Rendkívüli risaztást tett közzé a HungaroMet: masszív fordulat jön órákon belül az időjárásban

Változás következik be az időjárásban: vasárnap zivatarokra kell készülni elsősorban a Dunántúlon és 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország déli részén, emellett nagyon erős lesz az UV-B-sugárzás - derül ki a HungarMet Zrt. szombati veszélyjelzéséből.

A meteorológiai szolgálat közlése szerint vasárnapra virradóra a nyugati, északnyugati területeken már előfordulhat néhány zivatar, majd vasárnap napközben nagyobb területen nő a zivatarhajlam.

Kiemelten a Dunántúlon, nagyobb bizonytalanság mellett az Északi-középhegység térségében, valamint az Alföldön is előfordulhatnak zivatarok, akár hevesebb zivatarok is. A zivatarokat viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökés, intenzív csapadékhullás - a Dunántúlon helyenként akár felhőszakadás is -, illetve jégeső kísérheti.

Vasárnap este átmenetileg lecsengenek a zivatarok, de késő estétől egy érkező hidegfront hatására északnyugat felől ismét növekszik a zivatarhajlam.

Eközben vasárnap az Alföldön, illetve a Dunántúl keleti felén 25 Celsius-fok felett, míg a déli, délkeleti területeken 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat ezért vasárnapra Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék kivételével az egész országra elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adott ki zivatarok kialakulásának veszélye miatt, Győr-Moson-Sopron vármegyére emellett felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, mert a napi középhőmérséklet várhatóan 27 fok felett alakul. Baranya, Somogy, Fejér, Pest, Heves és Hajdú-Bihar vármegyékben pedig 25 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, ezekre a vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki vasárnapra.

A meteorológiai szolgálat azt is jelezte: vasárnap nagyon erős UV-B-sugárzás várható az egész országban, az UV-index várhatóan megközelíti, egyes régiókban meg is haladhatja a 8-as értéket, aminél már fokozottan védekezni kell a napsugárzás által okozott leégés ellen.

A HungaroMet azt javasolja, amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, viseljenek vállat takaró pólót, szalmakalapot, használjanak fényvédő krémet. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - figyelmeztettek.