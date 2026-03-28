Hatalmas mázli az Eurojackpoton: hihetetlen szerencsésen ébredt ma 14 ezer magyar, te is köztük vagy?

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/13. heti, pénteki nyerőszámait. Külföldön és Magyarországon sem volt 5+2 találatos szelvény, ugyanakkor 1 magyar játékos 5+0-s szelvénnyel több mint 34 milliót nyert.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 2026/13. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 13. játékhéten, pénteken:

21; 23; 25; 38; 40; 7; 11;

Ugyan 5+2 találatos szelvénye senkinek sem volt, de 1 magyar játékosnak 5+0 találatos szelvénnyel több mint 34 millió forint ütötte a markát!

Összesen több mint 14 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény (Jackpot) viszont nem volt Magyarországon már 344 sorsolás óta. A következő sorsoláson, kedden 69 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 26,9 milliárd forint lesz a tét.

