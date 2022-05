Laptopot keresel? Hiába kecsegtető, ezeket a modelleket inkább kerüld el

Az elmúlt időszakban már hozzászokhattunk, hogy a műszaki cikkek folyamatosan drágulnak, ráadásul a továbbra is fennálló chiphiány miatt egyre nehezebb hozzájutni a kívánt termékhez. A szakértők szerint viszont nem érdemes olcsó laptopot választanunk magunknak, mert hosszútávon sok kellemetlenséget okozhatnak, és összességében a szervízdíjra akár sokszoros árat is kiadhatunk rövid időn belül. Krajnyák Tamás, a laptophardware.hu operatív igazgatója szerint pedig érdemes előre gondolkozni, mivel az árak még közel sem tetőztek és még évekig számíthatunk drágulásra és készlethiányra.

Az laptopok árai a koronavírus-járvány kitörése óta szinte a kétszeresükre nőttek, így míg két évvel ezelőtt már nagy teljesítményű laptopokat lehetett vásárolni akár 150 ezer forintért, manapság az olcsóbb, gyengébb teljesítményű gépek kerülnek ennyibe.

A gyártók az olcsóbb árkategóriás gépekkel próbálnak versenyelőnyhöz jutni, azonban mint általában az élet minden területén, itt is igaz, hogy érdemes a minőséget megfizetni. Lehet, hogy pillanatnyilag jobb döntésnek tűnik egy belépő árkategóriájú laptopot választani, azonban egy ilyen készüléket jobb esetben hosszú évekre vásárolunk, így érdemes lehet drágább darabokba beruházni

– mondta el Krajnyák Tamás. A belépő szinten lévő gépekkel pedig az a legnagyobb probléma, hogy gyorsan elkezdenek lassulni, így csak nagyon kevés dologra lehet őket használni, és arra is rövid ideig. Ez azért van, mert hamar elfogy a tárhely, és ettől lassul az operációs rendszerük is. Ráadásul ezeket a gépeket sokszor nem is lehet bővíteni, mivel az adott kapacitású memória rá van integrálva az alapra.

A laptopok karbantartása éppen annyira elengedhetetlen, mint az emberi szervezeté

A rendszeres karbantartás, tisztítás évekkel is meghosszabbíthatja a gépünk élettartamát, de ehhez elengedhetetlen a bővíthető memória. Ezeken átvizsgálásokon a szakemberek megnézik, hogy milyen állapotban van a laptop akkumulátora, ami akár két-három év alatt is elhasználódhat, így érdemes időközönként kicserélni.

Egy szervizelés során leellenőrizzük azt is, hogy milyen a tárhely állapota. Ez egy százalékos arányban kifejezett viszonyszám, amely esetében természetesen a százszázalékos eredmény a legjobb, azonban, ha már kilencven és száz százalék közé esik az eredmény, akkor már azonnali cserét szoktunk javasolni, mert azt jelenti, hogy nincsenek teljes biztonságban a laptopunk adatai, illetve menetstabilitásban is problémák lehetnek

– tette hozzá Krajnyák Tamás.

Egyre nehezebb hozzájutni a speciális készülékekhez

Az árak emelkedése mellett az is problémát jelent, hogy egyre nehezebb hozzájutni speciális elektronikai eszközökhöz. Hiszen a kijelzők és a monitorok gyártásába egyaránt beleszól a chiphiány, a gyártók pedig egyértelműen ráálltak egy mainstream vonalra, így a különlegesebb eszközökhöz, mint a gyengénlátóknak tervezett monitor lehetetlenség hozzájutni.