Ez az igazi csapás nyaralás alatt: a magyar családok inge, gatyája is rámehet

Nyárra számos úti cél újra megnyílt a magyar utazók előtt. Indulás előtt azonban érdemes felkészülni az esetleges kellemetlenségekre és utasbiztosítást kötnünk. A váratlan helyzetek között pedig egyre inkább számolnunk kell a földrengésekkel is. A közeli országokban is egyre gyakrabban pusztító, európában korábban szokatlan méretű viharok és egyre nagyobb erejű földmozgásuk az utóbbi időben a magyarok kedvenc külföldi nyaralóhelyeit is sújtják. A Pénzcentrum utánajárt, mely utasbiztosítások és milyen feltételekkel fedezik a természeti katasztrófák okozta személyi és anyagi károkat.

Az utóbbi évek tapasztalata, hogy egyre kiszámíthatatlanabbá válik az időjárás nem csak nálunk, de a közelben lévő, sőt a szomszédos országokban is. 2019-ben a KSH közlése szerint Horvátországba látogatott a legtöbb magyar turista. A gyönyörű tengerpartjairól és megfizethető árairól ismert déli szomszédunkat azonban az utóbbi időben természeti csapások sorozata sújtotta. 2020 december 29-én igen súlyos, halálos áldozatokat is követelő földrengés pusztított a délkelet-európai országban. A földmozgások által okozott károk akkor Magyarországot is érintették. Annak mértékéről év elején az Aegon bocsátott ki közleményt. A biztosító közlése szerint az épületekben és ingóságokban esett kár, viszonylag magas volt, mintegy 220 ezer forint az egy bejelentésre jutó kárérték. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! De idén, hazánkhoz ijesztően közel tombolt egy gyilkos tornádó is. A Csehországot sújtó, pusztító erejű szélvihar legalább kétezer házat rongált meg, Hrusky városának a felét gyakorlatilag a földdel téve egyenlővé. Legalább három ember meghalt és több mint hatvanan megsérültek, tízen közülük súlyosan. A cseh meteorológusok beszámolója szerint a tornádó óránként 332 kilométer feletti szélsebességet érhetett el, ezzel ez volt az eddigi legerősebb vihar, amit Közép-Európában regisztráltak. A tornádó erőssége a Fujita-skála szerinti F3-as erősséget biztosan elérte, de az sem kizárt, hogy F4-es erősségű volt. Ilyen erős tornádók néhány éve még az Egyesült Államokban voltak jellemzőek. A vihar, de különösen a földrengés-károk ennek ellenére Magyarországon ritkák, egy nyaralás folyamán azonban jóval nagyobb eséllyel kerülhetünk komoly bajba, ha a természeti csapások epicentrumához közelebb járva ér a vész. A tapasztalatok szerint a magyar utazók az utóbbi években sokkal tudatosabbak és felkészültebbek lettek, a sok bizonytalanság miatt szeretnek alaposan tájékozódni az indulás előtt, és egyre népszerűbbek az utasbiztosítások. A földrengésekről és a nagyobb viharokról/tornádókról azonban továbbra is kevés szó esik az utasbiztosításokkal kapcsolatban. A Pénzcentrum most ezekkel kapcsolatban kérdezte meg a biztosítókat. Mikor fizet a biztosító? Az Aegon elárulta, hogy szinte minden utasbiztosítás nevesíti a természeti csapást, mint káreseményt, így külön erre a kockázatra (természeti csapás) nem kell biztosítást kötnünk. Azzal kapcsolatban, hogy milyen károkra vonatkozik a természeti katasztrófák körét lefedő biztosítás, elárulták, csak a természeti katasztrófával közvetlen összefüggésben álló károk térülnek. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a következményi kár nem feltétlenül térül. Ha a szokatlanul erős vihar szétszaggatja a sátrat a kempingben, az a vagyoni kár térül, de ha a vihar miatt nem indul el pl. egy fakultatív program, az nem feltétlenül. Ugyanígy: ha a viharban leszakadó ág megsérti a biztosítottat az térül, de ha azért késik a transzfer, mert nem takarították le az autóútról a kidőlt fákat, az nem feltétlenül. Az Allianz ezt további példákkal egészítette ki, utasbiztosításaik a következő szolgáltatásokat nyújthatják a választott biztosítási csomagnak megfelelő limitig: Ha a biztosított a természeti katasztrófa miatt sürgősségi ellátásra szorul, a biztosító megtéríti a sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó költségeket, így például az orvosi vizsgálatok, gyógyszerek, kórházi ellátás, mentés és betegszállítás költéségét.

