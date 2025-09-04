Kihúzták a Hatoslottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Friss! A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti csütörtöki sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 351 millió forintért játszhatnak a játékosok.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatos lottó nyerőszámai a 36. játékhét csütörtöki sorsolásán 2025-ben emelkedő számsorrendben:
7; 10; 21; 29; 33; 42.
Mivel telitalálat ezen a sorsoláson nem született, a 36. játékhét következő sorsolásán már 351 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 5 találat: egyenként 178 855 forint
- 4 találat: egyenként 5 205 forint
- 3 találat: egyenként 2 350 forint
