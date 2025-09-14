Friss! A Hatoslottó 37. heti nyerőszámai vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 610 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó nyerőszámai a 37. játékhét vasárnapi sorsolásán 2025-ben emelkedő számsorrendben:

1; 11; 15 ;18 ;22; 34.

Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 38. játékhét következő sorsolásán már 610 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találat: egyenként 577 145 forint

4 találat: egyenként 10 010 forint

3 találat: egyenként 3 360 forint

Jokerszám: 444983

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 38. héten így 65 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