Ha az ügyfél útipoggyásza megsérül a természeti katasztrófa miatt, a biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak értékét.

Ha az ügyfél útipoggyásza megsérül a természeti katasztrófa miatt, a biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak értékét.

Ha természeti katasztrófa bekövetkezése előre látható, és az ügyfelük testi épségét fenyegeti az utazása helyszínén, a biztosító megtéríti a tervezettnél korábbi hazautazás többletköltségét. A Generali Csoporthoz tartozó EUB (Európai Utazási Biztosító) ezt azzal egészítette ki, hogy a biztosítónál, ha a természeti katasztrófa miatt a hazautazás útvonalán az illetékes hatóság váratlanul útlezárást vagy légügyi zárlatot, esetleg hajózási tilalmat rendel el, akkor a biztosítás egy nappal automatikusan meghosszabbodik (díjfizetés nélkül). Az Aegon minden nyáron számos a viharral kapcsolatos kárbejelentést kap, utasbiztosításaik kapcsán. Bár elmondásuk szerint, bár a népszerű nyaralóhelyeken nem kimondottan gyakoriak a viharkárok, a természeti katasztrófák közül messze a viharok miatt élnek a leggyakrabban biztosításukkal az üdülők. Az EUB is megerősíti, hogy a természeti katasztrófák közül a legjellemzőbbek a nyári viharkárok miatt bejelentett igények, tipikusan kempingezéssel összefüggésben, amikor a sátor illetve az abban tárolt felszerelés, ruházat megsérül A viharral kapcsolatos kárbejelentésekből viszont az Aegon szerint így sem érkezik annyi, hogy azokat országonként / régiónként tipizálni lehetne. Horvátországnak például sok turistát „ad" Magyarország, és ha sok a turista, akkor a vezető kár-ok mindig a betegség, baleset, poggyászkár, és a gépjármű asszisztencia - ebben a sorrendben. Az Allianz is megerősíti, hogy a természeti katasztrófák kapcsán bejelentett kárigények ahhoz ritkák, hogy tipizálni lehessen őket. Mindenesetre az elmúlt néhány év vonatkozásában például földrengés, árvíz, hurrikán és vulkánkitörés kapcsán is történt náluk szolgáltatási igénybejelentés. Az EUB, bár azt megerősítette, hogy az összes káresetet nézve a természeti katasztrófák nem kiemelkedően gyakoriak, arra mégis vállalkoztak, hogy megosszák néhány tapasztalatokat azok előfordulásával és a tipikus károkkal kapcsolatban. A biztosító elárulta, hogy viharkárokat leggyakrabban tengerparti – jellemzően horvátországi - kempingekből jelentenek, de hirtelen lezúduló nagy esőzések természetesen a hegyvidéken, így az osztrák és az olasz Alpokban is előfordulnak. Az ilyen, Horvátországban és más népszerű nyaralóhelyeken bekövetkező káresetek közül a leggyakoribb a sátrak, kemping-felszerelés és egyéb poggyász sérülése, de személyi sérülések is előfordulnak, például ha a vihar fát dönt ki vagy tetőről sodor le tárgyakat. Poggyászkárok esetén személyenként az EUB tapasztalatai szerint 2-400 ezer forint közötti térítések jellemzőek, míg személyi sérülés esetén – annak súlyosságától és a helyszíni egészségügyi árszinttől függően – egy-kétszázezertől több millióig is terjedhetnek az orvosi ellátás, mentés, hazaszállítás költségei. A tavalyi, horvátországi katasztrófával kapcsolatban a biztosítók azt is elárulták, nem tudnak arról, hogy került volna ügyfelük közvetlen veszélybe. Hasonló helyzetben első az emberélet, a mentést-kutatást szakemberek végzik, az ilyen élethelyzetekre meghatározott protokollok szerint. A sürgősségi ellátás a legfontosabb, ezt követi időrendben és logikailag is a sérült hazaszállítása és a rehabilitáció megkezdése. Az Aegon és az EUB utasbiztosítása, az Allianz által elmondottakkal összecsengő módon a katasztrófa mindegyik stációjában segít az ügyfeleiknek: keresés, mentés; sürgősségi ellátás; hazaszállítás; maradandó sérülés esetén balesetbiztosítás. Abban az esetben, ha vagyontárgyat, vagy vagyontárgyakat is ért károsodás, a kártérítés kiterjed az elemi csapás következtében megsérült, használhatatlanná vált poggyászra is.

Címlapkép: Getty Images

