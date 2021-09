Survivor a való világban: ennyibe kerül egy valódi túlélőtúra 2021-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Világszerte az egyik legkeményebb túlélőshow a Survivor, ami most új évaddal jelentkezett hazánkban. A celebek és a civilek Dominikán mérik össze tűrőképességüket, amelyet mi, nézők az RTL Klubon követhetünk végig. A celeb csapatot többek között Filipánovics Bálint, Járai Máté és Széphalmi Júlia is erősíti, de Kabát Péter és Gáspár Evelin is a dzsungelben tengeti napjait. Nem csoda, ha a músor hatására sokan kipróbálnák magukat a legkeményebb körülmények között: mutatjuk, mennyiért visznek el egy lakatlan szigetre, a dzsungelbe! Ha nem akarsz olyan messze menni, ithon is találhatsz kemény túlélőtúrát.

A Survivor idei évadja különösen akciódúsnak ígérkezik, hiszen már most összecsaptak a kedélyek, és sérültek meg résztvevők. Sokszor a TV előtt ülve mi is úgy érezzük, hogy szívesen kipróbálnánk magunkat egzotikus környezetben, tesztelve, hogy mennyire tudnánk úgy teljesíteni, mint Gáspár Evelin, vagy Catherine Dederick. Ez azonban nem csak álom, hiszen ha a pénztárcád engedi, és valóban készen állsz a kihívásra, egyedülálló ajánlatokat találhatsz a világhálón arról, hogy hogyan nyaralhatsz számkivetettként. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az egyik legnépszerűbb utazási iroda, amelyik lakatlan szigetekkel foglalkozik, az amerikai székhelyű Docastaway. Úticéljaik között főleg a Fülöp-szigetek és Indonézia szerepel, lakatlan szigetekkel, amelyeket két módban próbálhatunk ki. A túlélési mód az igazi kalandvágyóknak való, meghatározott időre ugyanis egy teljesen lakatlan szigeten kell a jelentkezőnek feltalálnia magát. Szállás, étel nincs biztosítva, bár vészhelyzet esetén a közeli szigeten lévő ügyfélszolgálatot el lehet érni. Aki viszont nem szeretne Bear Grylls-et játszani, mégis vágyik a számkivetett élményre, számára az utazási iroda kényelmesebb opciót is kínál. Itt a lakatlan szigeten házzal, élelemmel esetenként szakáccsal, takarítóval várják azokat, akik el szeretnének vonulni a világtól pár napra. Az árak itt igen változóak: a túlélési módban már 80 euró/fő/nap (nagyjából 28 ezer forint), míg a kényelmesebb verzió szintén 80 euró / fő / nap árban érhető el, a határ pedig 200 euró /fő/ nap (70 ezer forint), bár az utazási iroda kiemeli, hogy mindkét opcióban legalább 5 nap a minimális foglalási idő. Az ár nem tartalmazza a biztosítást, a repjegyet és a vízumot, esetenként pedig az ételt sem. Ha a közelben szeretnéd élvezni egy privát sziget luxusát, úgy erre Horvátországban is van lehetőséged, ahol a szigetet nem csak bérelni tudod, de meg is vásárolhatod azt. A Vladi, valamint a Private Island Inc. cégek kínálatában több sziget közül is választhatunk, amelyek közül van, ami teljesen privát, így családunkkal, barátainkkal teljes nyugalomban élvezhetjük az Adriai- tengert. Itt jobban a zsebünkbe kell nyúlni, esetenként ugyanis a bérleti díj egy hétre hét ezer eurónál kezdődik 15 főre. Amennyiben nem szeretnénk privát szigetet bérelni, úgy a szálláshelyünk lehet Robinson - stílusú. Szintén Horvátországban ugyanis eldugottabb helyeken halászkunyhókban is megszálhatunk, a nyüzsgéstől távol. A vendégházak és halászkunyhók a gyönyörű kilátás mellett tengerparti résszel, kinti sütögetőhellyel és kerttel rendelkeznek, így nyugodtan élvezhetjük a nyarat. Itt az árak változóak, már 50 euró / fő / nap (nagyjából 17 - 20 ezer forint) áron találhatunk ilyen jellegű szállást az interneten, sőt pár kattintással le is foglalhatjuk azt. A hegyek kedvelőinek sem kell elkeseredniük. A lengyel, és szlovák hegyvidéken ugyanis a Slowhop oldal siet segítségünkre, ahol több száz privát házból válogathatunk kedvező áron, akár a hegy tetején, vagy az erdő közepén is. Ide mindenképp szükséges az autó, hiszen a helyek nagyrésze gyalog, vagy tömegközlekedéssel nem érhető el. Zakopane, Beskid, magas Tátra: csak pár a közkedvelt helyszínekből, ahol akár luxus körülmények között is pihenhetünk. Az árak itt is változóak, már 10-15 ezer forintért foglalhatunk szobát, szállást egy napra. Viszont ha extrémebb körülményekre vágysz, hidegen hagy a luxus, és valóban szeretnél Survivor stílusban túlélőtúrázni, úgy ezt Magyarországon is megtehetjük, a Magyar Természetjáró Egyesület MATT túlélőtáborában. A MATT (Magyar Agrárfelsőoktatási Túlélő Túratájékozódási) túlélőtábora egy hétvégi programot ölel fel, amelyre 3000 forint / fő áron nevezhetünk be. A tájékozódási, stratégiai, ügyességi és logikai feladatokat tartalmazó csapat- túraversenyre 2-5 fős csapatok jelentkezését várják. A 20 órás túra alatt a csapatok megtanulnak együtt dolgozni, tájékozódni, és azt is megtanulják, hogy mennyire terhelhetőek fizikailag, tehát a trópusi környezetet leszámítva ez valóban olyan, mint a TV-show. Persze rengeteg a lehetőség, különböző kalandtúrákat a hazai turisztikai irodák is kínálnak, legyen szó izlandi lakókocsis túráról, vadvízi evezésről, vagy bázis ugrásról. A GoBeyond utazási iroda rengeteg izgalmas programot kínál az aktív pihenés kedvelőinek. A 11 napos mongóliai motorostúrájuk 2390 euró ( kb. 830 ezer forint), amiben benne van a 8 napos túramotor bérlése, valamint a szállás, és túravezetés. Más utazási irodák is foglalkoznak kalandtúrákkal. Az Eupolisz kifejezetten olyanoknak kínál üdülési lehetőséget, akik unják a szokványos utakat. Az utazási iroda fő területe a természetjáró utazások, outdoor túrák, trekkingek, körutak az egész világon. A sarki fényt vadászó izlandi túrájuk 179 ezer forintnál kezdődik, ám ez az ár nem tartalmazza a kiutazást, amelyet minden utasnak maga kell intéznie. A szervezett utakra nagy a kereslet hazánkban is, a korlátozások feloldásával több fiatal indult nyaralni, utazni utazási irodán keresztül. A Pénzcentrum korábban írt arról, hogy az idei évben kiemelkedően jól teljesítettek a klasszikus tengerparti üdülőhelyek, mindenekelőtt a magyarok által korábban is rendkívül kedvelt horvát és a repülős célpontnak számító görög és török tengerpart, de Egyiptom is.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK