Kiderült a nagy okosóratitok: tényleg szüksége van ezeknek a magyaroknak a méregdrága kütyükre?

Az elmúlt években teljesen mindennapivá vált, hogy az emberek csuklóját okosórák díszítik. Ezek a készülékek ugyanis nemcsak az időt tudják mutatni, mint analóg társaik, hanem a pulzusunktól az alvás ritmusunkon át mindent is mérnek. Ráadásul könnyebben elérhetőek leszünk tőlük, és nem utolsó sorban a helymeghatározásban is segít. Éppen ezért nem véletlen, hogy egyre több szülő gondolkozik azon, hogy már kisiskolás gyermekének is vásárol egy ilyen készüléket. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy hol, mennyiért lehet okosórát vásárolni, miért érdemes elgondolkozni ezen és egyáltalán milyen órát érdemes vennünk a gyerekünknek.

Az elmúlt években egyre elterjedtebbé váltak az okosórák, szinte már az okostelefonok kötelező kiegészítői lettek. Ez pedig koránt sem véletlen, hiszen ezek a szerkezetek elképesztően hasznosak: nemcsak a pulzusunkat méri, a parkolásban segít, hanem tudunk vele fizetni, telefonálni, szinte mindent, ami szem-szájnak ingere. A legtöbb okosórában pedig nyomkövető funkció is van, így érthető módon sok szülő elgondolkozott azon, hogy lehet érdemes lenne venni a gyereknek egy ilyen kütyüt.

Azt azonban, hogy tényleg megéri-e okosórát venni a gyereknek, számos tényező befolyásolja. A döntés pedig végsősoron a szülő kezében van. A Pénzcentrum most azonban szakértők segítségével megpróbál segíteni ennek a döntésnek a meghozatalában, azaz utána jártunk annak, hogy tényleg megéri-e okosórát venni a gyerekünknek, ha igen miért is lehet jó, illetve a kínálatot is megnéztük.

Azt, hogy megéri-e okosórát venni a gyereknek, számos tényező befolyásolja, végül a szülő döntésével és – jobb esetben – a gyermek egyetértésével születik meg egy ilyen döntés. Ahhoz, hogy ezt a döntést segíteni tudjuk, érdemes áttekinteni, hogy mit is kínálnak a manapság elérhető áron beszerezhető okosórák

– kezdett bele a Yettel szakértője, hozzátéve, hogy nagy előnye az ilyen óráknak, hogy mindig biztonságban tudhatjuk a gyerekünket az eszköz segítségével.

A legtöbb elérhető okosóra fő funkciója a GPS alapú helykövetés, amivel a szülő csaknem valós időben látja, gyermeke hol tartózkodik, merre jár éppen. Nagyon fontos, hogy ha bármilyen követőeszközt adunk gyermekünknek, arról tájékoztassuk őt, legyen tudatában, hogy látni fogjuk, hogy merre jár, és biztosítsuk, hogy ez az ő biztonságát és a szülő nyugalmát szolgálja. A ma kapható okosórák további számos olyan funkcióval rendelkeznek, amik elősegítik a biztonságérzetet a szülőben: a GPS nem csak mutatja a gyermek földrajzi helyzetét, hanem meghatározhatóak „biztonságos zónák”, azaz beállíthatók olyan területek, amelyekből, ha ki- vagy belép a gyerek, akkor a szülő értesítést kap a telefonjára

– folytatta a Yettel. Ez pedig csak a hasznos információk kezdete, hiszen mindezek mellett be tudunk állítani úgynevezett „fehérlistás” telefonszámokat is, amivel csak olyan telefonszámok tudják felhívni az órát, amiket a szülő előzetesen megadott. Így nem kell ismeretlen, idegen hívsoktól tartani.

EZ IS ÉRDEKELHET Így vásárolnak sokkal olcsóbban az élelmes magyarok: brutálisan jobban járnak, mint a többiek A magyarok jelentős része vásárol online, a 18-65 év közöttiek 35 százaléka legalább havonta egyszer, sokan ráadásul nagyon alaposak is, ha az árakról van szó.

Mindezek mellett mindegyik óra rendelkezik egy SOS gombbal, amit megnyomva az okosóra a három, előzetesen beállított telefonszámot egymás után folyamatosan hívja egészen addig, amíg valamelyik telefonszám nem fogadja a hívást. Az SOS számoknál fontos, hogy olyan telefonszámokat adjunk meg, ami nem hangpostára vezet a nem fogadott hívást követően. A fentieken kívül egyes órák olyan extrákkal is rendelkeznek, mint a beépített kamera képek készítéséhez, küldéséhez, de jellemző funkció, hogy hangüzeneteket vagy rövid emoji üzeneteket is küldhet a gyerek a szülő telefonjára

– érvelt a szakértő, amivel lényegében a Magyar Telekom is egyetértett.

Ha kisebb gyerekről van szó, akinek még nincs saját telefonja, érdemes elgondolkozni azon, hogy most kapja-e meg az első készülékét: ilyenkor megtehetjük, hogy egyszerűbb eszközt adunk neki, amellyel könnyen megtaníthatjuk neki a néhány legfontosabb telefonszám gyors tárcsázását, esetleg a segélyhívók használatát. Ha pedig még nem akarjuk bevezetni a telefonos világba, viszont már lehet egyedül vagy olyan helyzetben, ahonnan jó, ha tud kapcsolatot teremteni a szülővel, választhatunk olyan, kifejezetten gyerekek számára tervezett okosórákat, amelyek eSIM-kártyával rendelkeznek, tehát önállóan, okostelefon segítsége nélkül is fent vannak a hálózaton: ezeken szintén beállíthatunk alapvető üzenetküldő és hívó funkciókat, valamint ezeket saját eszközeinkhez párosítva távolról is láthatjuk, merre jár a viselője. Akkor is érdemes megfontolni okosóra vásárlását, ha nem megoldható folyamatosan az okostelefon vagy egyéb eszköz használata: osztálykirándulástól a testnevelés órákig bárhol könnyen elérhető lesz a gyerek és ő maga is gyorsan jelezhet a szülőknek. A gyerekeknek tervezett órák használata könnyen megtanulható és a funkciókat kifejezetten számukra állították össze

– mondta el a Telekom szakértője, hozzátéve, hogy érdemes olyan okosórát keresni, ami kifejezetten gyerekeknek van tervezve, amit a Yettel is külön kiemelt.

EZ IS ÉRDEKELHET Nesze neked világbajnok áfa: Magyarországon a legdrágább az iPhone 15 a régióban Horribilis áron lehet majd itthon beszerezni az új iPhone-t, de vannak környékbeli országok, ahol még durvább a helyzet.

Ha a gyermeknek okosórát adunk, mindenképpen érdemes áttekinteni vele a használati etikettet, azaz, hogy mikor, hogyan és hogyan ne használja az eszközt. Biztonságos környezetben, iskolában legalább némítsa le, mert ha a számos helyzetben nagy segítséget nyújtó eszköz egy tanórán vagy színházi előadás alatt csörren meg, az kellemetlen pillanatokat szülhet

– hangsúlyozta ki a cég.

Az alsó tagozatosok számára a digitális eszközök még nem számítanak létszükségletnek. Az írás tanulásában vagy a matematika alapjainak elsajátításában kevesebbet segít a mobil, mint a később megtanulandó anyag esetében, a kifejezetten gyermekek számára tervezett okosórákat ajánljuk a legfiatalabbaknak. Amikor mégis okostelefon vásárlásra szánják el magukat a szülők, bármilyen készülékre is esik a választás, mielőtt a gyermekek megkapják az eszközöket elengedhetetlen, hogy a szülők biztonságosabbá tegyék gyermekeik számára

– tanácsolta a Telekom.

De vajon milyen órák azok, amik kifejezetten gyerekeknek vannak fejlesztve és mennyibe kerülnek ezek a készülékek?

Mennyi az annyi?

Az okosórák legtöbbje klasszikus játékokkal vagy letölthető applikációkkal nem bővíthető, ami segítség abban, hogy a digitális kütyü ne vonja el a gyerek figyelmét egyéb fontos teendőiről, mint tanulás, játék vagy sportolás a barátokkal – bár egyes órákon a játék menüpont egy számolásos fejtörőt takar. Az árakat tekintve az olcsóbb MyKi Watch 4 lite-tól (34 990 Ft Yettel Mini csomaggal) a premium XPLORA X6 Play eSIM (69 990 Ft Yettel Mini csomaggal) óráig lehet válogatni. Az XPLORA okosórák már rendelkeznek eSIM-mel is, amik még nagyobb biztonságot adnak, hiszen az eszköz elvesztése vagy eltulajdonítása esetén is – amíg az eszköz be van kapcsolva – lekövethető, hogy hol van az óra

– mondta el a Yettel szakértője, hozzátéve, hogy ezeknek az óráknak továbbá nagy előnye az is, hogy fitneszeszközként is használhatóak. Ez pedig a gyerekek esetében hasznos információt adhatnak arról, hogy megvolt-e a napi szükséges mozgásmennyiség.

Legyen szó akár az olcsóbb MyKi Watch 4 Lite, akár a drágább Xplora X6 Play óráról, mindkettő alkalmas arra, hogy a szülők kapcsolatot tartsanak gyermekünkkel. Az eSIM technológiát támogató órák saját maguktól kapcsolódnak a mobilhálózatra, és a beépített mikrofonjuk, hangszórójuk hívások lebonyolítását is biztosítja. Az adatkapcsolat megfelelő előfizetéssel lehetővé teszi, hogy a szülők ellenőrizzék, hol tartózkodik éppen gyermekük, illetve biztonsági zónákat is meghatározhatnak, például az iskola területét vagy a rokonok lakásait. Ez utóbbi funkció arra jó, hogy a készülék riaszthatja a szülőket, ha a gyermek elhagyta bármelyik, előre megbízhatónak minősített helyet. Az órák 35 900 és 69 900 Ft közötti árkategóriába esnek

– emelte ki ugyanazokat a készülékeket a Telekom szakértője is. Az Xplora X6-os órát pedig nem véletlen ajánlotta mindkét szakértő. Ugyanis ezek az okosórák kifejezetten gyerekek számára lettek kifejlesztve.

A viselhető eszközzel bármikor fel tudják hívni szüleiket, vagy az előzetesen megadott egyéb telefonszámokat, például a nagyszülőket. Az órával fotózni és rövid videókat is lehet készíteni, beépített lépésszámlálója pedig segít eldönteni, hogy teljesült-e az aznapra kitűzött mozgásmennyiség. Saját okostelefonjukon keresztül pedig a szülők mindig láthatják a gyermek aktuális tartózkodási helyét. Mivel eSIM-kártyát használ, nagyon egyszerű beüzemelni

– érvelt az óra mellett a Telekom.

Bár komoly döntés az, hogy veszünk-e ilyen eszközt a gyerekünknek vagy sem – hiszen nem minden szülő kockáztatná meg, hogy az általános iskolás gyereke véletlenül elhagyja ezt az olcsónak nem mondható eszközt – lényegében a fentiek alapján megéri legalább elgondolkoznunk rajta.