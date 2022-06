Mi az az ÉnPostám kártya, hogyan működik? ÉnPostám regisztráció és belépés

A Magyar Posta egyik legnagyobb dobásaként tartjuk számon az ÉnPostám hűségprogram és az ÉnPostám kártya létrehozását, amelyek nem csak a postai ügyintézést könnyítik meg a program tagjainak, hanem számos kedvezményt is biztosítanak akár autóalkatrész vásárlásról, akár kulturális programokon való részvételről legyen szó. Na de mi az az én postám kártya, mi az ÉnPostám kártya jelentősége, funkciója?

Cikkünkben minden tudnivalót elárulunk az ÉnPostám kártya kapcsán: hogyan történik az én postám regisztráció, mi a teendő az ÉnPostám regisztráció után? Hogyan történik az ÉnPostám belépés a Magyar Posta oldalán és hogyan ellenőrizhetjük, hogy állunk ÉnPostám kártya pontok terén? Nem használod az alkalmazást? Így történik az én postám regisztráció törlése!

Mi az ÉnPostám kártya?

Az ÉnPostám kártya, avagy a Magyar Posta hűségkártya azoknak jár, akik regisztrálnak az ÉnPostám oldalán. Az ÉnPostám kártya használatával minden Magyar Postán forintra váltható hűségpontokat gyűjthetünk, 5-től 20%-ig terjedő partnerkedvezményeket vehetünk igénybe, nyereményjátékokon vehetünk részt, emellett megkönnyíthetjük életünket az online postai ügyintézéssel is – például ÉnPostám kártyával átvehetjük szeretteink csomagjait.

ÉnPostám regisztráció

Látogassuk meg a Magyar Posta oldalán az ÉnPostám opciót (www.magyarposta.hu/enpostam) és hozzunk létre egy fiókot. Erősítsük meg adatainkat Ügyfélkapus bejelentkezéssel. Vegyük fel az ÉnPostám kártyát, ami 5 napon belül, postai kiszállítással érkezik, virtuális kártya esetén pedig e-mailben kapjuk meg ehhez a szükséges adatokat.

ÉnPostám belépés

Az én postám belépés szintén a Magyar Posta oldalán történik, megadott felhasználónevünkkel/e-mail címünkkel és jelszavunkkal.

Magyar Posta applikáció

Az Apple Store-ból és a Google Play-ből is letölthető a posta mobil applikációja, amellyel egyszerűen ellenőrizhetjük ÉnPostám kártya pontjainkat, nyomon követhetjük csomagjainkat, postákat kereshetünk és időpontokat is foglalhatunk az ügyintézéshez, sőt, a Magyar Posta applikációja még a postai díjszabást is kikalkulálja számunkra.

Elakadtál? Segít az én postám ügyfélszolgálat

Amennyiben bármilyen probléma merül fel az ÉnPostám kártya regisztráció, használat, belépés vagy csomagátvétel során, egyszerűen forduljunk a Magyar Posta ügyfélszolgálatához, ahol problémáinkat kivizsgálják, az ügyintézésben segítséget nyújtanak nekünk.

Az ÉnPostám kártya milyen kedvezményeket ad?

Az ÉnPostám kedvezmények a Magyar Posta partnerintézményeinél nyújtanak 5-20% kedvezményt többek között a Posta Biztosítónál utas- és kötelező gépjármű-felelősség biztosítás tekintetében, gépjárműszolgáltatásokra, női-, férfi- és sportruházat vásárlásánál, kulturális programokra és múzeumi belépőkre, egészségügyi, szépségipari, gasztronómiai szolgáltatásokra, utazásokra, élményekre, illetve mobil- és tablettartozékokra.

Én postám kártya pontok: miért gyűjtjük őket?

Amennyiben az ÉnPostám kártyát minden postai ügyintézésnél, befizetésnél használjuk, ÉnPostám pontokat gyűjthetünk vele. Pontokat gyűjthetünk többek között csekkbefizetés, sorsjegyek, gépi szerencsejátékok, kiskereskedelmi termékek vásárlása, MPL üzleti csomag, meghatározott banki, befektetési és biztosítási szolgáltatások igénybevétele esetén, továbbá hírlapvásárlás és -előfizetés után.

Az ÉnPostám pontok beváltása történhet kiskereskedelmi termékek vásárlása, MPL üzleti csomag feladása és MPL üzleti csomag árufizetési összegének kiegyenlítése során, postahelyi kézbesítés során, de biztosítási szolgáltatások igénybevételekor és hírlapok megvásárlásakor, azokra történő előfizetés esetén is használható. Az összegyűlt ÉnPostám pontok postahelyi fizetésnél használhatóak fel: a beváltani kívánt én postám hűségpontok beszámítása jelenleg 5 pont = 1 Ft arányban történnek meg.

Én postám regisztráció törlése

Az ÉnPostám fiókot felhasználóként, manuálisan nem tudjuk törölni. Amennyiben nem használjuk, vagy terhünkre van az ÉnPostám regisztráció, fel kell hívnunk a Magyar Posta ügyfélszolgálatát, ahol kérésünkre központilag törlik azt.