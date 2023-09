Nesze neked világbajnok áfa: Magyarországon a legdrágább az iPhone 15 a régióban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tegnap este megtörtént, amit a csúcskategóriás telefonok szerelmesei már régen vártak: az Apple - sok más egyéb mellett - az új iPhone-széria megjelenését is bejelentette, kevéssel később pedig már azt is tudni lehetett, hogy mindez mennyibe fog majd kerülni. Az árak természetesen most is horribilisek, különösen, ha a forintban kifejezett árat a dollárban megadottal vetjük össze. A szakértő szerint azonban van erre logikus magyarázat még akkor is, ha a technológiai óriáscég árazási logikája nehezen követhető.

Legkevesebb 400 ezer forintot kell fizetni Magyarországon az új iPhone-ért, de a legdrágább, 1 terrabájtos iPhone 15 Pro Max ennek a duplájába kerül. Mint tegnap is beszámoltunk róla, az Apple megtartotta a szokásos őszi rendezvényét, ahol a várakozásoknak megfeleően bejelentették az iPhone-ok új családját, immár a 15-ös számra hallgatót. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az árak rendkívül húzósak még az Egyesült Államokhoz képest is. Szakértővel jártunk utána, mi ennek az oka, és megnéztünk néhány szomszédos országot, hogy náluk mi a helyzet, ha valaki a legújabb Apple-telefont szeretné megvenni. 800 ezres modell is lesz Magyar idő szerint kedden este bemutatták az új iPhone-okat. Az Apple nem szakított az eddig megszokottakkal, a korábbi Pro mobilok specifikációit az új generációk alapmodelljei kapták meg. A Pro változatok váza titániumból készül, és a legnagyobb változás, hogy nem lesz rajtuk némítókapcsoló, ami 2007 óta minden telefonjukon helyet kapott. Itt az USB-C is, amit az EU-s szabályok miatt építettek be a mobilokba. A hivatalos oldalon talált információkból tudjuk, hogy az árak az alábbiak szerint alakulnak Magyarországon: iPhone 15 magyar ára: 128 gb: 399 990 forint

256 gb: 449 900 forint

512 gb: 549 990 forint iPhone 15 Plus magyarországi ára: 128 gb: 449 900 forint

256 gb: 499 900 forint

512 gb: 599 990 forint iPhone 15 Pro ára Magyarországon: 128 gb: 499 900 forint

256 gb: 549 990 forint

512 gb: 649 990 forint

1 tb: 749 990 forint iPhone 15 Pro Max magyar ára: 256 gb: 599 990 forint

512 gb: 699 990 forint

1 tb: 799 990 forint A hazai árak szokás szerint jócskán magasabbak az USA-ban bejelentetteknél, emlékeztetőül: az új iPhone 15 az USA-ban 799 dolláros áron kerül bevezetésre, ami forintban 286 000, a Plus pedig kint 899 dollár lesz, ami 322 ezer forint átváltva. Ennyiért a 128 gigás verziókat lehet megvenni. Az iPhone 15 Pro 999 dollárról indul kint, ami forintban 358 ezer jelenlegi árfolyámon. A Pro Max legkevesebb 1199 dollárba, azaz 429 ezer forintba kerül majd az Egyesült Államokban. De miért ilyen drága? Az egyik legnépszerűbb magyar techoldal szakértője szerint nincs is mit csodálkozni azon, hogy ennyire drága a csúcskategóriás mobil. Hozzátette, még mindig jobban állunk, mint tavaly, a 14-es széria bevezetésekor. Ennek az elsődleges oka az ÁFA mértéke, ami ugyebár Magyarországon a legmagasabb a világon; ha a nettó árakat számoljuk, akkor a környező országokhoz képest nincs óriási eltérés. Nem szabad elfelejteni továbbá azt a különlegességet sem, hogy hazánkban jogdíjat kell fizetni a mobiltelefonokba integrált tárolóegységek után, ennek mértéke 64 GB kapacitás felett 4788 forint. Ezen kívül a forintárfolyam sem segíti azt, hogy itthon olcsók legyenek a készülékek, ennek ellenére az iPhone 15-ök jelentősen olcsóbban startolnak, mint tavaly az iPhone 14-ek tették - magyarázta a Pénzcentrumnak Bodnár Csaba, a Mobilaréna főszerkesztő-helyettese. Elmondta még, hogy valószínűleg csak maga az Apple tudna kielégítő választ adni az árazási logikára választ adni, viszont az jól látható, hogy működik a dolog. Akármilyen logikát is követnek, az nagyon jól működik, hiszen ők a világ egyik legnagyobb bevétellel rendelkező vállalata, akik évről évre óriási profitot termelnek. Az eMag pedig azt közölte lapunkkal, hogy szerintük a minimális mértékű "olcsósodás" miatt többen fogják megvásárolni a telefont. A tavaly piacra dobott iPhone 14 széria árazása egy, a mostaninál lényegesebb kedvezőtlenebb, az egyik leggyengébb forintárfolyamon alatt történt, ezért lehetséges, hogy az új iPhone 15-széria kedvezőbb áron debütálhat. A kedvezőbb árazás nyomán az eMAG-nál is optimisták vagyunk, a kedvező árazású iPhone 15 modellcsalád megjelenése fel fogja lendíteni az iPhone értékesítést – az eMAG mellett akár a teljes hazai piacon is - írta a cég a Pénzcentrumnak. Máshol olcsóbb lenne? A tisztábban látás kedvéért körbenéztünk néhány szomszédos országban, hogy hol mennyiért lehet megszerezni a tegnap bejeéentett, új generációs csúcstelefont. Romániában és Horvátországban még nincsenek hivatalos árak, Ausztriában viszont igen: az egyszerűség kedvéért a "legalapabb" kategória, az iPhone 15 árait hasonlítottuk össze, 128 GB-os változatban. Ez a modell, mint fentebb is írtuk, Magyarországon a hivatalos áron 399 990 forintba kerül, a "sógoroknál" pedig ugyanez a modell 949 euró - átszámítva 364 ezer forint, tehát jobban járunk, ha egy nyugati kirándulás alkalmával Ausztriában szerezzük be. Lengyelország felé ugyanígy érdemes lehet indulni: az alapmodell itt 4 699 lengyel zloty, ami forintra átváltva 390 ezerre jön ki, itt tehát egy tízezrest spórolhatunk. Még olcsóbb a cseh Apple-nél ugyanez, ott a 23 999 koronás árat átváltva ugyanis 370 ezret kapunk. Mindezen adatokat nézve döbbenetes, hogy az USA-ban már 799 dollárért előrendelhetjük a telefont, ami átszámolva 289 ezer forint. Viszont a briteknek (illetve a több százezer, Nagy-Britanniában élő magyarnak) már jóval mélyebben a zsebébe kell nyúlnia: itt 999 angol fontba kerül, ami forintra váltva 445 ezret jelent. Bodnár Csaba szerint bár az árazási logika is kevésbé érthető, abban máris biztos, hogy az újítások azért sok embert rávesznek majd, hogy beruházzon erre a telefonra. Bár technikai értelemben nehezen értelmezhető innovációként, de a felhasználók szempontjából nagy előrelépés a C-típusú USB-csatlakozó használata, aminek köszönhetően az iPhone 15 családot ugyanazzal a kábellel lehet majd tölteni, mint az összes többi eszközt. A hardveres és a kamerás fejlesztések a bejelentésen hallottak alapján nagyon biztatók, a Pro modellek esetében pedig a titán készülékház is hozzájárul majd a magas eladásokhoz - fogalmazott a Mobilaréna főszerkesztő-helyettese.

