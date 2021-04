Elektromos kerékpározás: indul az új pályázat, ekkora összegnyi támogatást kaphatsz

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Egyre terjednek az elektromos kerékpáros országszerte. Nem véletlenül: kényelmes, gyors és biztonságos, miközben a Magyarországon elérhető választék egyre szélesebb, az árak egyre kedvezőbbek és egyszerűen lehet rá támogatást is igényelni. A vásárlók közben látják, hogy az üzemanyag ára napról napra drágább, így egy ilyen kerékpárral való közlekedés mindig olcsóbb lesz. A HelloVidék most összeszedte az elektromos kerékpárokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és megmutatták azt is, hogyan lehet sikerrel támogatáshoz jutni a vásárláshoz pályázat segítségével.

Külföldön már sok helyen teljesen elfogadott, sőt az eladások nagyobb részét is az elektromos kerékpárok teszik ki. Itthoni viszonylatban nemcsak az áruk számít túl magasnak, de a megítélésük is eléggé változó, sokszor negatív. Lassan azonban hazánkban is terjednek ezek a bringák. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Sokan úgy gondolják, hogy csalás vagy lustaság egy ilyen kerékpárral közlekedni. Elsőre talán mindenki idegenkedik tőle és rácsodálkozik például, hogy miért ilyen drága. Én először Ausztriában próbáltam ki egy kirándulás alkalmával és máris mindent megértettem. Biciklivel járok dolgozni és korábban sokszor zártam térdfájdalommal a napjaimat. Akkor láttam először, hogy remek lehetőség a könnyítés az egészségügyi problémákkal küzdőknek – mondta a HelloVidék kérdésére Kovács Boglárka, aki már egy éve járja elektromos kerékpárral Dél-Somogy vidékét. A szakemberek szerint az e-biciklik minden bringás számára új utakat nyithatnak meg. De összeszedtük, hogy mik az alapvető előnyeik: Ha érdekel a lista, és a támogatásokról is többet szeretnél tudni, akkor olvasd el a HelloVidék idevágó cikkét!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK