2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
BUDAPEST, MAGYARORSZÁG - 2015. JÚLIUS 13: Lottózó és Szerencsejáték Szolgálat Budapesten, Magyarországon.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai csütörtökön

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 20:52

Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti csütörtöki sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 351 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatos lottó nyerőszámai a 36. játékhét csütörtöki sorsolásán 2025-ben emelkedő számsorrendben:

7; 10; 21; 29; 33; 42.

Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 36. játékhét következő sorsolásán már 351 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 178 855 forint
  • 4 találat: egyenként 5 205 forint
  • 3 találat: egyenként 2 350 forint
Kapcsolódó cikkeink:

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #lottósorsolás #nyerőszámok #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #hatos lottó #pénzcentrum lottószámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:52
20:33
20:03
19:31
19:21
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
2025. szeptember 4.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
1 hónapja
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
5
1 hónapja
Tényleg elmarad az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten? Itt a hivatalos bejelentés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató
A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 19:00
Lehet, hogy ennyi volt? Rengeteg magyar kedvenc termékét tilthatják be örökre
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 18:46
Te is vettél ilyen fűszert? Azonnal vidd vissza, súlyosan mérgező anyagot találtak benne
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 20:37
Itt a nagy felvásárlás: világcég vette meg a magyar vállalatcsoportot