Így vásárolnak sokkal olcsóbban az élelmes magyarok: brutálisan jobban járnak, mint a többiek

A magyarok jelentős része vásárol online, a 18-65 év közöttiek 35 százaléka legalább havonta egyszer, 17 százalék pedig legalább hetente egyszer tesz így - derült ki egy friss kutatásból. Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy a vásárlókra jellemző az alaposság és az árérzékenység: több mint kétötödük nem sajnálja rászánni az időt a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékozódásra egy-egy rendelés előtt.

Az e-kereskedelem és az online piacterek feltörekvése egyre szembetűnőbb. Az OTP Mobil legfrissebb felmérése szerint a 18-65 éves magyarok háromnegyede legalább évente néhány alkalommal vásárol online – legalább hetente egyszer 17 százalék, havonta pedig 35 százalék tesz így. Termékek esetében a divat és a műszaki cikk, míg szolgáltatásoknál a különböző előfizetések, valamint a szállásfoglalás a legnépszerűbb online vásárolt kategória. A műszaki cikkekre átlag felett jellemző, hogy piactereken választják ki őket, míg a szállás egyértelműen az a szolgáltatás, amit legtöbben közvetítő oldalon keresztül foglalnak le.

A digitális kereskedelem felé való elmozdulás, valamint az online piacterek által kínált kényelem és elérhetőség azonban nem jelenti azt, hogy a vásárlók gondolkodás nélkül bármit betesznek a virtuális kosarukba. A kutatásból kiderül, hogy az online vásárlók több mint kétötöde (44 százalék) kifejezetten alapos és rászánja az időt a tájékozódásra egy-egy rendelés előtt. Ez többek között a webáruház saját oldalának, a különböző keresőoldalaknak, valamint az értékeléseknek az átböngészését jelenti. A nők jellemzően inkább 2-3, míg a férfiak akár 4 vagy több forrást is használnak, ami segíti őket abban, hogy biztosan a számukra legmegfelelőbb terméket/szolgáltatást rendeljék meg.

A felmérés eredményei arra is rávilágítottak, hogy a magyarok nem csak alaposak, de árérzékenyek is: a termék vagy szolgáltatás jó ára, illetve a kedvező kiszállítás sokaknál kiemelt szempont a webshop kiválasztásakor. Ezt igazolja az is, hogy a megkérdezettek több mint fele (54-56 százaléka) használ ár-összehasonlító oldalakat. Az alacsonyabb árakkal pedig egy-egy apró ajándék vagy egyedi webshop design, más webshopos nyereményjáték is csak nehezen tud versenyezni.

A fogyasztói magatartás formálódásában a jelenlegi gazdasági helyzet is szerepet játszik, hiszen egyre többen keresik a pénztárcabarát, költséghatékony megoldásokat. Az online piacterek pedig lehetőséget adnak arra, hogy a vásárlók megtalálják a versenyképes árakat és ajánlatokat. Az e-kereskedelem további előnye, hogy kényelmesen, a kanapénk nyugalmából böngészhetünk a termékek és szolgáltatások között és néhány kattintással, egyszerűen megvásárolhatjuk a számunkra leginkább tetszőt.