Meglépte a Telekom, hihetetlen ajándékot kapnak a mobilos ügyfelek: a feltöltőkártyások sem maradnak ki

A Magyar Telekom nyárra minden ügyfele számára elérhetővé tette az 5G-hálózatot, függetlenül a díjcsomagtól. A szolgáltató kültéri 5G-lefedettsége már a lakosság 77 százalékát lefedi, és idén számos bázisállomáson kapacitásbővítést is végrehajtott.

A Magyar Telekom tavaly év végén lezárta mobilhálózat-modernizációs programját, majd idén a bázisállomások több mint felénél kapacitásbővítést végzett, amely sok esetben az 5G-hálózat fejlesztését is magában foglalta. A cég ezzel összefüggésben jelezte: kültéri 5G-lefedettsége mára a lakosság 77 százalékát éri el.

A Telekom a nyári hónapokra, június 1. és augusztus 31. között minden ügyfele számára, díjcsomagtól függetlenül elérhetővé tette az 5G-hálózatot - szúrta ki a hvg.hu.

A szolgáltatás igénybevételéhez nemcsak megfelelő lefedettség, hanem kompatibilis okostelefon is szükséges – ezek ma már az elmúlt néhány évben megjelent, kedvezőbb árú modellek körében is elérhetők. Emellett legalább 4G-képes fizikai SIM-kártyára vagy eSIM-re is szükség van.

