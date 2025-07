Erős Antónia augusztusban eltűnik a képernyőről: ezért nem vezeti tovább az RTL Híradót

Erős Antónia, az RTL Híradó meghatározó arca augusztusban pár napra elbúcsúzik a képernyőtől. A híradós pihenni indul, de előre egyeztetett kollégájával, Szellő Istvánnal, hogy a műsor zavartalanul működhessen továbbra is, írja a Blikk.

Erős Antónia már hosszú évek óta az RTL egyik legismertebb és legkedveltebb műsorvezetője, akit hétköznap esténként Szellő István oldalán láthatunk a Híradóban. A két híradós nemcsak a képernyőn alkot összeszokott párost, de a mindennapokban is jó barátságot ápolnak – ez pedig a munkájuk szervezésében is megmutatkozik.

Antónia a nyári időszak kapcsán mesélt arról, hogyan szervezik meg a szabadságaikat. Mint mondta, nincs könnyű dolguk, hiszen a Híradó nem ismer ünnepnapot vagy évszakot: „A Híradóban nincs olyan, hogy nyár vagy tél, karácsony vagy húsvét. Hétfőtől péntekig minden hétköznap ott ülünk este 18-kor a nézőkkel, a nézők előtt a Híradóban, ez általános.”

Ennek ellenére természetesen nekik is jár a pihenés, mint mondta, ugyanannyi szabadságuk van, mint bárki másnak, de ez nem jelenti azt, hogy hetekre eltűnhetnek a képernyőről. Azt is hozzátette, hogy a nyári szabadságot mindig előre egyeztetik: „Év közben is megbeszéljük Szellő Istvánnal, hogy ő mikor szeretne szabadságra menni, és én mikor szeretnék. Ha ezt jól elosztjuk, akkor mindenki ki tudja pihenni magát nyáron is.”

A tévés elárulta, hogy idén augusztusban néhány napra elutazik, így nem lesz látható a Híradóban. „Egy picit már nyaraltam, a nyár bevezetése már megvolt, és úgy alakult idén, hogy augusztusban még egy pár napra el tudunk menni. Itt belföldön, a Balatonon leszünk, de már nagyon várjuk” – mesélte.

Nem kell tehát aggódni: a híradós csak rövid időre tűnik el a televízió képernyőjéről, hogy feltöltődve térhessen vissza a stúdióba.