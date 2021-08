Sokan mondtak nemet a Balatonra: errefelé is rengeteg magyar volt nyaralni

A koronavírus miatt a magyarok többsége óvatosan tervezte idei nyaralását: a külföldi utazást választók többsége közeli célpontot célzott meg. A már megkötött utasbiztosításai alapján megállapítható, hogy júliusban a célországok közül messze Horvátországba utaztak a legtöbben, 40 százaléknyian, miközben az olasz és görög nyaralást választók aránya 11, illetve 10 százalék volt. Az Európán kívüli utazások aránya alig érte el az 1 százalékot.

A legközelebbi tengerparttal rendelkező országokba szervezett nyaralás sokak számára azért is kézenfekvő, mert így nem kell hetekkel előre repülőjegyet foglalni, az utazás kényelmesen lebonyolítható autóval is. Az esetleges újbóli korlátozások miatti félelmek is okozhatják, hogy a repülőgépes utazások aránya továbbra is mindössze 26 százalék, ami jelentősen elmarad a korábbi, vírus előtti nyarakat jellemző 35-40 százalékos mértéktől. Az autót választók aránya ugyanakkor jelenleg meghaladja a 62 százalékot is.

„Az Európán kívülre szóló drágább utazások alacsony aránya, illetve az autós utak túlsúlya az utasbiztosítások átlagdíjában is megmutatkozik – magyarázza Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője.

A nyár első két hónapjában 585 forint volt az egy napra jutó utasbiztosítási átlagdíj, noha a korábbi években ez az érték már megjárta a 600 forint feletti szinteket is.

Fókuszba kerültek az autós kempingezők is

A megváltozott utazási szokásokhoz a biztosítók is igyekeznek újonnan kifejlesztett termékekkel igazodni. Horvátországi utazásokra már az elmúlt években is egyre több biztosító fejlesztett az átlagosnál kedvezőbb biztosítási csomagokat. Az egyéni szervezésű autós utazók közül pedig most a lakóautóval vagy vontatható lakókocsival útnak indulók is találkozhatnak a Netrisknél egy újfajta utasbiztosítással.

Az Európa országaiba 1-90 nap közötti időtartamra köthető Karaván utasbiztosítás eleve tartalmaz autós asszisztencia fedezetet, emellett többek között téríti a túra közbeni balesetek mentési költségeit, az előre lefoglalt kempinges szálláshely vagy vezetett túra betegség miatti meghiúsulása miatti károkat, vagy a szélsőséges időjárás miatt megsemmisülő túrafelszerelés vagy sátor pótlását is.