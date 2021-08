Megosztóak az olcsó, de kényelmetlen buszos túrák: szakmán belül se nézik jó szemmel

A vasárnap hajnali tragikus kimenetelű buszbaleset kapcsán újra fellángolt a vita idegenvezetői körökben a szakmán belül sokak által csak pizsamás járatként emlegetett egynapos utak létjogosultságáról.

Az ötezer taggal működő Idegenvezetők Klubja Facebook-csoport moderátora, Molnár Attila idegenvezető a Világgazdaságnak elmondta: az egynapos, kétéjszakás utazásokat szervező irodák a kiváló ár-érték aránnyal hirdetik útjaikat, miközben azok alacsony ára nagy kényelmetlenségeket takar. Csak minimális szolgáltatást, vagy azt sem tartalmaz, mert a szervező lényegében csak utaztat, a fakultatív programok mindegyike fizetős. Miközben valóban sokan eljutnak így pár ezer forintért a tengerhez, a velencei karneválra vagy a híres európai adventi vásárokra is, de a fáradtságtól már csak kevesen tudják igazán élvezni az attrakciókat.

A szervezők rendre azzal érvelnek, hogy az olcsó egynapos utak olyanoknak is lehetőséget adnak az élményszerzésre, akik nem tudnának szállásdíjat is tartalmazó utakra befizetni. Ráadásul a szervező cégek nem mindegyike bérel a sofőröknek napközbenre legalább egy csendes, légkondicionált szobát. A járművezetők így sokszor törölközőn alszanak a strandon, vagy a forró buszban, mert a parkolókban álló járműveken a legtöbb országban a klímát sem lehet használni már.

A pizsamás járatokon még idegenvezetőt sem kell megfizetni, elég egy csoportkísérő, hiszen a kötelező megállókat és a mosdókat felkonferálni bárki képes, szakmai előképzettség nélkül is. Vagyis ez nem igazi turisztikai szolgáltatás

– tette hozzá a szakember.

A kereslet továbbra is nagy az egynapos járatokra, amelyek közül a tó- vagy vízpartra indulókat csobbanójáratként hirdetik – a balesetben érintett irodánál is így szerepelnek a Horvátországba és Szlovéniába e hét végén induló utak. A buszon való éjszakázást is vállaló utasokkal a rendszerváltás után indultak be azok az „üzleti járatok”, amelyekkel Tarvisióba jártak bőrkabátért. Ma már gyakorlatilag bármelyik környező országba el lehet jutni egyetlen napra, két éjszakán át oda-vissza utazva.

A nonstop utak szervezése az irodáknak éri meg a legjobban, mert minimális költségből maximális hasznot tudnak kihozni

– szögezi le Molnár Attila.

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke, Molnár Judit nem támogatja az efféle utazásszervezést, ami igazából csak buszoztatás, hiszen az utastájékoztatók szerint minden fakultatív program fizetős, a részvételi díj lényegében csak az útiköltséget tartalmazza. A jelenlegi szabályok alapján ráadásul az utasbiztosítás sem lehet kötelező, csak ajánlhatja az iroda, és sokan sajnos maguktól nem is költenek rá.