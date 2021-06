Sokan benézik: könnyen bukhatod a nyaralást, ha erre nem figyelsz

A veszélyhelyzet miatt még érvényesnek számító, de lejárt okmányaink külföldi utazásra nem alkalmasak - hívja fel a figyelmet az egyik légitársaság. Azt javasolják, hogy az utazni vágyók mindenképpen ellenőrizzék, és szükség esetén újítsák meg úti okmányukat a repülőutak előtt.

A Wizz Air a légiközlekedés újraindulásával egyidőben arra is felhívja az utazni vágyók figyelmét, hogy az egészségügyi előírások mellett az okmányok és adatlapok, valamint az oltási igazolványok és a PCR tesztek érvényességére is fokozottan figyeljenek oda a zökkenőmentes utazás érdekében.

A tavaly novemberben hozott kormányrendelet alapján ugyanis a 2020 november 4-e után lejárt igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig Magyarország területén használhatók maradnak, nem érvényesek azonban abban az esetben, ha ezekkel az úti okmányokkal el szeretnénk hagyni az országot.

„Érvényes úti okmányok hiányában a légitársaság a célországok beutazási szabályainak megfelelően meg kell, hogy tagadja az utasfelvételt, ezért az utazás időpontját megelőzően, lehetőleg hetekkel korábban érdemes kezünkbe venni okmányainkat és megnézni az érvényességüket. Egyes országokba nem elég, ha az utazás ideje alatt érvényes az úti okmányunk, a beutazáshoz a három, vagy akár hat hónapnál hosszabb érvényességi idő is elengedhetetlen. Ennek az utazás előtt mindenképpen érdemes időben utánanéznünk” – javasolja Radó András, a légitársaság szenior kommunikációs menedzsere.

Az utazni vágyóknak az ügyfélkapu és kormányablakok leterheltségével is számolniuk kell, ugyanis a Miniszterelnökségi Sajtóiroda legutolsó adatai szerint eddig közel 1.150.000 lejárt okmány van, melyek mind megújításra várnak. Az utasok sok esetben a légitársaságok weboldalánis tájékozódhatnak a legfrissebb beutazási feltételekről, de indulás előtt javasolják az adott ország és város hivatalos konzuli weboldalát is leellenőrizni a problémamentes utazásért. A különböző védettségi igazolványok elfogadásáról is az adott célország konzuli oldalán érdemes tájékozódni, hiszen a lista folyamatosan bővül, ám sok helyre továbbra sem elég az oltási igazolvány a beutazáshoz.