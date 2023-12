Konyhai robtokégpet vennél karácsonyi ajándéknak? Itt a toplista, ezek a legjobb készülékek

A karácsonyi sütés-főzéshez különösen jól jöhet egy konyhai robotgép, hiszen sok feladatot levesz a vállunkról, ha jól választunk. Sokan pedig ajándékba is vesznek főzni szerető barátaiknak, családtagjaiknak ilyet. A kínálat óriási, ezért mielőtt a kosarunkba emelünk egy mutatós darabot a bolt polcáról, érdemes utánajárnunk, hogy melyik fogja valóban teljesíteni a hozzá fűzött reményeinket, hogy ne porfogóként végezze valahol a szekrény mélyén.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 26 márka 89 konyhai robotgépét tesztelte laboratóriumban, nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel közösen. A teszt során nemcsak a működésre, hanem a használat egyszerűségére, a tervezésre és kivitelezésre (beleértve a motor élettartamát), a zajszintre és az energiafogyasztásra is figyeltek. 66 keverőkaros és 23 univerzális robotgépet próbáltak ki. Az egyes modellek árai között nagy eltérések vannak – a tesztelt termékek átlagára 29 000 Ft és 488 000 Ft között mozog -, ezért arra is választ kerestek, hogy az ár és a minőség kéz a kézben járnak-e.

A tesztek során fontos szempont volt, hogy minden vizsgálat úgy történjen, mintha egy valódi konyhában történt volna. Mindig követték a kézikönyvben szereplő utasításokat - a gyártó által megadott maximális működési időt, az ajánlott sebességet és programot. A két tesztelt konyhai robotgép típus elsődleges funkciói:

A keverőkaros konyhai robotgépek erőssége a keverés, dagasztás vagy habverés.

Az univerzális robotgépek elsősorban az aprítás, vágás, darálás műveleteiben teljesítenek jól.

Mindkét kategóriában találhatunk készülékeket, melyek alkalmasak más feladatok elvégzésére is, viszont ennek érdekében szükség lehet plusz kiegészítők beszerzésére.

A készülék működését több, a háztartásokban gyakran készülő étellel, alapanyaggal is vizsgálták. Ezért készült tojáshab, tejszínhab, pitetészta, kenyértészta, majonéz, palacsintatészta. Az aprítást és a szeletelést is próbára tették diófélék, fűszernövények, hagyma és burgonya felhasználásával. Sajtot és sárgarépát is reszeltek a termékek segítségével. Ezeken kívül készült még bébiétel, smoothie, gyümölcslé (alma, narancs), hasábburgonya, illetve daraboltak jeget, hogy értékelni tudják, melyik konyhai robotgéptől várhatjuk a legjobb teljesítményt az egyes próbatételek során. A tapasztalat, hogy mindegyik feladatnak más-más termék lett a győztese. Csak néhány példa:

A palacsintatészta-készítés bajnoka például a Bosch MCM3501M konyhai robotgép. A Philco PHSM9000 és az Ankarsrum 6230 készülékére viszont inkább ne számítsunk ez ügyben.

Aprítás, reszelés ügyben a Gorenje SBR 1000 BE a leggyengébbek között szerepelt, míg egyes Kenwood modellek kiváló választások lehetnek, ha mindkét feladat kapcsán sokszor lenne szükségünk segítségre.

Smoothie és gyümölcslé készítésben az egyik legjobbnak szintén egy Bosch termék bizonyult. A Sencor STM 787 készülékének ez nem az erőssége.

Márkán belül is vannak különbségek és nem a drágább a jobb. Sőt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A teszt eredményei azt mutatják, hogy akár egy megbízhatónak vélhető márkán belül is akadnak nagyon jól és igen gyengén teljesítő termékek. Rögtön a legdrágább tesztelt termékről, az egyik tesztelt KitchenAid keverőkaros konyhai robotgépről, mely 488 000 Ft-os átlagáron kapható, elmondható, hogy a lista végén végzett összesítésben 50%-os eredménnyel. Egyedül a habkészítési feladatokban remekelt, de ilyen áron venni habverőt kicsit túlzás. Ha ragaszkodnánk a Kitchen Aid-hez, akkor találunk ilyen márkát az élmezőnyben féláron is.

Általában jó hír a háziasszonyoknak, hogy mindegyik készülék megfelelt a szükséges elektronikai biztonsági követelményeknek. A tesztből pedig pontosan látszik, melyik termék hogyan teljesített (1-5-ös skálán) a különböző feladatok során, ezért egyértelműen ki tudjuk deríteni, melyik lehet a legmegfelelőbb számunkra az alapján, hogy mi milyen feladatok ellátására keresünk egy hasznos konyhai segítőt. És talán a legjobb hír az, hogy 100 000 Ft alatt is vásárolhatunk akár univerzális akár keverőkaros terméket több márkától is, amely kiválóan szerepelt a teszteken.