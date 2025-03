Megtérülhet egy csúcskategóriás robotporszívó? A Dreame X50 Ultra Complete válasza meglepő! (x)

Elsőre két dologgal érdemes tisztában lennünk! Az első kérdés, hogy Ön olyan átlagos háztartások közé tartozik-e, amelyek évente több száz órát töltenek takarítással? A második kérdés, hogy mennyit ér Önnek a szabadidő?

Sokak számára luxusnak tűnhet egy csúcskategóriás robotporszívó, viszont a takarítás a mindennapok egyik legidőigényesebb feladata. De, ha van egy olyan okos eszköz, amely átvállalja helyettünk a porszívózás, a felmosás, a sikálás, a fertőtlenítés, a szekrények alatti porcicakergetés munkáját mindenki kíváncsi lesz rá, mit tud és hogyan csinálja azt.

A Dreame X50 Ultra Complete nem csak ígérget! Porszívózik, felmos, önmagát tisztítja, és szinte teljesen automatizálja a takarítást. Új termékének piacra dobásával a Dreame túlszárnyalta a mostani csúcskategóriás robotporszívókat. Az első és legfontosabb újítás, hogy egy olyan rendszert vezetett be, amely lehetővé teszi az akár hat centiméter magas lépcsők és akadályok leküzdését is. De a Dreame X50 Ultra Complete tesztelésekor világossá válik, hogy ez csak egy apró dolog az újítások közül!

Egy átlagos robotporszívó életében, ha egy területet valamilyen szintkülönbség, például küszöb tagol, akkor a robotnak emberi segítségre van szüksége egyik szintről eljutni a másikra. A Dreame X50 Ultra esetében az úgynevezett ProLeap emelőrendszer az, ami lehetővé teszi a már említett, akár 6 centiméter magasságú szintlépést, kisebb lépcsőkön való túljutást. Ráadásul a 30 000 használati cikluson keresztül tesztelt robotlábak ütéscsillapító rendszerrel vannak ellátva, így csökken az ereszkedés közbeni zaj is.

Ha csak porszívóban gondolkozik az ember, akkor az egyik legfontosabb elvárás a kivételes szívóerő. A Dreame X50 Ultra akár 20 000 Pa szívóerővel is büszkélkedhet, amit a hatodik generációs TurboForce motornak köszönhet. Ez 90 000 fordulat/perc sebességgel forog. Ehhez jön újításként a HyperStream Detangling DuoBrush technológia, ami nem csak a 30 cm-es hajszálakat képes gond és gubanc nélkül összegyűjteni, hanem viszonylag alacsony zajküszöböt is biztosít a tisztítás során.

Nem minden robotporszívó képes bemenni az alacsonyabb bútorok alá. De a Dreame X50 Ultra IGEN!

A felső úgynevezett lidar érzékelői leengedésével 89 mm-re csökken a magassága, így akár az extra alacsony bútorok alól is kíméletlenül összegyűjti a koszt és a porcicákat. Ez egyértelműen nagy előny azok számára, akik alacsony kanapéval, vagy alacsonyabb bútorokkal rendelkeznek. Az érzékelők behúzása védelmet is biztosít a gép számára, így amikor valaki felemeli, kisebb eséllyel tesz benne kárt. Emellett a beépített LED lámpái lehetővé teszik az akadályok és a zavaró tárgyak korai felismerését is. Továbbá hatékonnyá teszik a takarítást félhomályos környezetben, esős, borongós nappalokon, éjszaka vagy alacsony sötét helyeken is.

Az OmniDirt Detection 2.0 rendszer tűpontosan felismeri a különböző típusú szennyeződéseket. Nem okoznak gondot a száraz foltok (ujjlenyomat), a nedves foltok (kiömlött folyadék), valamint e kettő és a szilárd részecskék keverékei sem. A rendszer automatikusan igazítja ezekhez a takarítási stratégiát, hogy optimális eredményt érjen el és megakadályozza a szennyeződések terjedését. A Large Particles Boost mód pedig automatikusan növeli a szívóerőt a nagyobb szennyeződések esetén.

Ez a robotporszívó dupla kefét és így megduplázott eredményt jelent.

