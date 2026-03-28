2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Euro bankjegyekből álló zökkenőmentes háttér - pénzhalom
Szórakozás

Hatalmas mázli az Eurojackpoton: hihetetlen szerencsésen ébredt ma 14 ezer magyar, te is köztük vagy?

Pénzcentrum
2026. március 28. 08:45

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/13. heti, pénteki nyerőszámait. Külföldön és Magyarországon sem volt 5+2 találatos szelvény, ugyanakkor 1 magyar játékos 5+0-s szelvénnyel több mint 34 milliót nyert. 

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 2026/13. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 13. játékhéten, pénteken:

21; 23; 25; 38; 40; 7; 11;

Ugyan 5+2 találatos szelvénye senkinek sem volt, de 1 magyar játékosnak 5+0 találatos szelvénnyel több mint 34 millió forint ütötte a markát!

Összesen több mint 14 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény (Jackpot) viszont nem volt Magyarországon már 344 sorsolás óta. A következő sorsoláson, kedden 69 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 26,9 milliárd forint lesz a tét.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
