosan erősödik. A pandémia ugyanakkor okozott némi visszaesést az igazán jó minőséget képviselő, felsőkategóriás borok piacán.

A minőségi kategória fejlődik

Az eseményen röviden felszólalt Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója is. Mint elmondta:

erősen beleintegrálódtunk a magyar gazdasági és társadalmi életbe, sokat dolgoztunk azon, hogy elérhetőek legyünk. Az elmúlt három évtizedben több mint 480 milliárd forintot fektettünk be, jó ingatlanállomány, logisztikai hálózat jellemzi az üzletláncot.

Hozzátette: a Spar számára mindig is fontos volt a magyar bor, a borkínálat túlnyomó része is magyar borokból tevődik össze. Az üzletlánc tavaly közel 13 millió palack bort értékesített. Az idei trend egyértelműen a fehérborok felértékelődése, különösen a gyöngyözőborok kategóriája növekszik. Az is megfigyelhető, hogy a kereslet a minőségi borok felé fordul, ez a szegmens jóval jobban fejlődik, mint az asztali kategória.

A borászatok is megszenvedték a járványt

Nem volt egyszerű időszak a borászat szempontjából az elmúlt másfél év – mondta el az eseményen Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Mint kifejtette, a magyar borszakma rendkívül sokszínű, a legkisebbtől a legnagyobbig terjedő skálán mozog és számos értékesítési csatornán juttatja el a közönségnek a borait. Éppen ezért a pandémia a leginkább a turizmusra, vendéglátásra építő prémium, minőségi borászatoknak jelentett nagy visszaesést. A kiskereskedelem ebben az időszakban fontos mentőöv volt ennek a körnek – tette hozzá az államtitkár, aki ugyanakkor megjegyezte: a szaktárcánál továbbra is úgy látják, hogy kell a segítség, a támogatás a nehéz időszakot megélt borszakmának.