A TPU gumikefék csak szükség esetén ereszkednek le. Az egyik rugalmas nylon sörtékkel tisztítja a réseket és kilóg, hogy begyűjtse a sarkokban lévő szennyeződéseket is. A másik teljesen puha gumiból készült, hogy az alapos tisztítás érdekében könnyedén felemelje a szennyeződéseket a szőnyegekről és emellett revitalizálja is azokat. A SideReach nevű innováció segítségével, könnyedén begyűjti a rejtett szennyeződéseket, garantálva a 100%-os tisztaságot. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy kemény, gubancmentes sörtéi megbirkóznak a hosszú hajszálakkal, a nehezen elérhető helyekkel és semmit nem hagynak maguk után. A MopExtend RoboSwing pedig azokat a helyeket is eléri, ahol más porszívók képtelenek teljesíteni. Könnyen becsúszik a bútorok alá és a szűk sarkokba. Akár 4 cm-rel is kintebb nyúlhatnak a párnák, így alapos tisztítást végez a nehezen elérhető helyeken is.

Az X50 önmagát is tisztántartja és – a fejlett öntöltő állomásának köszönhetően – akár 100 napos karbantartásmentes működést is kínál.

A rendszer képes az automatikus vízutántöltésre, elvégzi a felmosók forró levegős szárítását és a felmosótisztító rendszer karbantartását 80°C-os forró vízzel. Egy beépített vízkőgátló akadályozza meg az ásványi lerakódásokat, illetve biztosítja a hosszú távú megbízható működést. Van egy tartály a piszkos víz számára, ami megakadályozva a kellemetlen szagok kialakulását és minimálisra csökkenti a kézi karbantartás szükségességét. Az úgynevezett AceClean DryBoard rendszer 20 magas hőmérsékletű permetezőfúvókát használ a makulátlan, csíkmentes eredményért. Tehát nincs szükség kézi súrolásra sem, mert önállóan kezeli a tisztítást és a szárítást is. A porzsák területén található UV-rendszer 99,98%-kal csökkenti a baktériumok számát. Az úgynevezett Auto Solution Refilling pedig leegyszerűsíti a takarítási rutint a tisztítóoldat automatikus keverésével és újratöltésével. Így a felmosó és a padló is ragyogóan tiszta marad.

Ha pedig már magáról a robotról beszélünk, akkor a kialakításáról is ejtsünk néhány szót! 350 x 350 x 89 milliméter méretű, ami normál módban, 111 milliméter lesz, ha kiemeli a felső érzékelőit. Könnyen mozgatható, mert a súlya 4,53 kg. A töltőállomás tartalmaz egy 4,5 literes tartályt a tiszta vízhez és egy 4,0 literes tartályt a szennyezett, valamint egy 3,2 literes porzsákot. Az X50 Ultra robotporszívó 6400 mAh-s akkumulátorral rendelkezik, amelynek töltése 30%-kal gyorsabb, mint a korábbi modelleké. Akár 220 perces tisztítást is lehetővé tesz. Csendes üzemmódban egyetlen töltéssel, akár 205 m²-es területet is lefedve. Míg a Matter protokoll támogatásának köszönhetően tökéletesen illeszkedik egy okosotthonba.

A Dreame X50 Ultra Complete kamerák nem csak a takarítást segítik.

Természetesen az úgynevezett VersaLift navigációs rendszer 360 fokos DToF szkennelést használ, kamerákkal kombinálva. A robot ezzel térképezi fel a környezetet 3D-sen. Az ultraerős AI kamera tökéletesen észleli és kerüli el az akadályokat, emellett pedig akár 200 különböző típusú objektumot is képes azonosítani. Beleértve a háziállatokat is.

De az X50 Ultra Complete valójában egy távoli kamerafigyelő-megoldás is lehet. Amivel akkor is szemmel tarthatja otthonát és kis kedvenceit, ha távol van. Sőt, a kétirányú kommunikációnak köszönhetően még beszélgethetnek is. Ha pedig arra lenne szükség, akkor van egy állatkereső funkció is, amely az elkószált aranyhörcsög után küldheti a robotot. Ilyen parancs esetén a robotporszívó automatikusan, manuális parancsok használata nélkül küld egy fényképet a megtalált jószágról, az eltűnt tárgyról.

A teszt és a tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a Dreame X50 Ultra Complete nem csupán egy drága kütyü, hanem valóban hasznos befektetés. Az időmegtakarítás, a folyamatosan tiszta otthon, az önálló működés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az ára hosszú távon megtérüljön.

